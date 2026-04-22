'La ahorcada', aterradora pasión de Amaia Salamanca por Eduardo Noriega: "Son 2 víctimas"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 22 abr (EFE).- 'La ahorcada' es una película de fantasmas dirigida por Miguel Ángel Lamata ('Los futbolísimos') en la que una trastornada Amaia Salamanca padece una enfermiza obsesión por un manipulador Eduardo Noriega, en una historia de terror y amor no correspondido en la que "todos los personajes acaban siendo víctimas", ha destacado a EFE el actor.

Este miércoles se estrena en cines este thriller sobrenatural basado en una novela de Mayte Navales, que también firma el guion. Para Salamanca ('Siempre es invierno') supone su primera incursión en el género del terror, aunque ya había trabajado con el director en comedias como 'Tensión sexual no resuelta' (2010) y 'Nuestros amantes' (2016), en esta última también con Noriega.

"Cuando me propuso este papel, no voy a negar que al principio tuve bastantes dudas, porque no es un género al que él se suela dedicar, y te da un poco ese miedo a si vas a hacer algo que incluso es ridículo. Pero al final decidí ir a por todas", relata la intérprete.

Para ella, esta cantautora enamorada que ha sido usada como un objeto sexual y toma decisiones fatales ha supuesto "arriesgar y aprovechar" a un personaje "con muchas contradicciones, muchos defectos y muchas capas y aristas de dónde tirar y con las que jugar", destaca.

Una de las vertientes más interesantes de su papel -para el que ha encontrado inspiración en la Angelina Jolie de 'Inocencia interrumpida' o en Patti Smith por la faceta de cantautora del personaje- son sus evidentes problemas mentales, que manifiesta con un gran miedo a la soledad, ataques de ira y tendencia a autolesionarse.

Eduardo Noriega, ya versado en el género del terror en la serie 'The Walking Dead' y thrillers como 'Tesis' y 'Abre los ojos', de Alejandro Amenábar, destaca por su parte las dificultades de un personaje que también tiene muchas aristas y contradicciones, que lo hacen más interesante.

"Queríamos que fuera un egoísta, poco empático y que maltrata. Pero también queríamos que fuera un buen padre, que adora a sus hijas y que va a hacer todo lo que lo que está en su mano por protegerlas", subraya sobre el productor musical de buena familia al que da vida.

La película, como la novela, juega con el cuento 'El ruiseñor y la rosa', de Oscar Wilde, que habla "de un hombre que se cree un poeta de profundos sentimientos, pero en realidad es un egoísta sin alma que destroza el corazón de un pequeño ruiseñor. Y esa definición me encanta para Fran", dice Noriega.

También piensa que "en esta película de terror, al final todos los personajes acaban siendo víctimas", y en su caso se convierte en alguien que lo pierde todo y "es el último en enterarse de que su vida está destruida".

Noriega reconoce que "muy lejanamente" al principio su personaje le recordó al de 'Abre los ojos', en el sentido de ser "un heredero millonario, también muy sobrado, muy egoísta, muy poderoso". "Lo que pasa es que yo ahora ya soy el padre de aquel, o sea, que ha cambiado mucho", remarca.

Para Miguel Ángel Lamata, el género del terror siempre ha resultado fascinante -de hecho una de sus primeras películas fue 'Una de zombis' (2004), aunque en aquel caso era una terrorífica comedia- algo que sobre todo relaciona con experiencias literarias tempranas, principalmente con Edgar Allan Poe y Stephen King.

"Siempre he tenido una atracción hacia lo extraño, lo oculto, lo terrible, lo parapsicológico y lo macabro, que son ramas de mismo árbol, la fantasía oscura", resalta el director, para quien el género supone "una magnífica terapia para ese oficio tan complicado a veces que supone estar vivo".

Lamata asegura que 'La ahorcada', además de una historia de terror, habla sobre el amor no correspondido. "Tenemos a una chica que se enamora de quién no debe, y surgen cosas muy terribles, es decir, puedes odiar a la persona que no te corresponde y puedes odiarte a ti mismo por haberte enamorado de ella, como dice Jeanette Winterson, otra autora que me entusiasma", resume.

El director opina que "el amor tóxico, el amor condenado cuando las cosas no salen bien" es "un telón de fondo fantástico para hacer una película de terror que sea, humildemente, algo más que un entretenimiento". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)