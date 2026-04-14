La desconocida ciudad portuguesa a una hora de España donde se come de lujo: cocina tradicional y restaurantes de premio

Évora (Portugal).

A Lisboa para los pasteles de Belén y el bacalao, y a Oporto para un buen vino y una francesinha. Portugal se saborea en sus dos grandes ciudades, pero también tiene otro destino gastronómico efervescente, pensado para aquellos que eligen sus viajes dejándose guiar por su paladar. Una ciudad que, además, se encuentra a poco más de una hora de la frontera con España.

Évora es una de las principales ciudades del Alentejo portugués, a solo unos 100 kilómetros de Badajoz. Construida por los romanos, esta pequeña localidad, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue elegida por los reyes de Portugal en el siglo XV como residencia, y presume de edificios históricos como su catedral, su templo romano o su acueducto. Más allá de todo ello, Évora es una ciudad para comer muy bien.

El templo romano de Évora en Portugal (ShutterStock).

El Alentejo se conoce por su gastronomía, una cocina autóctona y tradicional, con platos insignia como las migas, el estofado de borrego o la açorda à alentejana. Más conocidos incluso son sus excelentes vinos, gracias a un paisaje que cuenta con más de 22.000 hectáreas de viñedos y 260 productores. Además, esta pequeña ciudad medieval cuenta con un excelente equilibrio entre restaurantes tradicionales y nuevas propuestas con jóvenes chefs al frente, una combinación que la convierte en destino ideal para una breve escapada foodie.

Restaurantes para comer de lujo en Évora

En su segundo año de vuelta a Portugal, la edición de los Soles Guía Repsol 2026 amplía el territorio evaluado y confirma la excelencia de la restauración portuguesa, tanto en los grandes núcleos urbanos como en las localizaciones más remotas, de norte a sur y en las islas. Évora es una de las ciudades que este año tiene más razones para celebrar. No solo por haber sido la sede de su gala este 2026, sino también porque estrena varios restaurantes en la prestigiosa guía peninsular: dos en pleno centro urbano y otros dos en pueblos cercanos a la frontera española.

En la ciudad de Évora están de celebración por dos de sus más queridos restaurantes. El primero de ellos es Tua Madre, un restaurante que fusiona la cocina italiana con los productos y sabores del Alentejo. Este proyecto nació en 2020, producto de la unión entre el toque italiano del chef Francesco Ogliari y la visión del territorio de Marisa Tiago, natural de Évora. Ahora, esta informal taberna recibe un Sol de la Guía Repsol, reconociendo sus excelentes recetas de pasta, sus frescas ensaladas y sus tablas con quesos artesanales de la zona.

El otro gran premiado en esta edición de la guía ha sido A Cozinha do Paço, un restaurante de alta cocina premiado con una estrella Michelin y ahora también con un Sol. El restaurante se encuentra ubicado en el Paço do Morgado de Oliveira, un edificio del siglo XIV restaurado que alberga la bodega Fitapreta, rodeado de viñedos y prados. Su elaborada propuesta corre a cargo del chef Afonso Dantas y toma forma en dos menús degustación contemporáneos: Poda Longa (88 €) y Poda em Vaso (120 €).

Restaurante A Cozinha do Paço, en Évora (Web del restaurante)

Además, sin salir del distrito, encontramos otros dos nuevos laureados, restaurantes que estrenan Sol Repsol y por los que bien merece la pena hacer un desvío. Uno de ellos es Esteva, en la villa de Borba, un proyecto liderado por cuatro mujeres que sirve cocina tradicional del Alentejo con toques de creatividad y un ticket medio de 30 euros por comensal. El otro premiado es Casa do Gadanha, en la ciudad blanca de Estremoz. Este restaurante, que forma parte de un hotel, presenta una oferta gastronómica que abarca desde platos de autor hasta comida casera preparada en un horno de leña tradicional.

Restaurantes tradicionales de cocina alentejana

El pan, el cerdo, el cilantro y el aceite de oliva son algunos de los productos emblema de la gastronomía de esta región, protagonistas en muchas de sus cocinas tradicionales. Para probar algunos de sus platos más típicos, nada mejor que acercarse a esas instituciones que llevan décadas sirviéndolos a sus vecinos.

Para probar algunos de los mejores productos de la zona, podemos ir a Botequim da Mouraira, un diminuto restaurante de la antigua judería que tan solo cuenta con espacio para unos ocho o diez comensales, sentados todos ellos alrededor de una barra, mientras Domingo, su carismático dueño, despacha platos y vinos por doquier. Algunos de sus imprescindibles son los huevos fritos con embutido alentejano, el queso asado con mermelada de higos o el lomo de cerdo negro con patatas recién hechas, la estrella de la casa.

Botequim da Mouraria, en Évora, Portugal (Flickr)

Fialho es otro de los grandes clásicos de la ciudad, un restaurante abierto desde 1945 que ha ido pasando de padres a hijos, sin perder un ápice de su esencia. Se ha ganado su fama por ser una auténtica institución gastronómica que prioriza las recetas tradicionales alentejanas, con platos que van desde el cação de coentrada (cazón en salsa de ajo, cilantro y vinagre) hasta la perdiz à Convento da Cartuxa (perdiz estofada con vino y especias).