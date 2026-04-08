Alejo Sauras, quien protagonizó el primer beso gay de la televisión, en ‘La Revuelta’: “Es uno de mis mayores orgullos”

El beso del actor en 'Al salir de clase' marcó un antes y un después en las series españolas. / Captura de pantalla

Todo se queda en casa. Esta noche pasada, La Revuelta ha contado con dos invitados que han acudido al Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el programa, para promocionar la nueva serie de RTVE Barrio Esperanza. Su protagonista, Mariona Terés (Barcelona, 40 años), se ha presentado a la entrevista con David Broncano junto a Alejo Sauras (Mallorca, 46 años), actor que saltó al estrellato a partir de Al salir de clase. Con la serie noventera, Sauras pasó a ser también quien protagonizaría el primer beso homosexual entre hombres de la historia de la ficción televisiva en España: “Es uno de mis mayores orgullos”.

Ahora, el actor mallorquín estrena la serie Barrio Esperanza (Iván Escobar y Antonio Sánchez), en Televisión Española, y tiene a la vista Kraken. El libro negro de las horas (Joaquín Llamas), película que verá la gran pantalla el próxio 24 de abril. A lo largo de su trayectoria profesional, Alejo Sauras ha formado parte de elencos que forman parte del imaginario colectivo juvenil de los 90 y 2000: el hijo del Fiti, en Los Serranos, o uno más de Mentiras y gordas (David Menkes y Alfonso Albacete, 2009)

El actor mallorquín durante la secuencia de 'Al salir de clase' que marcó un antes y un después en la televisión en España. / Captura de pantalla

El beso gay de ‘Al salir de clase’ que marcó un antes y un después: “Yo tenía mucho transfondo social”

El actor isleño, que formó parte del elenco de Al salir de clase en la tercer, cuarta y quinta temporada, forma parte de la historia de la televisión. El beso de su personaje, Santi, cumple más de 20 años desde que se produjese en el verano del 2000, emitido en Telecinco. “Yo tenía mucho transfondo social”, ha reconocido Alejo Sauras en la entrevista con David Broncano, en referencia al beso del que se siente muy orgulloso.

Tres años después del beso de Santi, en 2003, Antena 3 estrenaría Aquí no hay quien viva, una de las series más taquilleras de España. En ella, Mauri y Fernando (interpretados por Luis Merlo y Adrià Collado) se consolidaron como una de las parejas más queridas, pero no la única homosexual de la ficción. Después del beso de Sauras y Merlo, llegarían más.

En 2009, Javier Calvo, quien interpretaba a Fer en Física o Química, protagonizaría una de las historias de amor más entrañables de la serie. En 2015, se estrenaría Merlí, donde Pol Rubio (Carlos Cuevas) y Bruno Bergeron (David Solans) fueron más allá, introduciendo concetos como el poliamor, los tríos o la bisexualidad en la pantalla. Entendida y debatida abiertamente.

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