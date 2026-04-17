España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Guardar
El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

El precio de los combustibles cambia continuamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el depósito con la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en diferentes ciudades de España para este viernes 17 de abril, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,659 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,634 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,785 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,928 euros el litro

Precio mínimo: 1,725 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2 euros el litro

Precio mínimo: 1,755 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,698 euros el litro

Precio mínimo: 1,445 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,698 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,397 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,624 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,984 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,722 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,937 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,631 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyEspaña-EconomiaÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasonila en BarcelonaMadrid y otras ciudades

Últimas Noticias

Quevedo abandona la entrevista en el programa de Jordi Évole tras una pregunta incómoda: “Ese tema mejor que no”

El presentador de laSexta filtra un inicio de reportaje inédito donde el artista canario abandona el set tras una pregunta pactada como ‘prohibida’

Quevedo abandona la entrevista en el programa de Jordi Évole tras una pregunta incómoda: “Ese tema mejor que no”

Beatriz Titos, psicóloga: “Si no puedes abrirte con esa persona porque no es digna de tu confianza, la solución no es que dejes de contarle cosas”

La experta señala que es frecuente sentir culpabilidad por haber compartido demasiada información con los demás, cuando el problema real está en quien traiciona la confianza

Beatriz Titos, psicóloga: “Si no puedes abrirte con esa persona porque no es digna de tu confianza, la solución no es que dejes de contarle cosas”

La carrera europea por los tanques se centra más en la calidad que en la cantidad: Turquía lidera en volumen y Polonia tiene los más modernos

El estudio de ‘Army Recognition’ señala que Polonia se afianza como la fuerza más poderosa gracias a su modernización acelerada

La carrera europea por los tanques se centra más en la calidad que en la cantidad: Turquía lidera en volumen y Polonia tiene los más modernos

Bronquitis: causas, síntomas y tratamiento de esta enfermedad respiratoria

Esta inflamación de los bronquios produce tos persistente, dificultad para respirar, escalofríos y opresión en el pecho, entre otros

Bronquitis: causas, síntomas y tratamiento de esta enfermedad respiratoria

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

La luna de miel de Vox en Europa termina con la caída de Orbán: Abascal busca ahora la complicidad con Meloni

El coste de poder sacar dinero en efectivo: el Gobierno de Ayuso pagará 12.547 euros por cada uno de los 61 cajeros automáticos que instalará en municipios rurales de Madrid

ECONOMÍA

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

Un tercio de los hogares españoles posee una segunda vivienda

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida