Vídeo | Así ha sido el momento en el que Alanis Morissette y Michael Bublé han dado la bienvenida al Mundial 2026 en Toronto: tradición indígena y una ballena azul gigante

Canadá ha convertido la segunda ceremonia del Mundial 2026 en una declaración de identidad en el Estadio Toronto: una inauguración atravesada por tradiciones indígenas, símbolos de la naturaleza y actuaciones de estrellas del pop para presentar al país anfitrión como una sociedad multicultural antes del debut ante Bosnia y Herzegovina. La ceremonia se ha celebrado este viernes antes del Canadá-Bosnia y Herzegovina y ha situado en el centro a artistas de las Primeras Naciones con vestimentas ceremoniales, tambores ancestrales y pinturas faciales, mientras una ballena azul gigante y una esfera dorada inspirada en el trofeo han articulado la escenografía.

Alanis Morissette ha sido la encargada de interpretar el himno nacional canadiense ante un estadio repleto. Vestida con una chaqueta de satén rojo y pantalón negro, la artista de Jagged Little Pill ofreció una versión bilingüe de O Canada en inglés y francés que generó una avalancha de elogios en redes sociales. Michael Bublé, por su parte, salió al escenario frente a una escultura dorada en forma de balón para liderar, junto a un coro, una versión del clásico de Sam Cooke Bring It on Home to Me.

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Michael Bublé en la ceremonia inaugural de Toronto, Canadá, este viernes. (Reuters/Kevin Sousa)

El montaje ha contrastado de forma deliberada con la ceremonia del día anterior en el Estadio Azteca de México: menos apoyada en la escala y más enfocada en una presentación simbólica del país, desde sus raíces indígenas hasta su diversidad contemporánea.

Uno de los momentos centrales ha llegado en los primeros minutos, cuando han entrado al campo artistas de las Primeras Naciones: pueblos indígenas asentados en el territorio canadiense miles de años antes de la colonización europea. Sus atuendos incluían tocados de plumas, pinturas faciales en rojo, blanco y negro, cuentas, bordados de colores y tambores decorados con motivos ancestrales.

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Escenografía muy simbólica

La producción ha corrido a cargo de Balich Wonder Studio, una empresa especializada en ceremonias de gran escala para eventos deportivos y culturales. El mensaje ha sido explícito: las tradiciones indígenas no se han presentado como una herencia estática, sino como una continuidad viva integrada en la identidad moderna de Canadá.

Integrante de una comunidad indígena canadiense participa en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Toronto.( REUTERS/Claudia Greco)

La escenografía ha completado ese discurso con dos grandes símbolos. El primero ha sido una enorme figura azul con forma de ballena que ha recorrido parte del estadio y que evocaba la relación del país con sus océanos y con especies marinas como las orcas del Pacífico y las ballenas del Atlántico Norte.

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El segundo elemento ha sido una gigantesca esfera dorada inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo. Infobae explica que esa estructura ha funcionado como punto focal de varias secuencias artísticas y como un símbolo de unión entre las distintas culturas reunidas en el recinto.

Ceremonia inaugural del Mundial 2025 en Toronto. (REUTERS/Claudia Greco)

Los colores rojo y blanco de la bandera canadiense han impregnado vestuario, escenografía y efectos visuales. La producción ha insistido así en la condición de anfitrión de Canadá y en el carácter propio de una noche concebida también como presentación nacional ante una audiencia global.

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Música, mensaje de bienvenida y ambiente en el estadio

La ceremonia ha combinado ese bloque simbólico con una alineación musical encabezada por Alessia Cara y Jessie Reyez, las representantes más reconocibles del pop canadiense en el exterior. A ellas se han sumado Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Por su parte, el actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo, ha asumido el mensaje de bienvenida para los aficionados presentes en el estadio.

Ceremonia inaugural en Toronto, Canadá. (REUTERS/Claudia Greco)

También hay que mencionar el ambiente previo en torno al recinto, con miles de aficionados de Canadá camino del estadio para el debut mundialista y una notable presencia de hinchas bosnios. La inauguración ha comenzado con un estadio todavía poco lleno y ha ido ganando color y público a medida que avanzaba la fiesta previa al partido.

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