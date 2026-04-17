La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

Oficina de la Seguridad Social. (Europa Press)

La Seguridad Social se acaba de marcar dos objetivos: “sensibilizar sobre la importancia y trascendencia de mantener un sistema público” y buscar “talento joven” para renovar su plantilla de funcionarios. Para eso acaba de contratar dos campañas de publicidad valoradas en 613.787 euros que, en un principio, iba a hacer una conocida agencia de marketing y creatividad de Barcelona, llamada ‘Viernes’, pero que finalmente hará el gigante de la defensa y ciberseguridad Indra, participada a su vez por el Gobierno y que acaba de vivir un traumático relevo de su presidente.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones formalizó el pasado 6 de abril el contrato para poner en marcha dos campañas de publicidad. La primera, bautizada ‘Seguridad Social y Jóvenes’, pretende “atenuar el desconocimiento existente en torno a la Seguridad Social por parte de los jóvenes, generando el interés del público en el tema y que esto posibilite a los jóvenes entender el funcionamiento del sistema, lo que contribuye al crecimiento de la cultura de la Seguridad Social”, señala la memoria justificativa del contrato. Es decir, “dar a conocer a las nuevas generaciones de ciudadanos sus derechos y obligaciones como parte de una institución básica para el funcionamiento del Estado de Bienestar”.

La segunda, promoción de las oposiciones, busca informar a la ciudadanía de las posibilidades de empleo público en el ámbito de la Seguridad Social. “En concreto, es preciso dar a conocer las plazas de oposición que anualmente se convocan en la Administración de la Seguridad Social, a través de la oferta de empleo público, a fin de captar el mayor talento posible”, explica el ministerio. “Entre los jóvenes, estudiantes especialmente, y las personas trabajadoras, la función pública en este ámbito no es una de las preferencias a la hora de buscar trabajo", se lamentan desde el Gobierno, “en parte por falta de conocimiento e información al respecto de las posibilidades laborales que ofrece”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. EFE/Chema Moya

“Para revertir esta situación, se hace necesario informar más y mejor al respecto, así como realizar acciones para prestigiar la Administración de la Seguridad Social entre la ciudadanía”. El ministerio quiere promocionar el acceso a los ocho cuerpos y escalas propios adscritos a este departamento: el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, y el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social.

Once candidatos

Lo jugoso del contrato, económicamente hablando, hizo que hasta once empresas se presentaran a la licitación. En agosto de 2025, la Mesa de Contratación decidió que la adjudicataria era la agencia barcelonesa, con filial en Madrid, Viernes Agencia Creativa SL. Recibió 91 puntos porque su “adecuación a los objetivos” de las campañas, su estrategia creativa y “su claridad y credibilidad del mensaje” fueron muy bien puntuados. La agencia fue fundada por los publicistas Rafa Grávalos y Jorge Basso y emplea a medio centenar de personas. Pero antes de certificar la adjudicación definitiva, el ministerio solicitó a esta firma “la calificación de las cuentas anuales registradas en el Registro Mercantil”, un trámite administrativo que finalmente no cumplimentó.

Por eso, el ministerio decidió excluir finalmente a Viernes y adjudicar el contrato a Indra, el gigante de la defensa y la ciberseguridad, que también tiene líneas de negocio en el tráfico aéreo y que ha decidido probar fortuna también en el sector del marketing y la comunicación. Indra había obtenido 84 puntos. Pero la agencia Viernes recurrió la decisión. Un recurso que propició la paralización del procedimiento de contratación. Viernes se defendió argumentando que había acreditado bien su solvencia económica y financiera, sin que hiciese falta requerir su justificación por un medio adicional como es el certificado de calificación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. "Son personas que conviven con nosotros. A partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha asegurado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fuente: La Moncloa)

El ministerio exigía las cuentas de los años 2023 y 2024, y que estas cuentas estuvieran registradas oficialmente. Finalmente, en enero de 2026, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso de esta agencia y el ministerio ya pudo adjudicar el contrato de las dos campañas a Indra. Las campañas que se tendrán que diseñar tienen un carácter masivo. Se difundirán en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales y soportes exteriores, en varias oleadas a lo largo del periodo de ejecución. El objetivo es poner el foco en personas de entre 18 y 40 años. Indra deberá encargarse de todo el proceso creativo y estratégico, desde la definición del concepto de campaña hasta la producción de las piezas y el asesoramiento al ministerio, que recalca que la tarea es complicada, ya que la función pública en este ámbito “no es una de las preferencias” entre jóvenes y trabajadores.