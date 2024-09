El abecé de ‘Mariliendre’, la nueva serie producida por Los Javis que será muy gay, muy ‘queer’ y muy mamarracha

El reparto de 'Mariliendre' en una escena del rodaje (Atresmedia)

España es uno de los paraísos LGTBIQA+ por antonomasia (sólo hace falta ver la cantidad de gente vestida de rosa y de vaquero que se ha paseado este fin de semana por las inmediaciones de IFEMA). Algunas de las series creadas dentro del músculo creativo nacional beben de de las historias más cómicas, y a la vez dramáticas, que han protagonizado los iconos queer, homosexuales y transexuales de nuestro país. Veneno, Vestidas de azul, Paquita Salas o La llamada, ficciones ancladas a la historia de personajes que, hasta hace pocos años, no contaban con espacio en el relato mainstream que sustentabas las plataformas y el streaming.

Los Javis, un adalid patrio de lo gay (y de otras obras más oscuras y alejadas de la purpurina como en el caso de La Mesías), producen una serie que promete convertirse en una de las ficciones más comentadas del año (y quizá en una de las más divertidas). El director gallego Javier Ferreiro crea, a partir de ciertos pasajes de su memoria, Mariliendre: una fantasía musical” que narra la vida de Meri Román (Blanca Martínez, a quien conocimos en la serie Todas las veces que nos enamoramos y en la película Alimañas), una gran reina de la noche gay de Madrid que, a sus 35 años, ha transicionado al rol de diva destronada que vive aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, se reencuentra con su séquito de amigos homosexuales y no sólo rememorará su pasado, también las canciones musicales de la época en la que reinaba dentro y fuera de Chueca, mientras intenta reconducir su caótica realidad.

Junto a Paloma Rando y Carmen Aumedes en el guion, y con la producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, la nueva serie de Atresplayer promete convertirse en una nueva La llamada, aunque sin Dios de por medio y en un formato capitular. La ficción mostró sus primeras imágenes en el pasado FesTVal de Vitoria, enclave en el que su creador habló del origen del proyecto. “Todo bebe de muchas experiencias personales, de mi relación con muchas mariliendres que he ido conociendo por el camino”, dijo a EFE en la ciudad vasca. La serie, que transcurre entre el año 2005 y la actualidad, también abordará temas relacionados con la salud mental, los sueños y los proyectos de futuro, así como el fracaso.

De momento, la serie no tiene fecha de estreno, pero la plataforma ha avanzado que sus capítulos llegarán “muy pronto” a la plataforma. Más allá de la temática y la promesa de diversión que se intuye de su premisa, el reparto de la serie es otro de sus grandes alicientes. Además de Blanca Martínez en el rol principal, estarán Omar Ayuso (Élite), Mariona Terés (Paquita Salas, Veneno), Carlos González (Maricón Perdido) y Mariano Peña (el inconfundible Mauricio Colmenero en Aída). Otro de los nombres que más eco han tenido ha sido el de Martin Urrutia, el concursante de la última edición de Operación Triunfo que venera a Los Javis y que dejó claro dentro de la academia que su sueño era ser actor.

No en vano, en una entrevista con Infobae España, el extriunfito afirmaba lo siguiente: “Entré al programa para poder impulsar el lado actoral e interpretativo. Me encanta la música, pero actuar me llena muchísimo más”, dijo. Tampoco le faltó un halago a los creadores que visitaron la academia. “He hablado con ellos por mensaje, como directores les admiro muchísimo, han hecho proyectos que me han encantado y mi sueño sigue siendo poder trabajar con ellos”, admitía sobre Los Javis semanas antes de que se confirmase su participación en Mariliendre. También a este medio dijo que su sueño era poder formar parte de un proyecto televisivo de “corte musical”, por lo que su elección, o declaración, no pudo estar mejor encaminada. Junto a él, la celebridad de internet y madre adoptiva de los gais centennials, Yenesi, además de Nina, exjurado de OT y Álvaro Jurado, tiktoker. Música, bailes, mamarracheo, diversión y drama. Mariliendre promete darnos absolutamente todo.

Así es el reparto de 'Marilendre', la nueva serie de Atresplayer (Atresmedia)