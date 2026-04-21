Llega a Netflix la serie basada en el ‘true crime’ que puso de moda el género: un thriller basado en la muerte de una mujer tras caer por las escaleras

Inspirada en una historia real, 'The Staircase' explora la vida de Michael Peterson, su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson.

En 2004 se estrenó una ‘docuserie’ dirigida por el francés Jean-Xavier de Lestrade (que había ganado un Oscar por Un culpable ideal), considerada como la piedra angular del género ‘true crime’ y precursora de títulos tan relevantes como Making a Murderer y The Jinx.

En diciembre de 2001, la policía de Durham halló el cuerpo de Kathleen Peterson sin vida al pie de una escalera en su vivienda de Carolina del Norte. El hecho fue catalogado inicialmente como un accidente doméstico, según reportes oficiales. Sin embargo, el caso adquirió notoriedad después de que el fiscal federal Jim Hardin presentara acusaciones contra Michael Peterson, esposo de la víctima y novelista conocido en la región. En respuesta, Peterson recurrió al abogado David Rudolf, uno de los defensores más reconocidos en el sur de Estados Unidos.

La atención mediática aumentó cuando Jean-Xavier de Lestrade decidió registrar de forma integral el proceso judicial, produciendo un seguimiento que alcanzó difusión internacional.

La miniserie basada en la ‘docuserie’

Más de dos décadas después del suceso original y tras varias secuelas documentales, se estrenó una adaptación protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, que ahora, se ha recuperado en Netflix. En lugar de limitarse al drama judicial, los creadores, Antonio Campos y Maggie Cohn, amplían la perspectiva para retratar las dinámicas familiares, el peso emocional de las relaciones y la voz antes silenciada de Kathleen, ejecutiva de la empresa canadiense Nortel y madre de cinco hijos. Así, la miniserie se sitúa en un terreno diferente al de su predecesora documental.

Colin Firth y Toni Collette en 'The Staircase', ahora en Netflix

En la miniserie emitida originalmente por HBO Max, la narrativa articula tres líneas temporales: los meses previos a la muerte de Kathleen, la noche del 9 de diciembre de 2001 y la vida posterior de Michael como hombre mayor, especialmente en 2017, cuando enfrenta una fecha clave en los tribunales. La puesta en escena alterna flashbacks y perspectivas de distintos miembros de la familia Peterson, otorgando a cada persona un espacio propio para el desarrollo de su historia.

Diferencias entre la miniserie y la ‘docuserie’

En contraste con la ‘docuserie’ de Lestrade, que accedía de manera íntima al entorno de Peterson durante el proceso judicial y exploraba la noción de culpa y defensa, The Staircase aborda los hechos mediante la dramatización, recreando escenas y diálogos no documentados para explorar la subjetividad y complejidad de sus protagonistas.

Así, la serie combina secuencias virtualmente idénticas a la ‘docuserie’ (como la recreación detallada del trayecto de Michael en su casa la noche de la tragedia) con dramatizaciones de distintas hipótesis sobre la muerte de Kathleen. Algunas secuencias presentan a Kathleen como víctima de un accidente doméstico, en sintonía con la versión de Michael, mientras que otras sugieren una muerte violenta después de una discusión, respaldando la tesis de la acusación.

Una imagen del documental 'El caso de la escalera'

La caracterización de Kathleen Peterson se amplía mediante saltos temporales que ofrecen una visión más íntima. Toni Collette la interpreta como una profesional enfrentada a presiones laborales y preocupaciones por despidos en la tecnológica Nortel. Kathleen ejerce un papel materno ‘aglutinador’, formando una familia ensamblada: dos hijos del primer matrimonio de Michael, una hija de Kathleen y dos hijas adoptadas, Margaret y Martha. Bajo esa aparente estabilidad, la serie la muestra como una figura que busca consuelo y afecto, lo que la diferencia del enfoque judicial habitual y destaca el vacío personal que dejó su ausencia.

Los creadores de la miniserie añaden una dimensión ‘meta-ficcional’ al incorporar a los propios documentalistas de Lestrade como personajes secundarios. Este recurso introduce un debate interno sobre el género true crime, el rol de los medios y cómo la cercanía entre documentalista y sujeto puede influir en el relato y las percepciones del espectador.

Una imagen de 'The Staircase'

El tratamiento de las relaciones familiares constituye otro eje central. La serie refleja el distanciamiento progresivo entre los hijos de Michael y Kathleen a raíz de las sospechas y revelaciones surgidas en la investigación judicial. Divide a la familia entre quienes sostienen la inocencia de Michael y quienes lo consideran responsable, reflejando los dilemas irresueltos del caso. Detalla además la interacción de los fiscales, los abogados defensores y personajes como Candace y Lori, hermanas de Kathleen, con un ritmo y matices más desarrollados que en la original documental.

La construcción de la verdad

El trabajo actoral, en particular el de Colin Firth como Michael Peterson, destaca por su capacidad para construir un personaje consistente a lo largo de las distintas etapas, evitando la simple imitación y transmitiendo tanto el dolor como la ambigüedad del protagonista. Firth desarrolla su interpretación apoyado en el guion, mostrando a un hombre marcado por contradicciones, capaz de suscitar compasión y sospecha en igual medida. La serie asume de manera explícita la bisexualidad de Michael, una faceta abordada con mayor profundidad que en la ‘docuserie’, sin asignar ningún valor moral o implicación negativa a su orientación.

El tono general oscila entre el drama familiar y el thriller judicial, e introduce intervalos de humor negro. Secundarios como la fiscal Freda Black (interpretada por Parker Posey) y la hermana de Kathleen (Rosemarie DeWitt) dotan a sus roles de matices que acrecientan la tensión y la complejidad de la trama. La alternancia temporal en la estructura permite mostrar cómo las interpretaciones de los hechos afectan a cada miembro del círculo familiar y judicial, desde perspectivas divergentes.

Campos y Cohn sostuvieron en su momento que el objetivo de The Staircase no era esclarecer la inocencia o culpabilidad de Michael Peterson, sino abrir un interrogante sobre la naturaleza de la verdad en los procesos judiciales y mediáticos. En el reparto también encontramos a Sophie Turner, a Juliette Binoche, a Patrick Schwarzenegger y Michael Stuhlbarg.