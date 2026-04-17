La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

Imagen de un bloque de viviendas. REMITIDA / HANDOUT por GVA

Los precios de la vivienda nueva y usada mantuvieron su tendencia alcista en marzo, con un incremento interanual del 14,7%, encadenando así dos años de crecimiento consecutivo. En cuanto a la escalada mensual, de febrero a marzo, fue del 1,1% debido al repunte de la inflación provocado por la guerra en Oriente Medio. Con el dato definitivo de marzo, la variación interanual de precios del primer trimestre de 2026 se sitúa en 14,5%, según recoge el Índice General Tinsa IMIE.

A juicio de Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, “en marzo, el crecimiento del precio residencial se ha sostenido en tasas intensas. En términos nominales se registra una leve aceleración de los precios debido al repunte inflacionista registrado en marzo a causa de la guerra en Oriente Medio, mientras que eliminando este efecto, en términos reales el impulso se modera levemente”.

Arias subraya que esa leve moderación procede de las capitales y grandes ciudades y sus áreas metropolitanas y, puntualmente, del territorio insular.

Fuente: Índice General Tinsa IMIE

Tensiones en el inmobiliario

La subida de precios provocada por el incremento de la demanda podría verse afectada por el conflicto en Oriente Medio, que ha introducido factores de incertidumbre que ya empiezan a afectar a los precios y, muy pronto, al coste del dinero, si el Banco Central Europeo decide subir los tipos de interés para contener la inflación.

“Si este impacto se alarga, se podrían producir tensiones contrapuestas en el inmobiliario residencial”, señala Arias. Argumenta que la incertidumbre económica, una potencial leve pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante la inflación y el incremento del coste hipotecario podrían “alimentar cierto enfriamiento en la demanda”.

El menor apetito por el ladrillo por parte de las familias podría verse compensado por un repunte de la inversión inmobiliaria, considerada un valor refugio en contextos inflacionistas, lo que, según Arias, “podría aportar dinamismo” al mercado.

Fuente: Índice General Tinsa IMIE

Las casas de la costa, las que más suben

Respecto a los datos de marzo, el grupo que muestra un mayor incremento de los precios es ‘Costa mediterránea’, con un 1,8% mensual, una evolución levemente más suave que la del mes anterior al descontar la inflación. El resto de grupos también registran una moderación en su impulso en términos reales, sosteniendo el nivel de precios.

La variación interanual se ha movido en marzo entre el 10,9% y el 20,3% en términos nominales y entre el 7,4% y el 16,5% en términos reales. Todos los grupos mostraron crecimientos interanuales intensos, superiores al 10% nominal. En el caso de ‘Resto de municipios’ es la primera vez que se registra un incremento de doble dígito desde agosto de 2007.

En cuanto a términos reales, todos los grupos siguen creciendo sustancialmente por encima de la inflación en tasa interanual. ‘Capitales y grandes ciudades’ y ‘Áreas metropolitanas’ continúan con la leve desaceleración observada el mes anterior. También registran cierta desaceleración en marzo los territorios insulares. Por su parte, ‘Costa mediterránea’ y ‘Resto de municipios’ muestran un leve impulso.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

Precios un 3,8% inferiores a los de la burbuja

El precio medio de la vivienda nueva y usada en España está un 3,8% por debajo de los máximos de 2007 en términos nominales (sin descontar el efecto de la inflación). ‘Islas’ es el único grupo que supera esa referencia con un 23% sobre sus máximos del boom en términos nominales. Descontando el efecto de la inflación, se mantiene un 14% por debajo de sus máximos.

El resto de grupos analizados en el IMIE está por debajo de los niveles del ‘boom’ tanto en términos reales como nominales. ‘Capitales y grandes ciudades’ y ‘Áreas metropolitanas’ son las que más se acercan en términos nominales (-2,3% y -2,8%, respectivamente), aunque la brecha supera el 30% si se descuenta la inflación.