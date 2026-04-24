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Rodolfo Sancho, absuelto tras la denuncia por vejaciones de su exmujer Silvia Bronchalo: el juez estima que llamarla “bipolar” no tiene relevancia penal

La causa ha sido archivada y el padre de Daniel Sancho no tendrá que pagar la multa de 6.000 euros que le pedían

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Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en los Juzgados (Europa Press)
Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en los Juzgados (Europa Press)

Rodolfo Sancho ha quedado absuelto del delito leve de vejaciones tras el juicio celebrado en los Juzgados de la Violencia contra la Mujer de Alcobendas, en Madrid, el pasado 16 de abril. El magistrado ha considerado que no se cumplen los elementos necesarios para atribuir al padre de Daniel Sancho una conducta punible por el envío de un mensaje que contenía el calificativo “bipolar” hacia su exmujer, Silvia Bronchalo.

En la resolución, el juez sostiene que los mensajes examinados no suponen una lesión de la dignidad de la denunciante, condición indispensable para este tipo de delito, lo que ha llevado a rechazar la solicitud de multa de 6.000 euros formulada por la acusación. Rodolfo Sancho se había sentado en el banquillo acusado a raíz de unos mensajes remitidos en febrero de 2024, apenas dos meses antes de que su hijo, Daniel Sancho, afrontara juicio en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta.

La comparecencia judicial marcó uno de los pocos encuentros públicos recientes entre Sancho y Bronchalo. A la salida del juzgado, el actor se dirigió a los medios, declarando abiertamente: “Después de haber sido acusado de violencia de género, de maltrato psicológico continuado, de violencia vicaria, lo cual es ridículo después de 30 años, de vejaciones, resulta que estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de WhatsApp, que es considerado, como muchísimo, como una falta leve”.

El caso Daniel Sancho avanza en Tailandia con una nueva vista a la que también ha acudido el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho.

Las declaraciones de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Sancho añadió que la denuncia partía de la presentación, por parte de Bronchalo, de un único mensaje, e insistió en que los supuestos contenidos adicionales nunca existieron: “Cuando llegó el momento de aportar esos otros mensajes, sorpresa, en realidad esos mensajes no existían. No los tenía. Y no los tenía por un sencillo motivo: yo jamás he escrito esas palabras”.

Bronchalo, por su parte, adoptó un tono más conciliador al referirse a la situación ante los medios, expresando su deseo de poner fin al conflicto siguiendo los deseos de su hijo, Daniel Sancho, que cumple condena en una prisión de Tailandia tras el asesinato de Edwin Arrieta. “No está ni a favor ni en contra de nadie, nos ha pedido que zanjemos esto y esperemos que hoy se zanje”, concretó sobre la posición de su hijo.

Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho, en montaje de 'Infobae' (Mediaset / EFE / Europa Press)
Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho, en montaje de 'Infobae' (Mediaset / EFE / Europa Press)

El juez absuelve a Rodolfo Sancho

El fallo, hecho público poco más de una semana después del juicio, determina que no concurren los requisitos legales para una condena en este contexto. El juez ha subrayado que, pese al clima de tensión personal y familiar evidenciado por los mensajes de febrero de 2024, el contenido analizado no alcanza la gravedad ni la relevancia penal exigidas para considerar una conducta tipificada como delito leve de vejaciones injustas. De este modo, el procedimiento queda archivado y se desestima la indemnización reclamada.

En definitiva, la sala estima que no existe una lesión a la dignidad de Silvia Bronchalo derivada de los mensajes remitidos, elemento que el tipo penal exige para prosperar en sede judicial. Con ello, la resolución representa un revés para la parte denunciante, la de la madre de Daniel Sancho, y una confirmación para la defensa esgrimida por el actor desde el inicio del proceso.

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