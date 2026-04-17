España

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

Robledo de Chavela, en Madrid, y Maspalomas, en Gran Canaria, son las instalaciones de España que han formado parte de la misión

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Imagen de las instalaciones del INTA vuelve a participar en la carrera espacial con Artemis II (Ministerio de Defensa)
El INTA vuelve a participar en la carrera espacial con Artemis II (Ministerio de Defensa)

La misión Artemis II ha supuesto un avance fundamental en la nueva etapa de exploración lunar, marcando el regreso de la humanidad a la órbita de la Luna tras más de medio siglo. El viaje, de 10 días de duración y protagonizado por cuatro astronautas, alcanzó la mayor distancia recorrida desde la Tierra y sobrevoló la cara oculta lunar.

Parte de este logro corresponde a dos instalaciones españolas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Los centros espaciales de Robledo de Chavela (Madrid) y Maspalomas (Gran Canaria) tuvieron un papel destacado en el lanzamiento y recuperación de la nave. El director del centro canario, el coronel Álvaro Martínez Villalobos, asegura que se tratan de los “momentos más críticos” de una misión espacial.

La colaboración de España con la NASA se remonta a los orígenes de la exploración espacial, participando desde los programas Mercury, Gemini y Apolo, hasta llegar al presente con el programa Artemis. Ahora, con la segunda edición de esta misión se han vuelto a involucrar los dos pilares del instituto español.

La nave Orión de la Misión Artemis II se comunica a través de las antenas de Robledo de Chavela, en Madrid
La entrada a la estación NASA - INTA en Madrid (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Papel de los centros españoles en Artemis II

El Complejo de Comunicaciones de Espacio Profundo (MDSCC) de Robledo de Chavela, con sus seis antenas de gran capacidad, permitió mantener la comunicación constante entre la nave Orión y la Tierra. Esta infraestructura, integrada en la red global de comunicaciones de espacio profundo de la NASA, ofrece soporte a más de 30 misiones espaciales a lo largo del año. El centro madrileño continúa siendo esencial para la transmisión de datos y la monitorización de vuelos en espacio profundo, velando por la coordinación y la seguridad de cada maniobra crítica.

Desde el centro de Maspalomas, el INTA brindó apoyo específico durante el lanzamiento y la recuperación de la nave. En estas etapas, el equipo técnico proporcionó soporte radioeléctrico y se encargó de servir de enlace entre la nave y el centro de control de la NASA en Houston, monitorizando permanentemente la trayectoria y todos los parámetros vitales de la misión para garantizar que cada fase se desarrollara según lo previsto.

Reencuentro de los astronautas de Artemis II con los marines de EEUU

El centro canario destaca por su localización estratégica en el océano Atlántico, lo que le permite ser una de las primeras estaciones en recibir la señal de la nave Orión una vez abandona la cobertura de Cabo Cañaveral. Esta capacidad de reacción temprana convierte a la estación en un punto esencial para la seguridad y éxito de las misiones, proporcionando información clave en tiempo real a los equipos de control.

La NASA ha anunciado que antes de volver a pisar la superficie lunar se llevará a cabo una nueva misión de ensayo, Artemis III, y que el regreso definitivo del ser humano a la Luna se prevé para 2028 con Artemis IV. El programa Artemis aspira a explorar zonas inexploradas del satélite y a establecer una presencia humana duradera en el espacio profundo, abriendo la puerta a futuras misiones tripuladas a Marte y consolidando el papel de España como socio estratégico en la nueva era de la exploración espacial.

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