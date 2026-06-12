Sumar abre la puerta a “alianzas coyunturales” con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián de unir a las izquierdas

El partido Movimiento Sumar abre la puerta en su nuevo documento político a “alianzas coyunturales” con fuerzas independentistas , tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas. En el borrador del documento político, aprobado el jueves con un 90% de apoyos en la reunión del grupo, el partido redefine su hoja de ruta en medio de su crisis interna y tras el anuncio de Yolanda Díaz de que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales.

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