La advertencia de una actriz de ‘Juego de tronos’ a los niños de la nueva ‘Harry Potter’: “Casi me destruye en varias ocasiones”

El nuevo Harry Potter (Aidan Monaghan/HBO via AP)

Cuando Sophie Turner comenzó su carrera como actriz adolescente en Juego de tronos, las redes sociales apenas irrumpían en la vida pública, pero el creciente foco mediático terminó por impactar seriamente su bienestar. Ahora, tras años lidiando con las consecuencias de la fama, la intérprete británica se declara especialmente preocupada por el destino de los niños actores que encabezan la nueva serie de Harry Potter, en producción para HBO y con estreno previsto para 2027, según recogió Flaunt.

Turner, quien debutó en televisión a los 13 años como Sansa Stark, explicó a la revista: “Las redes sociales empezaron a ser realmente importantes justo después de que yo comenzara en Juego de tronos, así que tuve un par de años de paz y tranquilidad y después tuve que adaptarme. Tuvo un impacto tan profundo en mi salud mental, más de lo que puedo explicar. Casi me destruye en numerosas ocasiones”. La actriz admite que la exposición mediática fue devastadora por momentos y que el escrutinio constante deterioró su salud mental en varias etapas de su adolescencia.

La nueva serie de Harry Potter supone un reto de dimensiones comparables: los protagonistas, en su mayoría recién llegados, estarán en primer plano de la atención pública durante casi una década, ya que cada temporada adaptará uno de los libros de J.K. Rowling. “Veo a los niños que están a punto de estar en la nueva Harry Potter y solo quiero darles un abrazo y decirles: ‘Mirad, todo va a estar bien, pero no os acerquéis para nada a (las redes sociales). Mantened la amistad con vuestros amigos de siempre, seguid viviendo en casa con vuestra familia, aseguraos de que vuestros padres sean vuestros acompañantes, es muy importante tener esa base mientras hacéis cosas tan grandes y locas como estas”, aconsejó Turner en sus declaraciones para Flaunt. Así, la actriz recomienda a los jóvenes mantener el contacto con amistades y familiares fuera del circuito mediático y pide que los padres los acompañen de cerca durante todo el proceso.

Sophie Turner aseveró que la violación de Sansa Stark ayuda a no ignorar este tipo de situaciones en la vida real. (Captura de video)

Una serie con muchas expectativas

La producción de HBO arrancó con un vasto proceso de selección: según Flaunt y la BBC, unos 32.000 niños participaron en las audiciones abiertas para los papeles principales. Finalmente, Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. El elenco principal se completa con Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

La magnitud del rodaje y el prolongado compromiso que supondrá para los menores ha obligado a Warner Bros. y HBO a adoptar medidas extraordinarias para su bienestar académico y personal. Según la BBC, los estudios Leavesden en Reino Unido han puesto en marcha una escuela temporal que permitirá a los actores infantiles mantener sus estudios en paralelo al rodaje. El Consejo del Distrito de Three Rivers autorizó el uso de edificaciones portátiles como centro educativo durante los próximos diez años. Las aulas, según el informe de la BBC, podrán albergar hasta 600 estudiantes en picos de grabación de escenas multitudinarias, aunque usualmente serán unos 150 en jornada regular. El horario, planificado de 5:30 a 20:30 horas, está diseñado para que los jóvenes actores combinen formación académica con sesiones nocturnas de rodaje y reshoots.

El fenómeno social y mediático de Harry Potter sigue vivo, ahora trasladado a una nueva generación de intérpretes para la pequeña pantalla. En medio de la emoción y la presión por este ambicioso proyecto televisivo, el testimonio de Turner subraya los riesgos y retos que enfrentan los actores infantiles y la necesidad de establecer estructuras sólidas de apoyo, protección y equilibrio.