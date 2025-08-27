España Cultura

La advertencia de una actriz de ‘Juego de tronos’ a los niños de la nueva ‘Harry Potter’: “Casi me destruye en varias ocasiones”

La que diera vida a una de las protagonistas de la ambiciosa producción de HBO Max ha revelado sus consejos para sobrevivir a la fama

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
El nuevo Harry Potter (Aidan
El nuevo Harry Potter (Aidan Monaghan/HBO via AP)

Cuando Sophie Turner comenzó su carrera como actriz adolescente en Juego de tronos, las redes sociales apenas irrumpían en la vida pública, pero el creciente foco mediático terminó por impactar seriamente su bienestar. Ahora, tras años lidiando con las consecuencias de la fama, la intérprete británica se declara especialmente preocupada por el destino de los niños actores que encabezan la nueva serie de Harry Potter, en producción para HBO y con estreno previsto para 2027, según recogió Flaunt.

Turner, quien debutó en televisión a los 13 años como Sansa Stark, explicó a la revista: “Las redes sociales empezaron a ser realmente importantes justo después de que yo comenzara en Juego de tronos, así que tuve un par de años de paz y tranquilidad y después tuve que adaptarme. Tuvo un impacto tan profundo en mi salud mental, más de lo que puedo explicar. Casi me destruye en numerosas ocasiones”. La actriz admite que la exposición mediática fue devastadora por momentos y que el escrutinio constante deterioró su salud mental en varias etapas de su adolescencia.

La nueva serie de Harry Potter supone un reto de dimensiones comparables: los protagonistas, en su mayoría recién llegados, estarán en primer plano de la atención pública durante casi una década, ya que cada temporada adaptará uno de los libros de J.K. Rowling. “Veo a los niños que están a punto de estar en la nueva Harry Potter y solo quiero darles un abrazo y decirles: ‘Mirad, todo va a estar bien, pero no os acerquéis para nada a (las redes sociales). Mantened la amistad con vuestros amigos de siempre, seguid viviendo en casa con vuestra familia, aseguraos de que vuestros padres sean vuestros acompañantes, es muy importante tener esa base mientras hacéis cosas tan grandes y locas como estas”, aconsejó Turner en sus declaraciones para Flaunt. Así, la actriz recomienda a los jóvenes mantener el contacto con amistades y familiares fuera del circuito mediático y pide que los padres los acompañen de cerca durante todo el proceso.

Sophie Turner aseveró que la
Sophie Turner aseveró que la violación de Sansa Stark ayuda a no ignorar este tipo de situaciones en la vida real. (Captura de video)

Una serie con muchas expectativas

La producción de HBO arrancó con un vasto proceso de selección: según Flaunt y la BBC, unos 32.000 niños participaron en las audiciones abiertas para los papeles principales. Finalmente, Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. El elenco principal se completa con Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

La magnitud del rodaje y el prolongado compromiso que supondrá para los menores ha obligado a Warner Bros. y HBO a adoptar medidas extraordinarias para su bienestar académico y personal. Según la BBC, los estudios Leavesden en Reino Unido han puesto en marcha una escuela temporal que permitirá a los actores infantiles mantener sus estudios en paralelo al rodaje. El Consejo del Distrito de Three Rivers autorizó el uso de edificaciones portátiles como centro educativo durante los próximos diez años. Las aulas, según el informe de la BBC, podrán albergar hasta 600 estudiantes en picos de grabación de escenas multitudinarias, aunque usualmente serán unos 150 en jornada regular. El horario, planificado de 5:30 a 20:30 horas, está diseñado para que los jóvenes actores combinen formación académica con sesiones nocturnas de rodaje y reshoots.

El fenómeno social y mediático de Harry Potter sigue vivo, ahora trasladado a una nueva generación de intérpretes para la pequeña pantalla. En medio de la emoción y la presión por este ambicioso proyecto televisivo, el testimonio de Turner subraya los riesgos y retos que enfrentan los actores infantiles y la necesidad de establecer estructuras sólidas de apoyo, protección y equilibrio.

Temas Relacionados

Juego de tronosActricesHBOHBO MaxHarry PotterSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

En marcha una serie de ‘El coche fantástico’ que contará con los creadores de ‘Cobra Kai’ al frente

La serie que protagonizó David Hasselhoff en los 80 tendrá una nueva adaptación con una aproximación similar al revival de ‘Karate Kid’

En marcha una serie de

La emotiva despedida de Julio Iglesias a Manuel de la Calva, autor de algunos de sus mayores éxitos: “Cambiaron mi carrera para siempre”

El cantante se ha querido despedir de su viejo amigo en redes sociales, agradeciéndole todos los momentos compartidos

La emotiva despedida de Julio

Amazon prepara una nueva serie de ‘El Mago de Oz’: se titulará ‘Dorothy’ y tendrá un gran giro con respecto a la obra original

Tras ‘Wicked’, la conocida obra tendrá una nueva adaptación, esta vez en formato musical y televisivo

Amazon prepara una nueva serie

Cuatro escritores ‘súperventas’ que vuelven en septiembre con nuevos libros: del regreso del Alatriste de Arturo Pérez-Reverte a Ken Follett

Algunos de los autores de ‘bestsellers’ más reconocidos del panorama actual sacarán novelas este próximo mes

Cuatro escritores ‘súperventas’ que vuelven

Taylor Swift consigue un nuevo Récord Guinness: arrasa en YouTube con el pódcast más visto de la historia

Este mismo martes, la cantante de 35 años ha anunciado su compromiso con Travis Kelce, su pareja desde hace dos años

Taylor Swift consigue un nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Luis Garvía, economista, crítico con

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles