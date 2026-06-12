La Comunidad de Madrid elimina la posibilidad de pedir la Tarjeta de Transporte para los no empadronados desde este lunes

Una mujer sostiene su tarjeta de transporte público en Madrid. (EFE/ Eduardo Oyana)

La Tarjeta de Transporte Público (TTP) de la Comunidad de Madrid pasará a estar sujeta a nuevas condiciones de residencia a partir del lunes 15 de junio de 2026. Solo podrán solicitarla quienes estén empadronados en la región o vivan en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en los convenios vigentes con el sistema de transporte madrileño.

Este cambio afecta tanto a las nuevas solicitudes como a los duplicados de la tarjeta. Así lo establece una instrucción del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), donde se detallan los nuevos requisitos para la expedición del título. En cualquier caso, la medida no tendrá carácter retroactivo, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press.

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Con la entrada en vigor de la norma, será obligatorio acreditar la residencia mediante un certificado de empadronamiento en vigor, en el que conste el municipio del solicitante. Este requisito podrá verificarse mediante la aportación del documento por parte del usuario o a través de consulta administrativa, si procede.

En paralelo, la web habilitada para la solicitud y gestión de la tarjeta se encuentra actualmente fuera de servicio por tareas de mantenimiento. En el portal aparece el siguiente aviso: “Debido a tareas de mantenimiento, esta aplicación estará fuera de servicio hasta el lunes 15 de junio. Disculpe las molestias”, coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa.

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Tornos de acceso en la estación de Chamartín-Clara Campoamor en Madrid. (Ministerio de Transportes)

Además de los residentes empadronados en la Comunidad de Madrid, el sistema mantendrá su validez en municipios concretos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, siempre que estén incluidos en los convenios vigentes con el consorcio madrileño.

No obstante, la normativa contempla una excepción temporal para los titulares del título de familia numerosa. En estos casos, se mantendrá la posibilidad de solicitar la TTP mientras se completan los ajustes técnicos necesarios para garantizar la correcta aplicación de los beneficios asociados a este colectivo.

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Convenios vigentes con Castilla-La Mancha y Castilla y León

En el caso de Castilla-La Mancha, el sistema de transporte con Madrid mantiene el convenio vigente hasta diciembre de 2029, ya renovado previamente. Este acuerdo permite los desplazamientos diarios entre ambas regiones, tanto desde Madrid hacia provincias como Toledo y Guadalajara, como en sentido inverso hacia la capital.

Según datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), entre los municipios con mayor volumen de desplazamientos destacan Azuqueca de Henares, Alovera, Illescas, Seseña, Torrijos, además de las capitales provinciales de Toledo y Guadalajara. Estos trayectos se realizan mediante líneas interurbanas integradas en el sistema y requieren el uso del abono de la zona E, en sus modalidades E1 y E2.

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Autobuses interurbanos de Madrid. (Europa Press)

Mientras que en el caso de Castilla y León, el uso del abono transporte madrileño se mantiene gracias a un convenio de colaboración vigente entre ambas comunidades, prorrogado hasta el 29 de septiembre de 2026. Este acuerdo regula la cofinanciación del transporte público en determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia, facilitando los desplazamientos de los residentes en estas zonas limítrofes con el territorio madrileño.

La Tarjeta de Transporte Público es un título intransferible, ya que incorpora el nombre del titular, un número de identificación y su fotografía. Este soporte permite cargar títulos de transporte vinculados a una persona concreta, como los abonos de 30 días, además de acceder a descuentos por edad, familia numerosa o discapacidad. Asimismo, la TTP puede utilizarse en formato digital a través del teléfono móvil, lo que facilita la validación del transporte sin necesidad de llevar la tarjeta física.

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