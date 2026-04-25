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‘El sonido de la caída’, la película más hipnótica y misteriosa que verás este año: así es la sobrecogedora historia de una familia alemana a través del tiempo

La película se llevó el Gran Premio del Jurado en Cannes junto a ‘Sirat’ y ahora aterriza en nuestras salas

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Clip en exclusiva de 'El sonido de la caída', la ambiciosa película alemana que acaba de llegar a cines.

Sorprendió en Cannes, donde compartió premio nada menos que con Sirat de Oliver Laxe, y casi un año después llega a nuestras salas dispuesta a inspirar la misma fascinación que ha provocado durante todo ese tiempo en el resto del mundo. El sonido de la caída acaba de aterrizar en cines y promete ser una de las tapadas como grandes películas del año. ¿La razón? Su sobrecogedora historia de una familia a través de los años y la maravillosa puesta en escena de su directora, Mascha Schilinski, un nombre que seguro muchos apuntarán de cara al futuro.

“Desarrollé la película con mi coguionista Louise Peter. Pasamos un verano en la granja en la región del Altmark, donde transcurre la historia. Al principio teníamos en mente una historia distinta, pero durante las veladas, hablando, tomando una copa de vino, empezamos a preguntarnos quién había vivido en aquella granja, qué vidas habían atravesado aquellas paredes. Nos dimos cuenta muy rápidamente de que cualquier intento de escribir un relato estructurado, una trama, acabaría fracasando. Un poco como si el propio lugar se resistiera a formar parte de una narración clásica”, cuenta la propia Schilinski, quien se dio a conocer con Dark Blue Girl, en la que exploraba la historia de amor de una pareja de vacaciones en una isla del Mar Egeo.

En El sonido de la caída se narran las historias de cuatro mujeres jóvenes en épocas distintas. La adolescencia de Alma, Erika, Angelika y Lenka transcurre en la misma granja en el norte de Alemania. La casa va transformándose a medida que pasan los decenios, pero el eco del pasado resuena entre las viejas paredes. A pesar de los años que las separan, sus vidas parecen reflejarse. Cuatro historias aparentemente distintas pero conectadas por un lazo invisible pero muy fuerte que ilustra la identidas femenina alemana y su evolución con el paso del tiempo. “Quisimos explorar la simultaneidad de las temporalidades – el momento en que, en un mismo sitio, una persona vive una experiencia banal mientras que otra pasa por algo esencial, incluso existencia".

Imagen de 'El sonido de la caída'
Imagen de 'El sonido de la caída'

Una estética única en los tiempos que corren

Quizá lo que diferencie a El sonido de la película de otras películas actuales, más allá de su peculiar planteamiento, sea su propuesta visual. Una fotografía que retrotrae a otros tiempos y que captura como ninguna la belleza y extrañeza del paisaje rural de la Alemania del Norte en la que se rodó la película. “La cámara casi se convierte en otro personaje, otra mirada, pero nunca se sabe a quién pertenece. Capta algo exterior que los personajes perciben de pronto, como si se sintieran observados. También queríamos imágenes muy claras, puras. Francesca Woodman fue una importante inspiración para nosotros, sus fotografías de cuerpos borrosos, casi fantasmales, comunican una atmósfera flotante que siempre me ha fascinado”, explicaba la directora, quien colaboró estrechamente con su director de fotografía Fabian Gamper para conseguir ese distinguido aspecto visual.

“Además, me parecía esencial evocar el velo que cae sobre los recuerdos con el paso del tiempo. Usamos diversas perspectivas, trabajamos mucho con la steadycam, incluso con un estenopo, con el fin de acentuar la sensación de extrañeza y de disociación. La cámara se convirtió en una extensión del cuerpo”. Desde esta semana los espectadores españoles ya pueden disfrutar en cines de una película tan especial, misteriosa e hipnótica como han definido quienes ya han podido verla. Más allá de compartir el premio con otro título que conquistó las salas el año pasado como Sirat y que ha tenido gran recorrido fuera de nuestro país, El sonido de la caída hace el camino inverso dispuesta sobrecoger con su historia de mujeres a través del tiempo y hacer que se siga la pista de Mascha Schilinski, quien promete ser una de las nuevas grandes voces del cine de autor alemán.

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