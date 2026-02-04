España estrena su propia versión de ‘Solo asesinatos en el edificio’: protagonizada por Inma Cuesta y con un misterio a resolver en Lisboa

Si es martes, es asesinato (Disney+/Hulu). (Disney+)

La ficción televisiva está que no para con los true crime (y los no tan true). Las ficciones en torno al misterio y los asesinatos siempre han sido una gran baza para el terreno audiovisual. Corría 2021 cuando, en medio de esa fiebre por los pódcast sobre historias de asesinatos reales, se estrenó Solo asesinatos en el edificio, una ficción que supo darle una vuelta de tuerca al género mezclando suspense, humor y una mirada sobre nuestra fascinación colectiva por el crimen.

Ese mismo impulso es el que ahora recoge la industria española, que en los últimos años ha encontrado en el thriller y el misterio uno de sus territorios más fértiles. Sin ir más lejos, hace apenas una semana Netflix anunciaba que trabaja en nuevas ficciones, muchas de ellas vinculadas a este género, como Lobo, basada en la figura del primer asesino en serie de España; o El crimen de Pazos, basada en el asesinato real de Isabel Fuentes por su marido, Aniceto Rodríguez, en Ourense en 2015.

Cartel promocional de 'Si es martes, es asesinato'.

Ahora, Disney+ anuncia Si es martes, es asesinato, una serie que bebe del whodunit clásico. La nueva apuesta original de la plataforma desplaza el misterio de los tres vecinos del edificio situado en Nueva York a un viaje organizado en Lisboa, donde un grupo tan dispar como aparentemente inofensivo de turistas españoles ve cómo sus vacaciones se transforman en una pesadilla. Cuando uno de los viajeros aparece muerto al día siguiente de su llegada, otros cuatro, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar quién podría ser el responsable… incluso si se tratara de alguien dentro del propio grupo.

Disponible a partir del 31 de marzo

Rodada íntegramente en Lisboa y con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo, Si es martes, es asesinato está protagonizada por Álex García (Antidisturbios, El inmortal), Inma Cuesta (Arde Madrid, 3 bodas de más), Ana Wagener (La voz dormida, Contratiempo) y Biel Montoro (Mano de hierro, Diecisiete). Completan el reparto Pedro Casablanc (B, la película, Los Farad), Luisa Gavasa (La novia, El reino), Carmen Ruiz (Mi gran noche), Belén López (Berlín), Saida Benzal (Menudas piezas), Gorka Lasaosa (Narcos: México), además de Xavi Lite, Carla Campra, Mia Zafra, Raquel Pérez, Álvaro de Juana y Sonia Castelo, con presencia también de talento portugués como Paulo Pires y Adriano Carvalho.

La serie está producida en colaboración con el grupo LAZONA, responsable de títulos tan populares como Ocho apellidos vascos, y supone el regreso al misterio televisivo de Carlos Vila, creador de Los misterios de Laura, la primera ficción española adaptada en Estados Unidos. La dirección corre a cargo de Salvador Calvo, ganador del Goya a mejor director por Adú y responsable de títulos como 1898. Los últimos de Filipinas o Valle de sombras, junto a Abigail Schaaff, una de las figuras clave detrás de El Ministerio del Tiempo.