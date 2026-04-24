El rey Felipe VI sorprende a Juan del Val con una inquietud personal: “Me preguntó por la presión de salir en televisión”

La reina Letizia y el rey Felipe VI reciben a Juan del Val durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025 (José Oliva / Europa Press)

El protocolo de la Casa Real española es, por definición, un engranaje de precisión donde cada gesto está medido al milímetro. Sin embargo, tras las puertas del Palacio Real de Madrid, a veces surgen grietas de espontaneidad que nos permiten vislumbrar la faceta más humana de los reyes Felipe VI y Letizia. El pasado 22 de abril, con motivo del almuerzo en honor al escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, se produjo una de esas conversaciones que terminan saltando a los titulares.

El protagonista de este escándalo literario no ha sido otro que Juan del Val. El escritor, que acudía a la cita tras alzarse con el Premio Planeta 2025, ha compartido en su reciente visita a El Hormiguero los detalles de la conversación que mantuvo con Felipe VI y que le dejó descolocado. Lo que comenzó como un saludo institucional derivó en una reflexión del monarca sobre la exposición pública que nadie esperaba.

La reina Letizia y el rey Felipe VI durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025 (José Oliva / Europa Press)

Según relató Del Val ante la atenta mirada de Pablo Motos, fue el propio monarca quien tomó la iniciativa de acercarse para entablar conversación. Lo que sorprendió al colaborador televisivo no fue el saludo, sino el tema elegido por el hijo de la reina Sofía. “Se acercó y me llamó la atención porque me preguntó por la presión de salir en televisión”, confesó el escritor en el plató de Antena 3.

La paradoja no pasó desapercibida para el autor de Bocabesada. Que el jefe de un Estado, cuya familia es probablemente la que más miradas atrae a nivel internacional, se interese por el estrés de un colaborador de televisión, le resultó casi cómico. “Qué raro que me lo diga él, de cómo se llevaba tener tantas miradas pendientes”, reflexionó el marido de Nuria Roca, subrayando lo irónico de que el rey de España le pidiera consejos o impresiones sobre cómo lidiar con el escrutinio de la audiencia.

La reina Letizia y el rey Felipe VI reciben a Juan del Val durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025 (José Oliva / Europa Press)

La recomendación cinematográfica de Felipe VI a Juan del Val

Pero la charla no se quedó en la superficie. En un alarde de modernidad y conocimiento de la actualidad cultural más puntera, Felipe VI demostró estar muy al día de lo que ocurre en las plataformas de streaming. En un momento de la conversación, el padre de la princesa Leonor quiso recomendarle a Juan del Val una pieza documental que considera imprescindible. “Me acabó recomendando ese documental”, reveló el escritor refiriéndose a Mrs. Nobody contra Putin.

No se trata de una elección baladí. El filme, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin, acaba de hacer historia este 2026 al ganar el Óscar a Mejor Documental. La obra, disponible en Amazon Prime, es una pieza cruda y necesaria que “expone el programa de adoctrinamiento estudiantil durante la guerra, narrado a través de los ojos y la perspectiva de un maestro de primaria”. Que el monarca elija una temática tan política y comprometida para recomendarla a un invitado dice mucho de sus intereses actuales tras el telón de Palacio.

Más allá de la charla cinéfila, Juan del Val no pudo evitar comportarse como un cronista de excepción en sus redes sociales, compartiendo detalles que suelen escapar al ojo público. Desde la localización de su espacio en la mesa hasta la exquisitez del servicio. Cada invitado contaba con su propio marcasitios personalizado, con su nombre impreso en la tipografía oficial de Casa Real y el logo en dorado.

Juan del Val comparte algunos detalles del almuerzo que tuvo junto a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real (Instagram / @juandelval)

La mesa lucía imponente: una cubertería de gala flanqueada por cuatro copas por comensal, un pan especial y mantequilla aderezada como carta de presentación. El menú, tal y como se ha confirmado, tuvo el sello de Taberna Verdejo. La chef Marian Reguera fue la encargada de llevar a las mesas reales una cocina basada en la memoria y el sabor de siempre. “Cocinamos sin perder la esencia de nuestras madres y abuelas”, reza el lema de su establecimiento, una filosofía que conquistó los paladares de los académicos y los reyes.