Eduardo Noriega y Amaia Salamanca convierten las relaciones tóxicas en una película de terror en ‘La ahorcada’: “Hablamos de fantasmas, pero no dejamos de hablar de nosotros”

Entrevista con Eduardo Noriega, Amaia Salamanca y Miguel Ángel Lamata por el estreno de ‘La ahorcada’.

Que el corazón está hecho para romperse es algo que ya sabemos desde que así lo escribieron autores como Oscar Wilde. Ahora, no es tan habitual que el dolor provocado por un desengaño amoroso acabe convirtiéndose en una película de terror, tal y como ocurre en La ahorcada, la nueva película de Miguel Ángel Lamata (Isi disi: Amor a lo bestia, Tensión sexual no resuelta) con Eduardo Noriega y Amaia Salamanca como protagonistas.

La historia, que adapta la novela homónima de Mayte Navales (autora también del guion de la película de Lamata), arranca con el suicidio de una mujer, Rosa Martín, que decide ahorcarse en el jardín de Fran, un hombre que se aprovechó de sus sentimientos para acostarse con ella. Tras esta tragedia, el fantasma de esta mujer permanece en la casa del hombre, convirtiendo su vida y la de su familia en un auténtico infierno.

“Es una novela con un tempo muy cinematográfico”, afirma Miguel Ángel Lamata. “Pensé que era una excelente idea dejar el guion en manos de la propia Mayte, porque sabía que en sus manos el corazón emocional de la película, el de alguien que se enamora de quien no debe y en lugar de alejarse de esa persona deja que su orgullo la posea, no iba a ser alterado”. No es una película de buenos y malos, advierte, pues en La ahorcada “llega un momento en que víctimas y verdugos se confunden”, y finalmente cuenta la historia de dos personas que, a su manera, lo único que buscan es ser amadas. “Algo tan noble, cuando se envilece por el orgullo, genera cosas aterradoras”.

Amaia Salamanca y Cristina Gallego en 'La ahorcada (Bemybaby Films)

“No he visto jamás a Amaia Salamanca hacer algo parecido”

Esta capa de profundidad emocional es la que hace que, tanto para Amaia Salamanca como para Eduardo Noriega, La ahorcada no sea una película de terror cualquiera. “Me interesó desde el primer momento cómo una película de terror clásico, con todos sus elementos típicos, era al mismo tiempo de un terror psicológico donde se exige al espectador, donde se juega con la percepción de la realidad y se habla, además, de todos estos lados oscuros del alma humana”, analiza este último. Para el actor, el terror sirve de entrada al alma humana, ya que con todas estas historias de fantasmas llenas de sustos, “no dejamos de hablar de nosotros”.

Por su parte, Salamanca recuerda el momento en el que leyó el guion y tenía que releer sus páginas por lo complicado que, en un momento, parecía contar la historia. “Yo ya había trabajado con Miguel Ángel Lamata, sabía lo bueno que es, entonces tocaba confiar mucho en él. Es tan interesante hablar de las relaciones tóxicas, llevar algo tan universal al terror... El personaje de Rosa Martín y todo lo que se podía abarcar con él me pareció maravilloso. Era un reto al principio, pero creo que es de estas cosas que son tan difíciles que al final tienes que arriesgar y experimentar con todo”.

“No he visto jamás a Amaia Salamanca hacer algo parecido a lo que hace en La ahorcada”, elogia a la actriz el director. “Creo que, de las múltiples virtudes que tiene como actriz, como amiga y como persona, es sobre todo el valor. Es una excelente actriz, pero aparte es una actriz que se atreve y que no tiene ningún miedo. La forma en la que se ha zambullido en la película ha sido con un compromiso total y absoluto, a tumba abierta. No es que haya salido de su zona de confort, es que creo que, de hecho, ha entrado en su zona de confort, allá donde puede arriesgar y donde puede mostrar a todo el mundo lo excelente que es”.

Amaia Salamanca en 'La ahorcada'. (Bemybaby Films)

Un giro final lleno de matices y temas por explorar

La supuesta víctima de La ahorcada es Fran, un productor musical que aprovecha cada noche libre para acostarse con mujeres diferentes. “El hombre seductor, poco empático y además poderoso por su posición profesional y económica existe en cualquier ámbito de la vida, todos conocemos a más de uno y dos”, observa Eduardo Noriega, quien le da vida. “Pero no queríamos hacer solo esta faceta de hombre egoísta y desalmado, queríamos también que se viera que en realidad está añorando a esa familia que ya perdió”. Toda esa complejidad, afirman tanto Noriega como Salamanca, quedará patente en el último tercio de la película, donde un giro final ofrece varias revelaciones al espectador.

Otro elemento sorprendente de la cinta es que, pese a tratarse de una película de terror, Lamata opta por contar una historia con más suspense que sobresaltos, y donde incluso en ciertos momentos parece salirse del propio género. “Cuando Shyamalan y Bruce Willis urdieron El sexto sentido, llegaron a la conclusión de que la historia no necesitaba un festival de sustos, sino una tensión narrativa que diera gravedad a toda la tragedia que aqueja a los personajes”. Del mismo modo, el director pensó en que la prioridad en La Ahorcada debía ser proteger ese “corazón emocional”, y llevar al espectador a entender todas las aristas y contradicciones de cada uno de los personajes.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, protagonistas de 'La ahorcada'. (Infobae)

Por la duración de la película, se sintetizan muchas partes de la novela, pero, al mismo tiempo, se favorece el mantener una tensión constante, en la que de la relación entre Fran y la fantasma pasamos a otros escenarios como una sesión de espiritismo y el personaje de una médium que podría dar para más de una película. “Si la gente va masivamente a ver La ahorcada, te aseguro que habrá otras líneas que hemos dejado más o menos esbozadas y que investigaremos en La ahorcada 2. Tengo la santa intención de, si nos funciona la película, seguir con este universo”.