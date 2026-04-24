Alejo Sauras es ‘Kraken’ en la nueva adaptación de Eva García Sáenz de Urturi: “Cuando cuentas una historia que el público ha creado en su cabeza, las expectativas nunca son buenas”

Entrevista con Natalia Rodríguez, Alejo Sauras y Maggie Civantos, protagonistas de ‘Kraken. El libro negro de las horas’.

La novelista Eva García Sáenz de Urturi lleva más de una década consolidada como una de las autoras de thriller más vendidas en España. Ganadora del Premio Planeta en 2020 por Aquitania; cinco años antes había iniciado la trilogía de la Ciudad Blanca, con la que se adentró en la novela policiaca ambientada en su urbe natal, Vitoria. Con el primer libro, El silencio de la ciudad blanca, los lectores conocieron por primera vez a Unai López de Ayala, alias Kraken, un inspector de policía especializado en perfiles criminales. La trilogía se convirtió en un fenómeno editorial con más de tres millones de lectores, y su éxito dio el salto al cine en 2019 de la mano de Daniel Calparsoro, con Javier Rey en el papel protagonista.

Siete años después, el personaje vuelve a la gran pantalla, aunque sin Rey y con una historia distinta. Tras cerrar la trilogía, la autora inició una nueva serie que tenía al mismo inspector como protagonista: el resultado fue El libro negro de las horas (Planeta, 2022).

Ahora, esta nueva etapa da el salto al cine este viernes, 24 de abril, con Kraken. El libro negro de las horas, esta vez dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas. Como es habitual en la autora, la historia se desarrolla en dos tiempos. En la Vitoria de 2022, la historia arranca cuando el exinspector recibe una llamada anónima: alguien asegura tener secuestrada a su madre, a quien él daba por muerta desde su nacimiento. El exinspector tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, una de las siete exclusivas joyas bibliográficas que existen, si quiere salvarla.

Maggie Civantos y Alejo Sauras en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

Obligado a salir de su retiro, Unai inicia junto a su compañera Esti una angustiosa carrera contrarreloj que le llevará desde Vitoria hasta el Madrid más oculto del coleccionismo de libros. En ese recorrido, el inspector deberá enfrentarse al que apunta a ser el perfil criminal más complejo de su carrera, uno capaz de cambiar para siempre su propia historia.

“Nosotros decidimos empezar de cero y que nuestra adaptación de otra novela, que no es la misma, tuviera virtudes diferentes”, defiende uno de sus directores, Manuel Sanabria, para Infobae. Entre esas virtudes estuvo elegir a Alejo Sauras y Maggie Civantos como Kraken y Esti, que en la cinta previa ella estaba interpretada por Aura Garrido.

Para construir al inspector, Sauras contó con el contacto directo de la autora. “Tuve la ocasión de poder quedar con ella, que siempre es lo máximo a lo que aspiras", apunta el actor, que saltó a la fama hace más de dos décadas con Al salir de clase y ha pasado por Los Serrano y Estoy vivo, entre otras ficciones. A García Sáenz de Uruti llegó con “una metralleta de preguntas” y salió con una visión global del universo del personaje, que después fue afinando en los detalles.

Alejo Sauras y Natalia Rodríguez en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

En el caso de sus compañeras, el proceso fue distinto. Civantos, quien da vida a Esti, inspectora de la División Criminal, compañera y amiga de Kraken, reconoce que el ritmo de producción no siempre permite una inmersión total en la obra original. Por ello, la actriz confió en la visión de los directores y del propio Alejo, que para cuando tuvo lugar el rodaje a finales del otoño pasado, se había leído tanto la primera parte de la ficción como la segunda, El ángel de la ciudad (Planeta, 2023). “No me dio tiempo a leerme todos los libros. Hice un poco de aquí, de allí, si te digo la verdad. Hice lo que pude y luego Alejo me sopló la mitad“, bromea, porque ante todo, ”quisieras tener más tiempo, pero los proyectos se confirman de un día para otro". ”Nunca vas por libre porque estás con una dirección y yo creo que para mí siempre es la clave”.

Natalia Rodríguez (Los protegidos) da vida a Mencía Madariaga, inspectora de la Brigada de Investigación de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid que lidera la búsqueda del Libro negro de las horas. La actriz reconoce que compartía la desorientación de su personaje. “Estaba un poco perdida todo el rato, y eso también formaba parte de ella. Me apoyé mucho en los directores y en mis compañeros”.

Un universo compartido entre los años 70 y 2022

Así, la historia salta entre los años 70 y una actualidad ambientada en el 2022. Para comprender el pasado, la debutante Aitziber Luma y Martin Urrutia, egresado de OT 2023 que publicó su álbum debut hace unas semanas, coprotagonizan su segundo proyecto audiovisual. El primero fue la serie de Atresplayer Mariliendre. En esta ocasión dan vida a Ítaca Expósito, una huérfana criada en el colegio de la Veracruz y una niña prodigio de la pintura, y Gael López de Ayala, los padres del protagonista.

Aitziber Luma y Martin Urrutia en 'Kraken. El libro negro de las horas'.

Ese juego entre pasado y presente no solo marca el desarrollo de la trama, sino también la construcción emocional de los personajes, especialmente la del propio Unai. “Es una persona absolutamente normal, que quiere llevar una vida tranquila”, explica Alejo Sauras. Sin embargo, su vuelta a la acción no es del todo voluntaria: “Se ve obligado a regresar, pero al mismo tiempo hay algo detrás que hace que disfrute de ello”.

En esa dualidad —entre lo cotidiano y lo oscuro— se mueve buena parte del atractivo del personaje, pero también del género. No es casualidad que muchos intérpretes hayan encarnado a policías o perfiles similares a lo largo de sus carreras. “Dentro del mundo del crimen hay mucho juego para contar historias”, resume Sauras.

La presión y las expectativas

¿Hay presión por llevar a la pantalla una saga con millones de lectores? “Cuando estás contando una historia que mucha gente ya ha creado en su cabeza, sientes que hay expectativas… y las expectativas nunca son buenas”, apunta Civantos, aunque bajo su punto de vista en este caso cree que “hay una interpretación bastante acertada”. “Obviamente, es muy difícil contentar a todo el mundo, porque cada uno hace interpretación de la lectura de una forma o de otra, ¿no?”.

Por su parte, Alejo Sauras apunta que “lo que ha atraído a los lectores a leerse tanto estos libros es la atmósfera que genera”, algo que cree que está “muy conseguida”. Esa misma atmósfera es ahora el principal desafío de la adaptación, que busca trasladar a la pantalla la esencia que convirtió a Kraken en un fenómeno editorial. El veredicto final, como siempre, queda en manos del público.