Haaland, en las finales de hockey antes del debut de la selección de Noruega en el Mundial 2026

El jugador de la selección de Noruega Erling Haaland (REUTERS/Claudia Greco)

La cuenta regresiva para el estreno de Erling Haaland en el Mundial 2026 está aprovechando su tiempo libre durante la concentración de Noruega en los Estados Unidos. El delantero del Manchester City, de 25 años, asistió junto a varios compañeros de selección al quinto partido de la final de la Stanley Cup, el máximo trofeo de la National Hockey League (NHL), que se disputó en el Lenovo Center de Raleigh, en Carolina del Norte.

La aparición de Haaland en las gradas no pasó inadvertida. El atacante fue saludado con entusiasmo por los fanáticos de los Carolina Hurricanes cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio. El propio futbolista respondió con una sonrisa y se unió a la ovación, animando y agitando una toalla del equipo local, gesto que generó aplausos y captó la atención de los medios presentes en el recinto deportivo.

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El trayecto hasta Raleigh requirió un desplazamiento de unos 120 kilómetros desde Greensboro, ciudad donde la selección noruega tiene instalado su campo base en la previa a su debut mundialista. La presencia de varios integrantes del plantel noruego junto a Haaland en el estadio estadounidense reflejó el ambiente distendido en la concentración, a pocos días de iniciar la competencia más importante del fútbol internacional.

Los jugadores de Noruega (Europa Press)

El regreso de Noruega a un Mundial después de 26 años ha generado expectativas renovadas en el país escandinavo. El equipo europeo disputará su primer partido el 16 de junio en Boston, frente a Irak, como parte del Grupo I, en el que también figuran Senegal y Francia. El torneo representa la primera experiencia mundialista para Haaland, una de las figuras más seguidas del certamen.

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Noruega, Haaland o la imagen de los vikingos

El equipo de Haaland lleva semanas acaparando la atención con tres sesiones fotográficas que han dado la vuelta al mundo: vikingos en un fiordo, camiseta oficial y, ahora, la equipación del primer club de cada jugador. Hay selecciones que llegan al Mundial con el foco puesto en los entrenamientos y las ruedas de prensa. Y luego está Noruega, que ha decidido que la mejor manera de presentarse al mundo es a través de las fotografías más originales de toda la competición.

Todavía no ha empezado el torneo y los vikingos ya han ganado el partido más creativo de todos. Tres fotos. Tres momentos. Tres maneras de contarle al mundo quiénes son. La primera imagen la tomó el fotógrafo David Yarrow en un fiordo cercano a Oslo. Jugadores y cuerpo técnico aparecen ataviados con armaduras, hachas, escudos y arcos, con barcos de época al fondo. Erling Haaland y sus compañeros posaron como si estuvieran a punto de zarpar para conquistar el mundo, en una producción de nivel cinematográfico que se convirtió en viral en cuestión de horas.

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El alemán no incluyó a Argentina

La segunda imagen fue la foto oficial de la expedición. Todos con la camiseta roja de Noruega, perfectamente alineados en tres filas, el cuerpo técnico y porteros al centro. La imagen que piden las federaciones y que Noruega cumplió. La tercera y más reciente es, quizás, la más emotiva. Cada jugador posó con la equipación de su primer club, ese equipo del barrio o de la ciudad donde empezó a dar patadas a un balón antes de que nadie supiera su nombre.

Entre las camisetas que aparecen en la foto se pueden ver las del Aston Villa, el Strindheim o el Heming II, un mosaico de colores que resume el camino recorrido por cada uno de ellos hasta llegar a un Mundial 2026. Pero no es casualidad. Noruega regresa a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y cada detalle de esta concentración parece diseñado para marcar la ocasión.

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