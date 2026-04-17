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Olivia Rodrigo deslumbra en su nuevo videoclip: un recorrido desenfadado por el Palacio de Versalles

La cantante ha publicado la primera canción de su tercer álbum, que verá la luz el 12 de junio

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La escena del videoclip donde aparece con la guitarra rosa y el fondo del palacio
Olivia Rodrigo en el Palacio de Versalles. (Captura de vídeo del canal oficial de Olivia Rodrigo)

La cantante Olivia Rodrigo ha vuelto a captar la atención internacional con el estreno de Drop Dead, la primera canción de su tercer álbum. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love sale el 12 de junio bajo el sello Geffen Records. La cantautora pondrá sonido al verano de muchas personas que esperan con ansias su nueva era musical.

El videoclip, dirigido por Petra Collins, recorre los espacios más emblemáticos del Palacio de Versalles, integrando elementos de la cultura pop contemporánea dentro de uno de los escenarios más reconocidos de la historia europea. A lo largo del video, la artista se muestra corriendo por largos pasillos, explorando habitaciones con ornamentación clásica y tocando la guitarra en ambientes cargados de simbolismo. El resultado es una pieza audiovisual donde la estética barroca convive con la energía del pop actual.

Drop Dead no solo es una muestra de la nueva etapa creativa de Olivia Rodrigo, sino también una declaración de intenciones sobre cómo abordar el arte desde una perspectiva joven y desenfadada. La cantante utiliza el palacio francés como un personaje más en la narrativa visual, y lo deja claro en versos donde integra al edificio en el mensaje de la canción.

El videoclip: claves visuales y secretos de Versalles

El video de Drop Dead destaca por los contrastes de ver a una desenfadada Olivia Rodrigo con los elementos más clásicos de la arquitectura. La decisión de grabar en el Palacio de Versalles no fue solo un recurso visual, sino parte de una estrategia para fusionar lo clásico y lo contemporáneo. Collins, habitual colaboradora de Rodrigo, logra capturar la majestuosidad de las salas y pasillos del palacio, mientras la cantante recorre los espacios en actitud desafiante y libre.

Olivia Rodrigo - vampire

La producción incluye detalles que refuerzan la conexión entre la canción y el espacio: Rodrigo aparece con una guitarra rosa, símbolo de su sello personal, y la iluminación resalta los dorados y espejos característicos del lugar. El videoclip ha motivado interpretaciones sobre el significado de unir Versalles con la frescura de la nueva etapa de la cantante. Para muchos seguidores, la elección refuerza su evolución visual y artística, consolidando su tendencia a explorar nuevas formas de expresión en cada proyecto. Para otros, solo trata de ejemplificar que no tiene techo, que puede grabar donde sea y es una princesa digna del escenario.

Próximos pasos en la carrera de Olivia Rodrigo

Antes del lanzamiento de Drop Dead, los fans de Olivia Rodrigo ya especulaban sobre el nuevo álbum gracias a pistas sueltas que iban apareciendo en su web y redes sociales. En la actualidad, es casi igual de importante lo que creas alrededor del proyecto que el propio proyecto. La cantante ha optado por ir apareciendo en murales temáticos en ciudades como Los Ángeles y Londres, que han servido como anticipo del giro de esta etapa.

Olivia Rodrigo durante su actuación en el Mad Cool 2025
Olivia Rodrigo estará en Saturday Night Live el 2 de mayo. ( EFE)

El nuevo álbum, producido nuevamente junto a Dan Nigro, marca un desafío para Rodrigo: “Escribir desde un lugar alegre fue un reto creativo”, comentó recientemente a British Vogue. La artista reconoce que su proceso creativo evoluciona junto a su estado emocional, buscando conectar con la audiencia desde una perspectiva más luminosa.

Como parte de la promoción, Rodrigo hará su debut como invitada en Saturday Night Live el 2 de mayo, lo que refuerza la magnitud de este regreso. La expectativa en torno a su tercer disco es muy alta, tras el éxito de Sour y Guts. Ahora también, después del nivel de su último vídeo, se posiciona ya como uno de los lanzamientos más comentados del año y anticipa una era en la que Olivia Rodrigo explora la intimidad y las relaciones desde otro lugar.

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