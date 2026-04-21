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Karol G vuelve a España con tres macroconciertos tras romper el récord de entradas vendidas en el Bernabéu: fechas, precios y cuándo comprar las entradas

Aterrizará en junio de 2027 en Barcelona, Madrid y Sevilla

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La artista Karol G durante uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. (Ricardo Rubio / Europa Press)
La artista Karol G durante uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La colombiana Karol G vuelve a España en 2027 con tres grandes conciertos en estadios de Sevilla, Barcelona y Madrid. Será su vuelta al país tras el fenómeno que protagonizó en 2024, cuando arrasó en la capital vendiendo más de 240.000 entradas. En julio de ese año, la artista batió un récord al agotar las localidades durante cuatro noches consecutivas en el Estadio Santiago Bernabéu, poco antes de que el recinto suspendiera su actividad como espacio musical por las quejas vecinales relacionadas con el ruido.

Este martes 21 de abril, Karol G ha anunciado tres fechas en España en junio de 2027, dentro de su nueva gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour. Su gira aterrizará el 3 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, continuará el 11 de junio en el Estadio Olímpico de La Cartuja en Sevilla y culminará el 24 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Karol G anuncia tres conciertos en España para 2027. (Live Nation)
Karol G anuncia tres conciertos en España para 2027. (Live Nation)

Las fechas en España forman parte de un itinerario internacional que recorrerá 39 estadios en todo el mundo. La gira arrancará el 24 de julio de 2026 en Chicago y continuará por Norteamérica antes de saltar a Latinoamérica y, finalmente, a Europa, donde Karol G actuará en Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027.

Precios y cómo conseguir las entradas

Las entradas para los conciertos en España saldrán a la venta el 30 de abril a las 10:00 horas, con precios desde 70,50 euros. Antes habrá distintas preventas, aunque para poder participar en la del artista para fechas en Estados Unidos, Canadá y Europa, habrá que registrarse en karolgmusic.com desde ahora hasta el viernes 24 de abril a las 16h. En Live Nation, la preventa estará activa a partir del miércoles 29 de abril a las 10h.

De esta forma, la cantante vuelve a España después de hacer historia los días de 20, 21, 22 y 23 de julio de 2024, donde hizo récord en número de entradas vendidas por una cantante en España en días consecutivos: Con 240.000 tickets vendidos en el Santiago Bernabéu, superó los 225.000 de Coldplay en 2023 en el Estadí de Montjuïc. España está entre los tres mercados más importantes de la artista latina, junto a su país, Colombia, y Estados Unidos.

Karol G empezó a conectar con el público español en 2019 gracias a su paso por La Voz, donde hizo de asesora junto a Antonio Orozco. Un año después, el éxito global de Tusa, tema que publicó en colaboración con Nicky Minaj, confirmó su salto internacional tras años de carrera. Tusa fue un himno en plena pandemia.

El gran salto llegó en 2023 con Mañana será bonito, un disco que amplió su alcance dentro del pop latino y consolidó su impacto en España, colaborando con Bad Gyal en el tema Kármika, y con Quevedo, en Pero tú. Pero el gran impulso del álbum llegó con TQG, una colaboración con Shakira que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. En la canción, ambas artistas canalizan sus rupturas sentimentales —Shakira, con el catalán Gerard Piqué y Anuel AA—: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía. Me está’ viendo toa’ la’ historia’”.

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