La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

Mapa del sistema ferroviario saudí. (Wikimedia Commons)

La ingeniería española refuerza su presencia en Oriente Medio tras la adjudicación a Sener del contrato de diseño del Saudi Land Bridge, un corredor de unos 1.500 kilómetros que conectará el mar Rojo con el golfo Pérsico. Valorado en 26.600 millones de dólares, el proyecto supone un paso clave en la estrategia saudí para transformar su red logística y diversificar su economía más allá del petróleo, según adelanta Saudi Gazette.

El proceso fue gestionado por Saudi Railway Company (SAR) mediante una licitación internacional lanzada en 2025. La adjudicación consolida a Sener como socio técnico principal dentro de un consorcio junto a Hill International e Italferr, responsables de la gestión del proyecto y la integración de sistemas.

El nuevo trazado unirá Jeddah con Dammam y Jubail, atravesando el país de oeste a este. Según datos de MEED, los trenes de pasajeros podrán alcanzar hasta 250 km/h, mientras que los de mercancías operarán a velocidades de hasta 160 km/h, reduciendo de forma significativa los tiempos de transporte entre los principales polos económicos.

SAR prevé su inauguración para 2034

El nuevo diseño actualiza los desarrollos previos realizados por Italferr entre 2013 y 2017 e introduce un modelo de ejecución por fases, en sustitución del esquema inicial de asociación público-privada. Este enfoque permitirá licitar paquetes de obra de forma independiente y priorizar conexiones estratégicas como la de Riad. La iniciativa se integra en Vision 2030, el actual plan nacional para diversificar la economía y atraer inversión. En este contexto, el Saudi Land Bridge reforzará la conectividad regional y su complementariedad con proyectos como el GCC Gulf Railway. El calendario prevé la finalización en 2034, aunque algunos tramos podrían entrar en servicio antes.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

En el contexto de la escalda del conflicto en Oriente Medio, en el que el cierre del Estrecho de Ormuz ha tensionado el comercio energético mundial, esta nueva vía terrestre tiene potencial para aliviar parcialmente el cuello de botella causado por el bloqueo en el canal por el que transita alrededor de una quinta parte del petróleo global. Aun así, su posible relevancia en el plano de la estrategia geopolítica para Arabia Saudita no se hará notar hasta que el proyecto se haya desarrollado y el corredor se convierta en una ruta de transporte viable.

Sener expande su negocio de infraestructura

Sener es un grupo privado español de ingeniería y tecnología fundado en 1956 en el País Vasco. Nació como una oficina técnica naval y ha evolucionado hasta convertirse en una de las ingenierías multidisciplinares más importantes de España, con actividad internacional en más de una decena de países. Su negocio se basa en servicios de ingeniería, diseño y gestión de proyectos en sectores como infraestructuras de transporte (ferrocarriles, metros, carreteras y aeropuertos), energía (plantas solares, gas, nuclear e hidrógeno), aeroespacial y defensa, así como tecnologías avanzadas como sistemas digitales o soluciones para centros de datos.

Entre otras actividades de la empresa destacan proyectos estratégicos de la Unión Europea como el desarrollo de satélites para órbitas ultrabajas (VLEO) dentro del programa VLEO DEF, impulsado por la Agencia Europea de Defensa, así como el consorcio SGAN-Next para la creación de componentes electrónicos avanzados en nitruro de galio destinados a comunicaciones satelitales de alta frecuencia. La compañía también participa en misiones de la Agencia Espacial Europea como Proba-3 y en grandes programas de defensa y aeroespacio, además de colaborar con industrias europeas y centros de investigación en sistemas de guiado, comunicaciones seguras y defensa antiaérea, incluidas contribuciones a sistemas como Patriot e IRIS-T.

En paralelo, ha reforzado su expansión industrial en España con nuevos centros en Madrid y Zamudio, y su actividad internacional en proyectos de gran escala en infraestructuras críticas, energía y centros de datos, incluyendo obras como el cuarto puente del canal de Panamá o plantas de regasificación en Europa, reflejando su diversificación entre el sector espacial, la defensa y la ingeniería de infraestructuras estratégicas.