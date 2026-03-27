Shakira anuncia dos fechas más en Madrid: su residencia europea ya tiene once conciertos, superando el récord de Bad Bunny

(Montaje Infobae)

La residencia de Shakira en Madrid sigue sumando días. La artista colombiana ha anunciado a las 13 horas de este viernes dos fechas más para su residencia europea en Madrid para dar fin a su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, elevando a once el total de conciertos previstos en la capital. La artista actuará en el denominado Estadio Shakira, un espacio creado en el espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde.

Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre, según ha informado Live Nation. Con esta ampliación, la programación suma nuevas citas a las ya anunciadas para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre de 2026. Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta hoy viernes a partir de las 14 horas en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

De esta forma, la cantante supera así a Bad Bunny, que estos meses de mayo y junio dará un total de diez conciertos en la casa del Atlético de Madrid, el estadio Riyadh Air Metropolitano. En total, disfrutarán del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour hasta un total de 600.000 personas.

Más de medio millón de personas disfrutarán de su residencia europea

En cambio, Shakira acogerá a más de 601.500 personas en todos los conciertos. La colombiana hará un despliegue total durante su residencia europea en la capital con el llamado Estadio Shakira, que según los arquitectos será "una obra de arte en sí misma". Dicho recinto albergará, por día, 26.688 personas en grada y 25.000 de pie, a las que hay que sumar una zona VIP que albergará aproximadamente otras 3.000 personas.

A su alrededor estará situado el Parque Macondo, en referencia a la obra de Gabriel García Márquez Cien años de soledad. Este parque contará con 15 hectáreas junto al estadio que servirán de escenario para múltiples actividades que se realizarán antes, durante y tras los conciertos.

Recreaciones de Macondo Park.

Aquí también se albergará Macondito, un parque especial pensado para los más pequeños y con actividades que estarán curadas por los propios hijos de Shakira, Milan y Sasha, nacidos en Barcelona en 2013 y 2015, respectivamente, fruto de su relación con el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué. En total, toda el área del festival tendrá 140.000 metros cuadrados.

Por si fuera poco, durante cerca de 12 horas diarias, el público podrá acceder a una programación que incluirá música en directo, arte, moda, cine, gastronomía y otras propuestas culturales vinculadas a Latinoamérica bajo el paraguas del concepto “Es Latina”. La iniciativa busca convertir la residencia en algo más que una serie de actuaciones musicales: una experiencia cultural inmersiva y compartida.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

El recinto se organizará como una red de espacios interconectados, con mercados, zonas gastronómicas, áreas infantiles, espacios VIP y experiencias diseñadas para acompañar al público durante toda la jornada. Entre ellas, se incluirá también una zona específica para niños, ampliando así el alcance del evento a distintos perfiles de asistentes.

La ampliación llega después de que Shakira haya vendido más de 450.000 entradas en apenas unas horas, en uno de los ritmos de venta más rápidos registrados recientemente en España. El aumento de fechas responde a la fuerte demanda de un proyecto que ha atraído a fans de distintos países, según ha avanzado la promotora.