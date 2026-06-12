El director de la DGT, tajante: “Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha defendido este viernes con firmeza la baliza V16 y ha pedido a los conductores que no salgan este verano sin llevarla en el coche. “Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?”, ha dicho durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Navarro ha calificado de “contundentes” los argumentos a favor del dispositivo y ha asegurado que “todo son ventajas” frente a los triángulos de emergencia, que, a su juicio, suponían un “riesgo” al obligar al conductor a bajar del vehículo para colocarlos. La V16, en cambio, tiene luz, se instala sin abandonar el coche y está conectada con la DGT. “Esto es un salto inmenso”, ha subrayado.

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El responsable de Tráfico ha reconocido que la campaña de comunicación podría haberse hecho “mejor”, pero ha rechazado las críticas recibidas, incluidas las que se burlaron del dispositivo en redes sociales. “España tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel”, ha ironizado, antes de insistir en que el objetivo es “la seguridad de todos”. También ha lamentado que se haya cuestionado el invento por ser de origen español: “Nos han criticado por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie”.

La baliza V16 y la señal V27 (Montaje Infobae)

Contra el PP por llevarlo a Europa

Navarro no ha ahorrado críticas políticas. Ha arremetido contra el PP por denunciar ante el Parlamento Europeo la obligatoriedad de la V16 en España -“cuando yo iba al colegio, esto se llamaba chivato y no tenía buena imagen”- y ha dicho no salir de su “asombro” ante la postura de Vox, que ha prometido derogar la medida si llega al Gobierno. “Puedo entenderlo, pero el principal problema de nuestro país no creo que sea en estos momentos lo de la baliza V16”, ha señalado.

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El director ha advertido además de las consecuencias de no llevar el dispositivo: quien sea sorprendido sin él tras una avería o accidente se expone a una multa policial, a complicaciones en el atestado y a problemas con la aseguradora.

Durante su intervención, Navarro ha conectado la misión de la DGT con una frase del papa León XIV pronunciada durante su reciente visita a España: “La defensa de la vida es el objetivo de la civilización”. “Lo que hacemos en la DGT, entre otras cosas, es la defensa de la vida”, ha subrayado.

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A3 en verano. (Carlos Luján/Europa Press)

Radares móviles con ruedas

Sobre la siniestralidad, Navarro ha explicado que el primer cuatrimestre del año ha sido “especialmente bueno”, pero ha advertido de que “en mayo y junio no están yendo bien los datos”. Ha pedido no sacar conclusiones de periodos cortos, como la última Semana Santa, ya que las cifras pueden fluctuar por circunstancias puntuales.

En cuanto al permiso por puntos, ha destacado que ha salvado más de 10.000 vidas desde su implantación, aunque con una particularidad: “En la DGT no sabemos quiénes son los que hemos salvado, y ellos no saben que los hemos salvado”.

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Navarro ha anunciado la próxima puesta en marcha de radares móviles con ruedas para zonas en obras, ya homologados. Ha recordado que el alcohol está presente en el 28% de los siniestros mortales y el exceso de velocidad en el 22%.

Control de alcoholemia. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Tasa de alcohol y coche autónomo

En relación con la propuesta del Gobierno para reducir la tasa máxima de alcohol al volante -rechazada por el Congreso-, ha defendido que no era “una ocurrencia” sino una medida “avalada por la OMS, la Comisión Europea y la sociedad civil”. “Caerá como fruta madura. Tiempo al tiempo”, ha insistido.

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Sobre el vehículo autónomo, Navarro ha informado de que ya se han expedido 16 autorizaciones de prueba y que la DGT trabaja en la regulación de responsabilidades. “Es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido”, ha afirmado.