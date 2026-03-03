España Cultura

Dunk y Egg viajan a España: ‘El caballero de los Siete Reinos’ busca localizaciones para su segunda temporada

El creador de la serie Ira Parker ha confirmado que vendrán a nuestro país, dado que la siguiente entrega estará ambientado en el desértico reino de Dorne

El caballero de los Siete
El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) concluyó su primera temporada el 22 de febrero. (HBO)

La serie El caballero de los Siete Reinos, adaptación de las novelas cortas de George R.R. Martin, prepara su segunda temporada con un cambio notable de escenario. Tras grabar su primera entrega en los verdes paisajes de Irlanda del Norte, la producción se desplazará a España para representar el reino desértico de Dorne, un territorio icónico dentro del universo de Juego de tronos. El showrunner Ira Parker ha confirmado que el equipo se encuentra “buscando localizaciones en zonas más secas de España” para las escenas de sequía que dominarán la trama. La elección responde a la necesidad de retratar con fidelidad el ambiente árido y soleado que caracteriza a Dorne en la obra original.

La temporada adaptará la novela La espada leal, la segunda de la saga Cuentos de Dunk y Egg. A diferencia de la primera, que giraba en torno a justas y bosques frondosos, la nueva entrega se desarrolla en plena crisis hídrica y en medio de un conflicto entre dos casas nobles rivales. El guion exige escenarios donde un río agoniza bajo el sol y los protagonistas deben mediar en una disputa por el agua. El propio Parker explicó: “Vamos a pastos más secos en España para las escenas de sequía”, aunque reconoció que las recientes lluvias en algunas localizaciones han obligado a modificar los planes de rodaje. El equipo busca alternativas para seguir adelante sin perder autenticidad visual.

La apuesta por rodar en territorio español no es inédita en el universo de Juego de tronos. La serie original ya eligió España para recrear algunos de sus escenarios más emblemáticos. Entre los lugares más reconocidos figuran la alcazaba de Almería, utilizada como los Jardines del Agua de Dorne; el castillo de Zafra en Guadalajara, que dio vida a la Torre de la Alegría; el puente romano de Córdoba como Volantis, y el conjunto monumental de la ciudad de Cáceres para ambientar Desembarco del Rey y otras urbes de Poniente.

Otras zonas de Andalucía, como Sevilla, se convirtieron en el corazón de la corte de Dorne gracias al Real Alcázar, escenario de intrigas y alianzas en la quinta y sexta temporada de Juego de tronos. Además, escenarios naturales de Navarra, Girona y el País Vasco también acogieron rodajes de la franquicia. La tendencia de aprovechar la diversidad geográfica y arquitectónica de España se ha mantenido en otras producciones derivadas del universo creado por Martin. La serie La Casa del Dragón también eligió localizaciones españolas, especialmente la playa de Itzurun en Zumaia (País Vasco), para escenificar Rocadragón, y la Plaza de Santa María en Cáceres para Desembarco del Rey en su precuela.

La ruta del Flysch en
La ruta del Flysch en el País Vasco (Turismo Euskadi).

España vuelve a ser Poniente

El regreso a España de la franquicia responde tanto a las cualidades visuales del país como a la experiencia acumulada en anteriores rodajes internacionales. La conexión entre la ficción y los paisajes reales ha contribuido al atractivo turístico de muchas de las localizaciones empleadas. En cuanto a la narrativa, Parker ha adelantado que la segunda temporada mantendrá la fidelidad al material literario y que cualquier añadido será coherente con la perspectiva de Dunk, protagonista junto a Egg. El eje temático girará en torno a la lealtad y los dilemas morales, dejando de lado los grandes torneos para centrarse en el drama y la acción derivados de la disputa entre casas.

El rodaje en dos países plantea desafíos logísticos, especialmente por la presencia del joven actor Dexter Sol Ansell (Egg), cuyo horario limitado por normativa encarece significativamente la producción. Pese a que en un principio se pensó que la temporada sería más sencilla y barata, el propio Parker reconoció: “Es más complicado de lo que imaginamos, y nunca pensé que diría esto”. Con la confirmación del rodaje en España, El caballero de los Siete Reinos se prepara para ofrecer una nueva visión de Poniente, sumando la tradición de las grandes producciones de la saga en nuestro territorio.

