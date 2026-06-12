Joaquín Prat anuncia el nacimiento de su segunda hija a los 51 años: “Volver a tener esta sensación después de unos años es absolutamente maravilloso”

Joaquín Prat presenta a su hija recién nacida (Mediaset España)

Tras el anuncio del embarazo de su pareja y su baja por paternidad ante el inminente nacimiento, Joaquín Prat ha regresado a El tiempo justo para presentar a su hija, que nació hace unos días. “Volver a tener esta sensación para los que ya hemos sido padres hace unos años es absolutamente maravillosa”, ha dicho con la pequeña en brazos y una sonrisa inmensa en la cara.

El presentador de televisión no se ha dejado ninguno de los detalles del nacimiento para entregarlos en exclusiva al programa que conduce, pese a su descanso actual: “La criatura se porta... Duerme y come como una santa. Es una niña, se llama Jimena, pesó algo más de 3kg el día que nació, el 8 de junio. Nació el mismo día que su abuela materna”.

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Eso sí, Joaquín Prat ha querido mantener intacta la intimidad de su retoño mientras la llevaba en brazos: “No vamos a enseñar la carita, pero está aquí, no es un invento que he hecho para irme de baja”, ha bromeado ante la ternura de los colaboradores que observaban la estampa familiar.

Joaquín Prat presenta a su hija Jimena (Mediaset España)

Nace la segunda hija de Joaquín Prat

También ha revelado que la pequeña Jimena ha nacido por cesárea, por lo que la madre, Alexia Pla, todavía se encuentra recuperándose: “Cualquier mujer que haya tenido una cesárea puede entender cómo está la mamá... Se está recuperando muy bien ya anda, pero la que está espectacular es esta”, ha terminado volviendo a poner el foco en la recién nacida.

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Joaquín Prat se convirtió el pasado 8 de junio en padre por segunda vez. El presentador de El tiempo justo, de 50 años, anunció la llegada del bebé a través de las redes sociales el pasado 31 de diciembre, cuando compartió una fotografía abrazado a Pla frente al mar, en la que ambos lucían gorras con las palabras “mamá” y “papá”, acompañada de la frase “Todo en un latido”.

Joaquín Prat anuncia que va a ser padre (Instagram)

La noticia del embarazo llegó meses después de que el propio Prat confirmara, en una entrevista a la revista ¡Hola! en septiembre de 2025, su deseo de ampliar la familia junto a Pla. El comunicador ya era padre de Joaquín Prat Bravo, nacido en 2015 durante su relación con Yolanda Bravo, de quien se separó en 2021. La pareja tiene previsto casarse pero todavía no ha revelado cuándo será la celebración del enlace matrimonial.

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Las críticas por la edad de Joaquín Prat

Prat ya había adelantado que tanto él como Alexia Pla se sienten “bendecidos” por la llegada de un bebé “muy buscado” y que consideran “un regalo maravilloso”. El presentador fue un paso más allá y respondió directamente a quienes le critican por convertirse en padre a los 51 años. “Me llaman Papuchi”, reconoció, en alusión al apodo que popularizó el doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, quien tuvo a su hijo Jaime junto a Ronna Keith a los 89 años y falleció a los 90 sin llegar a conocer a su hija Ruth, nacida en 2006.

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Lejos de esquivar las críticas, Prat las afrontó con determinación. “Tengo fuerza de sobra, a pesar de que cuando nazca tendré 51 años, para hacerme cargo de él o de ella, así que aquellos que ya me llaman Papuchi que no se preocupen que Papuchi tiene mucha guerra que dar todavía”, respondió el compañero de César Muñoz. El periodista no quiere que esas voces críticas ensombrezcan lo que describe como un momento especialmente feliz.

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