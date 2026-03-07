Quentin Tarantino sigue posponiendo su última película: su próximo proyecto será en el teatro británico con una comedia de enredos

Quentin Tarantino prepara una obra de teatro. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En un giro inesperado, Quentin Tarantino ha decidido pausar su carrera cinematográfica para centrarse en el teatro británico. El aclamado director prepara una comedia de enredos que planea estrenar en el West End de Londres en 2027. La noticia, adelantada por The Daily Mail y confirmada por Variety, marca un cambio notable en la trayectoria del creador de Pulp Fiction o Kill Bill.

Tarantino, conocido por su estilo cinematográfico cargado de diálogos intensos y escenas memorables, ha escrito y está desarrollando una farsa británica tradicional. El proyecto es original, aunque toma inspiración de clásicos del género como ¡Qué ruina de función! -adaptada en su día por Peter Bogdanovich- y las obras de Brian Rix y Ray Cooney. Según The Daily Mail, la propuesta se inscribe en la tradición del slapstick inglés, con elementos como puertas que se cierran de golpe, caídas de pantalones e identidades equivocadas. El director espera atraer incluso a estrellas de Hollywood para sumarse al elenco, lo que podría elevar el perfil de la producción en la escena londinense.

El anuncio de este proyecto llega después de que Tarantino decidiera cancelar su esperada décima película, titulada provisionalmente The Movie Critic. En lugar de buscar un nuevo guion para su último filme, el director ha optado por cumplir su promesa de explorar otros formatos creativos. Este movimiento confirma su intención de diversificar su carrera antes de concretar su despedida definitiva del cine.

El cineasta habló de la historia que tenía preparada para ser su décima y última película (Foto: Reuters)

Cliff Booth sigue sin Quentin

Por el momento, la obra teatral no tiene un título público ni elenco confirmado, pero la idea es que llegue a los escenarios del West End en otoño de 2027. Los productores consideran que el humor físico y la estructura de enredos podrían conectar con el público británico y con seguidores internacionales del director. Tarantino ha mostrado entusiasmo por experimentar con los códigos del teatro, un ámbito que, según sus declaraciones previas, siempre le ha generado interés creativo.

La decisión de apostar por el teatro se produce en un contexto donde el propio Tarantino ha dejado en suspenso varios proyectos cinematográficos. Recientemente, cedió la dirección de The Adventures of Cliff Booth —un guion suyo basado en el personaje de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood— a David Fincher, quien se encargará del filme para Netflix. Un avance promocional de la plataforma durante la Super Bowl confirmó que la película se estrenará este mismo año, aunque aún no se ha revelado el título definitivo. Además de su incursión en la dramaturgia, Quentin Tarantino ha mantenido una presencia activa en otros formatos. Hace poco, participó como actor en la película independiente Only What We Carry. También dirigió una escena inédita de Kill Bill dentro del videojuego Fortnite, una muestra de su versatilidad y disposición a experimentar en diferentes expresiones artísticas.

No es la primera vez que el director se acerca al teatro. Su película Los ocho más odiados fue inicialmente concebida como una obra de teatro antes de transformarse en un largometraje. Este antecedente refuerza la percepción de que el lenguaje escénico y los recursos del teatro han estado presentes en su carrera, aunque hasta ahora no había concretado un proyecto teatral de esta magnitud. La comunidad cinematográfica y teatral sigue atenta a los próximos pasos de Tarantino, quien ha reiterado en varias ocasiones que su décima película será la última. Por ahora, su apuesta por la comedia de enredos británica representa una muestra más de su capacidad para sorprender y reinventarse, esta vez sobre las tablas del West End de Londres.