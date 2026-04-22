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Confesiones sobre espiritismo de Amaia Salamanca y Eduardo Noriega en ‘La Revuelta’: “Soy muy escéptica”

La actriz madrileña y el actor cántabro han acudido al programa de RTVE presentado por David Broncano para promocionar su nueva película, ‘La Ahorcada’, un proyecto de terror

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Eduardo Noriega y Amaia Salamanca, en 'La Revuelta'
Los actores españoles promocionan 'La Ahorcada' en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

Del fútbol, con Maradona Jr. como invitado, a Lorca, con Miguel Poveda, al mundo del espectáculo: ayer acudió a La Revuelta Maxi Iglesias, quien promocionó la segunda temporada de su nueva serie, Punto Nemo. Ahora, son Eduardo Noriega (Santander, 52 años) y Amaia Salamanca (Coslada, 40 años) quienes visitan el programa de RTVE para dar conocer el filme que este miércoles han estrenado: La Ahorcada, un proyecto de terror sobrenatural sobre venganza y autodestrucción. “Es puro terror”, ha señalado el actor cántabro.

Conocida por sus papeles en Pura sangre en Telecinco, Salamanca ha indagado en su recorrido vital y profesional, afirmando que aunque es “super nostálgica” de la adolescencia y el colegio, prefiere la etapa comprendida entre los 20 y los 40 años: “He vivido en esa edad muchas más cosas”, ha afirmado en su conversación con Broncano. También son 20 los años que han pasado desde que Eduardo Noriega se diese a conocer con Tesis, la primera película de Alejandro Amenábar (1996) y ganadora de los Goya en 1997.

La película, dirigida por Miguel Ángel Lamata, se adentra en una historia terrenal sobre una mujer, interpretada por Salamanca, que se suicida en el jardín de el hombre al que quería, pero que no la había respetado. El espíritu de la actriz madrileña atormentará al personaje de Noriega y a su familia con tal de cobrarse una venganza por todo lo vivido. Pese al grado de espiritualidad de la película, el escepticismo de los protagonistas contrarresta la carga terrorífica. “Todo tiene una razón lógica siempre”, afirma Salamanca.

El compositor Leonardo Dantés y la cómica Lalachus en 'La Revuelta'
El compositor Leonardo Dantés y la cómica Lalachus celebran el cumpleaños de esta última en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

A modo de anécdota, el programa de La Revuelta ha celebrado el cumpleaños de Lalachus en directo con la invitación al escenario de Leonardo Dantés, cantante y compositor de El baile del pañuelo. “Nunca voy a poder superar este cumpleaños”, ha indicado la cómica tras la actuación de Dantés. Además de bailar conjuntamente, el compositor de la canción popularizada por Tamara No cambié ha recitado sendos poemas, uno propio sobre el miembro viril y otro de Gustavo Adolfo Bécquer.

Del escepticismo de Amaia Salamanca al terror de Eduardo Noriega sobre el espiritismo

Durante la promoción de la película, también se ha reflexionado sobre el espiritismo y las creencias de los actores en lo sobrenatural. Amaia Salamanca ha expresado su escepticismo ante los fenómenos paranormales, a pesar de la temática del filme. “Soy muy escéptica ante estos misterios sin resolver”, ha reconocido la actriz. Además, ha explicado también que interpretar el papel de Rosa Martín fue el mayor reto de la película, ya que percibe siempre una “razón lógica” detrás de cualquier suceso extraño: “Nunca me asusto de esas cosas; a lo mejor soy yo misma poniéndome esa capa para no asustarme”.

La cómica y creadora de contenido Lalachus comparte su enorme alegría y entusiasmo por ser una de las nuevas presentadoras del Benidorm Fest. Considera esta oportunidad un "sueño" y un "regalo profesional", y adelanta que aportará su característico humor al formato.

Por el contrario, Eduardo Noriega ha admitido durante la entrevista en La Revuelta su predisposición a creer en las energías y emociones atrapadas en determinados lugares. “Siempre he pensado que una emoción se puede quedar atrapada en un lugar. Si en este teatro ocurre algo muy doloroso, esa emoción se queda aquí, y 30 años más tarde puedes percibirlo”, ha explicado. No obstante, el actor ha indicado que disfruta mucho de estas sensaciones.

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