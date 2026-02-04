España

España estrena su propia versión de ‘Solo asesinatos en el edificio’: protagonizada por Inma Cuesta y con un misterio a resolver en Lisboa

La ficción se estrenará en exclusiva en Disney+ y Hulu a nivel mundial, incluidos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda el 31 de marzo de 2026

Guardar
Si es martes, es asesinato
Si es martes, es asesinato (Disney+/Hulu). (Disney+)

La ficción televisiva está que no para con los true crime (y los no tan true). Las ficciones en torno al misterio y los asesinatos siempre han sido una gran baza para el terreno audiovisual. Corría 2021 cuando, en medio de esa fiebre por los pódcast sobre historias de asesinatos reales, se estrenó Solo asesinatos en el edificio, una ficción que supo darle una vuelta de tuerca al género mezclando suspense, humor y una mirada sobre nuestra fascinación colectiva por el crimen.

Ese mismo impulso es el que ahora recoge la industria española, que en los últimos años ha encontrado en el thriller y el misterio uno de sus territorios más fértiles. Sin ir más lejos, hace apenas una semana Netflix anunciaba que trabaja en nuevas ficciones, muchas de ellas vinculadas a este género, como Lobo, basada en la figura del primer asesino en serie de España; o El crimen de Pazos, basada en el asesinato real de Isabel Fuentes por su marido, Aniceto Rodríguez, en Ourense en 2015.

Cartel promocional de 'Si es
Cartel promocional de 'Si es martes, es asesinato'.

Ahora, Disney+ anuncia Si es martes, es asesinato, una serie que bebe del whodunit clásico. La nueva apuesta original de la plataforma desplaza el misterio de los tres vecinos del edificio situado en Nueva York a un viaje organizado en Lisboa, donde un grupo tan dispar como aparentemente inofensivo de turistas españoles ve cómo sus vacaciones se transforman en una pesadilla. Cuando uno de los viajeros aparece muerto al día siguiente de su llegada, otros cuatro, amantes de los misterios y las novelas policiacas, deciden ponerse a investigar quién podría ser el responsable… incluso si se tratara de alguien dentro del propio grupo.

Disponible a partir del 31 de marzo

Rodada íntegramente en Lisboa y con algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como telón de fondo, Si es martes, es asesinato está protagonizada por Álex García (Antidisturbios, El inmortal), Inma Cuesta (Arde Madrid, 3 bodas de más), Ana Wagener (La voz dormida, Contratiempo) y Biel Montoro (Mano de hierro, Diecisiete). Completan el reparto Pedro Casablanc (B, la película, Los Farad), Luisa Gavasa (La novia, El reino), Carmen Ruiz (Mi gran noche), Belén López (Berlín), Saida Benzal (Menudas piezas), Gorka Lasaosa (Narcos: México), además de Xavi Lite, Carla Campra, Mia Zafra, Raquel Pérez, Álvaro de Juana y Sonia Castelo, con presencia también de talento portugués como Paulo Pires y Adriano Carvalho.

La serie está producida en colaboración con el grupo LAZONA, responsable de títulos tan populares como Ocho apellidos vascos, y supone el regreso al misterio televisivo de Carlos Vila, creador de Los misterios de Laura, la primera ficción española adaptada en Estados Unidos. La dirección corre a cargo de Salvador Calvo, ganador del Goya a mejor director por Adú y responsable de títulos como 1898. Los últimos de Filipinas o Valle de sombras, junto a Abigail Schaaff, una de las figuras clave detrás de El Ministerio del Tiempo.

Temas Relacionados

Estrenos EspañaDisney+SeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y más de 3.500 personas desalojadas

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

Empleadas de hogar, cuidadoras, repartidores y camareros: estos son los perfiles más habituales de los migrantes que podrán regularizarse

Desde Regularización Ya advierten que muchas trabajadoras internas viven bajo condiciones de explotación, con jornadas extensas y sueldos de 700 euros

Empleadas de hogar, cuidadoras, repartidores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Pavel Durov había acusado al Gobierno de impulsar una regulación que amenaza la privacidad y la libertad de expresión

Pedro Sánchez replica a través

Buscan al árbitro que pidió matrimonio a su novio en un partido de Bundesliga: robó 6.000 euros en el bar donde trabajaba

La defensa del colegiado señala que las acusaciones “son infundadas”

Buscan al árbitro que pidió
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez replica a través

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

El dueño de Telegram manda un mensaje contra Pedro Sánchez a todos los españoles: “España podría convertirse en un Estado de vigilancia”

ECONOMÍA

El 72% de los europeos

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

CaixaBank, Mercadona, El Corte Inglés, Telefónica e Inditex, entre las empresas españolas con “mejor reputación”, según Forbes

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey