España

Un brote de sarna noruega afecta a un paciente y 20 sanitarios en el Hospital de Conxo (Galicia)

Esta afección cutánea, también conocida como sarna costrosa, es altamente contagiosa

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Detectan un brote de sarna en un hospital de Santiago de Compostela. (Freepik)
Detectan un brote de sarna en un hospital de Santiago de Compostela. (Freepik)

En el Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela (Galicia), se ha producido un brote de sarna noruega tras el ingreso de un paciente que portaba la enfermedad, pero que acudió al centro hospitalario por otra patología. Aunque ningún otro paciente tiene síntomas compatibles con la enfermedad, sí veinte profesionales sanitarios de la misma planta.

Por este motivo, desde el servicio de medicina preventiva y salud pública del área sanitaria de Santiago se ha activado un protocolo de actuación y aseguran que el brote de sarna noruega se encuentra bajo control, con los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el correspondiente tratamiento.

El hospital, además, ha reforzado las medidas de prevención, entre las que se incluyen el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza, la desinfección de los textiles y las superficies y la formación específica del personal sanitario, que se ha reunido con los especialistas de medicina preventiva.

Qué es la sarna noruega

La sarna noruega, también conocida como sarna costrosa, es una variante severa y altamente contagiosa de la sarna común, según señalan desde Clínica Universidad de Navarra. Esta afección cutánea está causada por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad homini.

Una mujer afectada por la sarna (Freepik)
Una mujer afectada por la sarna común. (Freepik)

La infección masiva por estos parásitos provoca placas costrosas que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo: las manos, los pies, los codos y las rodillas, aunque también en áreas como el cuero cabelludo o la cara, entre otros.

“La sarna costrosa es muy contagiosa y puede propagarse fácilmente tanto por contactos directos de piel a piel, como por artículos contaminados como ropa, ropa de cama y muebles”, explican desde el Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y Raras (GARD), dependiente del Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS). Los brotes, además, son frecuentes en residencias de ancianos u hospitales.

Pese a lo que suele pensarse con respecto a la sarna, esta afección cutánea no está relacionada necesariamente con la falta de higiene. Su tratamiento es una combinación tópica y oral; tras la primera dosis, el paciente que presenta síntomas debe estar 24 horas aislado, tiempo a partir del que ya no contagia.

Su contagio se facilita por el hecho de que es un trastorno de la piel con un período de incubación muy amplio, que puede ir de tres a seis semanas. Los síntomas, por tanto, tardan en aparecer.

Los casos de sarna siguen en aumento: los dermatólogos insisten en la importancia de aplicar bien el tratamiento

Cómo prevenir la sarna

El control de la sarna no se limita al tratamiento médico, sino que requiere medidas de higiene y prevención para evitar su propagación. Entre las más importantes se encuentra el lavado de la ropa y la ropa de cama a altas temperaturas, ya que esto elimina los ácaros y sus huevos. También es fundamental mantener una limpieza exhaustiva, aspirando superficies como colchones, alfombras y sofás, donde estos parásitos pueden alojarse con facilidad. Asimismo, evitar compartir objetos personales como toallas o prendas de vestir reduce significativamente el riesgo de contagio.

Por otro lado, el cuidado personal juega un papel clave en la prevención. Mantener las uñas cortas y limpias ayuda a evitar lesiones por rascado y limita la diseminación de los ácaros. A esto se suma la importancia de una buena higiene corporal, con lavado frecuente de manos y del cuerpo. Finalmente, evitar el contacto cercano con personas infectadas es esencial para frenar la transmisión, especialmente en entornos donde la convivencia es estrecha.

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