La historia real detrás de ‘Incontrolables’: la serie de suspense que arrasa en Netflix con un caso similar al que vivió Paris Hilton de adolescente

'Incontrolables', la serie protagonizada por Mae Martin y Toni Collette. (Netflix)

El triunfo de un género como el suspense en las series de televisión ha vuelto a quedar patente con el éxito de Incontrolables, la serie canadiense que se posiciona entre lo más visto de Netflix. Más aún cuando, como en el caso de esta serie, existe un trasfondo real que inspira su argumento: una historia en la que se encuentran incluidos diferentes testimonios de personas que pasaron por instituciones para adolescentes conflictivos en Estados Unidos, una realidad que ya hemos conocido por las denuncias de celebridades como Paris Hilton o por otros escándalos como los del maltrato de la influencer Ruby Franke a sus hijos.

La serie introduce a personajes como Leila y Abbie, dos jóvenes que llegan a la aislada institución de Tall Pines bajo circunstancias muy distintas, pero igualmente marcadas por el dolor: mientras una es llevada por la fuerza con el consentimiento de sus padres, la otra termina retenida tras buscar a su amiga. El control y el abuso psicológico ejercidos por la directora Evelyn, interpretada por Toni Collette, resultan ser el motor del relato, donde la supuesta rehabilitación se transforma en una experiencia traumática.

Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Una experiencia personal

Para abordar este relato, fue clave el caso real que vivió de cerca la creadora de la serie, Mae Martin. En una entrevista con Tudum, la showrunner reconoció que ella misma fue “una adolescente problemática a principios de los 2000”. Sin embargo, fue una de sus amigas, Nicole, la que “fue enviada a uno de estos lugares en medio de la noche, esposada y llevada fuera de sí”. Una experiencia que, según relató, marcó profundamente tanto su vida como la de su amiga:“Permaneció allí durante dos años, hasta que logró escapar descalza por el bosque”.

Martin se inspiró en este episodio para construir su serie de ficción, e incluso contó con la propia Nicole para que, posteriormente, ejerciera de asesora y supervisara la autenticidad de lo que se cuenta a lo largo de los ocho episodios de la serie. El foco no solo está en el sufrimiento de los jóvenes recluidos en la institución, sino que sustenta su drama en la denuncia de una industria conocida en el país norteamericano como Troubled Teen Industry. Centros que prometen la reforma de jóvenes con problemas de conducta, han sido señalados por albergar prácticas de abuso, aislamiento y maltrato.

Incontrolables se adentra en la mente de los adolescentes. (Netflix)

Esto dice la crítica sobre ‘Incontrolables’

Muchos expertos y diferentes medios han ensalzado de Incontrolables tanto la crudeza del argumento, como la cuidada construcción de los personajes. Según Variety, resulta una ficción “emocionante”, mientras que TV Guide señaló que “los personajes están bien construidos”. Por su parte, la revista Cosmopolitan subraya lo positiva que resulta enfocar la historia hacia el género de suspense para hilar la trama. “Es innegable que el misterio atrapa, nos deja con la sensación de querer saber más y nos empuja a querer llegar hasta el final”.

Sin embargo, la propia Martin ha defendido que ninguna de estas cuestiones es, para ella, la más importante de la producción. “Mi serie es, principalmente, una carta de amor a la amistad adolescente”, explicaba a la revista Time Magazine, algo que queda patente no solo en las diferentes relaciones que establecen cada uno de los protagonistas de la serie, sino en algunos elementos, como la ya emblemática puerta verde, que aparecen en la misma.