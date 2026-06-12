El consejo de Steven Spielberg a los directores de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’: “No dejéis que el éxito se os suba a la cabeza”

Steven Spielberg, lanza un mensaje a los directores de 'Backrooms' y de 'Obsession'

Si ha habido dos películas que han acaparado la atención desde que se estrenaron en Estados Unidos, esas han sido Backrooms y Obsession. Dos cintas de terror dirigidas por dos autores súper jóvenes que han demostrado no solo tener ideas suficientes para renovar el género, sino que han conectado con el público de forma brutal hasta convertirse en auténticos acontecimientos en taquilla a pesar de su escaso presupuesto.

Por eso, Steven Spielberg, que sabe mucho de todo eso, ya que tenía 27 años cuando estrenó Tiburón y se convirtió en el director más deseado del momento, lanzó una advertencia a los autores de sendas películas.

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Lo hizo en el pódcast The Rest Is Entertainment y fue bastante “No dejen que el éxito se les suba a la cabeza”, dijo refiriéndose a Kane Parsons y a Curry Barker responsables, respectivamente de Backrooms y de Obsession.

Renate Reinsve en 'Backrooms' (A24)

El director recordó que, tras un estreno, el trabajo vuelve a empezar desde cero. “No dejen que el éxito descontrolado se les suba a la cabeza, porque cuando hacen su próxima película, están empezando de cero”, dijo Spielberg. Y agregó: “Todos empezamos de nuevo”.

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Dos éxitos independientes inesperados

La película Obsession, que se estrenó el pasado 15 de mayo en los Estados Unidos y que lo hará en nuestro país el 26 de junio, lleva recaudados 238,7 millones de dólares en el mundo y se ha convertido en la adquisición de festival más taquillera de la historia, que tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La película tuvo un presupuesto de 750.000 dólares y ha sido el mayor éxito de Focus Features este año y alcanzando 94% de calificación de la crítica en Rotten Tomatoes.

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Imagen de 'Obsession', la película del 'youtuber' Curry Baker.

En el caso de Backrooms, que se estrenó el 29 de mayo en Estados Unidos y el pasado 5 de junio en nuestro país, sumó 220,6 millones de dólares globales con un presupuesto un poco más alto, de 10 millones. Ha sido el título más taquillero de A24 y ha obtenido un 88% entre críticos en Rotten Tomatoes.

Sin duda, ambos directores están viviendo un sueño. El sueño de Hollywood. Es algo que sabe muy bien Spielberg, que comenzó haciendo películas de bajo presupuesto, como El diablo sobre ruedas, hasta convertirse en “el rey Midas” de la industria.

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Un veterano con espíritu joven

Ahora, después de más de 50 años de carrera, sigue manteniendo un espíritu joven y estrena El día de la revelación en la que recupera algunas de las ideas de su célebre Encuentros en la tercera fase, situándolas dentro del contexto actual. ¿Qué pasaría si no estuviéramos solos en el universo?

Beatriz Martínez, redactora de Infobae, analiza la nueva película de Steven Spielberg, que marca su regreso triunfal a la ciencia ficción con una historia sobre la revelación de vida extraterrestre y sus consecuencias.

El caso es que Spielberg continúa demostrando a sus 79 años que sabe cómo componer una película espectáculo, que maneja como nadie los hilos de la narrativa para aunar en una sola película aventuras, épica, sentido de la maravilla, reflexión y trasfondo político y social.

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Mientras, una nueva generación se abre paso, proceden de Internet y tienen unos códigos propios, pero el sentido es el mismo: comenzar haciendo cine con las herramientas que se tienen a su alcance y luego... ya se verá. Siempre que, como dice Spielberg, no se les suba a la cabeza.