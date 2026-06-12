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Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

En el borrador del documento, aprobado el jueves con un 90% de apoyos en la reunión del grupo, el partido redefine su hoja de ruta

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (Fernando Sánchez - Europa Press)
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (Fernando Sánchez - Europa Press)

El partido Movimiento Sumar abre la puerta en su nuevo documento político a “alianzas coyunturales” con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas. En el borrador del documento político, aprobado el jueves con un 90% de apoyos en la reunión del grupo, el partido redefine su hoja de ruta en medio de su crisis interna y tras el anuncio de Yolanda Díaz de que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que "Zapatero no es ministro" para desvincular al Gobierno de esta investigación y defiende la continuidad de la legislatura desde el respeto a socios parlamentarios como el PNV, que deslizó la opción de las elecciones anticipadas. (Fuente: Congreso)

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