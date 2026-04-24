Además de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, se prepara una película de animación musical sobre la obra de Homero: se adaptará el éxito viral ‘Epic’

'Epic', un proyecto de fin de carrera que adapta 'La Odisea' y ahora será adaptado por el todopoderoso Jerry Jerry Bruckheimer

La productora de Jerry Bruckheimer, experto en ‘blockbusters’ (véase la saga Transformers) se ha sumado al fenómeno global que ha supuesto Epic, la versión musical y viral de La Odisea de Homero nacida en internet. Según publicó el medio especializado en entretenimiento The Hollywood Reporter, el proyecto se ha puesto en marcha para adaptar a película de animación este musical, que ya ha logrado cifras récord y el respaldo de la multinacional discográfica Atlantic Music Group.

Epic, ideada por el compositor y productor Jorge Rivera-Herrans, surgió en 2021 como un proyecto universitario. La publicación de fragmentos en TikTok durante la pandemia multiplicó su impacto, transformándolo dos años después en un éxito mundial. Uno de los datos más ilustrativos del fenómeno es que la banda sonora llegó a ocupar nueve de los diez primeros puestos de las listas de iTunes y superó los cuatro mil millones de reproducciones a nivel global.

La adaptación cinematográfica contará con producción de Jerry Bruckheimer Films, con Chad Oman también involucrado, la colaboración de Rivera-Herrans y la participación activa de Kevin Weaver, presidente de la multinacional discográfica Atlantic Music Group.

Un trabajo de fin de curso que se convirtió en viral

El desarrollo se encuentra aún en una fase inicial y, de acuerdo con la información que aporta The Hollywood Reporter, la agencia líder de representación de talentos CAA (representante de Bruckheimer) comenzará a presentar el proyecto tanto a estudios como a plataformas digitales en las próximas fechas.

Jerry Bruckheimer. REUTERS/Caroline Brehman

El estreno del musical animado supondría la primera incursión de Jerry Bruckheimer en el formato de animación. Su trayectoria, sin embargo, se ha vinculado estrechamente a películas donde la música ha desempeñado un papel central, como en Flashdance o la saga Top Gun. Este reciente acuerdo ha sido posible gracias a la relación previa de Bruckheimer y Weaver, quienes ya mantuvieron colaboración en la producción de la banda sonora del film F1: La película, cinta que recaudó más de 634 millones dólares y obtuvo el Oscar a mejor sonido.

El crecimiento de Epic adquiere más relevancia al considerar su origen: Rivera-Herrans lo concibió como proyecto de fin de carrera en la Universidad de Notre Dame, fusionando narrativa épica clásica, influencias de musicales, anime y videojuegos, y un enfoque inmersivo orientado al público joven global. El propio creador rechazó durante un periodo ofertas ventajosas de distintas discográficas antes de decidirse por un contrato con Atlantic, formalizado tras dos años.

Nueva fiebre por los clásicos griegos

El formato serializado de Epic, que narra el accidentado regreso a Ítaca del héroe griego, ha facilitado la implicación directa del público, con castings a nivel mundial y numerosas animaciones generadas por seguidores. Más de siete mil millones de visionados en vídeos cortos y más de cuatro mil millones de escuchas han transformado la escala del proyecto y su interacción con la industria del entretenimiento.

La película animada de Epic surge en un contexto donde las adaptaciones de los clásicos griegos experimentan un auge en Estados Unidos. Destaca el caso de Christopher Nolan, quien prepara también una versión en acción real de La Odisea con estreno previsto para el 17 de julio y que ya concentra buena parte de la atención mediática de la industria cinematográfica.