El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

El entrenador neerlandés Ronald Koeman (REUTERS/Kacper Pempel)

El seleccionador nacional de Países Bajos y exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha encabezado este jueves la presentación de la sexta edición de la Koeman Cup, un torneo de golf solidario que se disputa cada año en el Club de Golf Barcelona. Los fondos recaudados en el evento serán destinados a la Fundación Cruyff, en una muestra de compromiso social que Koeman mantiene desde hace años. Durante el acto, el exfutbolista y técnico neerlandés abordó diversos asuntos de actualidad relacionados con el equipo azulgrana.

Uno de los principales temas que abordó fue la reciente eliminación del FC Barcelona de la Champions. Koeman analizó el rendimiento del equipo y la polémica arbitral que acompañó la eliminatoria. “Había muy buenos partidos a un nivel altísimo. No sé si el resultado final ha sido el más justo. A pesar de tener dos partidos el Barça jugando con diez… se puede discutir mucho sobre los árbitros. También vi la segunda tarjeta de Camavinga. No hay que dejar dudar a un árbitro. Si tiene tarjeta, la falta que hizo no era mucho, no había que retener el balón y quizá el árbitro se calentó“, aseguró el seleccionador.

El seleccionador neerlandés también valoró el papel del Atlético de Madrid, destacando el mérito de eliminar al conjunto azulgrana tanto en la Copa como en la Champions. “Como los partidos del Barça, jugando con uno menos en campo del Atlético, el Barça ha sido mejor. En un campeonato de treinta y ocho partidos, el Barça ha sido el mejor. Hay que felicitar también al Atlético y a su entrenador porque lleva mucho tiempo con el equipo, ha hecho cambios y luchar y eliminar al Barça en Copa y Champions es algo grande. Los demás equipos, el PSG es muy fuerte como el Bayern. La mejor final era esa. Luego están Arsenal y Atleti. Para mí, el favorito está entre PSG y Bayern”.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol ante el FC Barcelona en Champions (REUTERS/Nacho Doce)

Sobre la jugada que protagonizó Camavinga, Koeman opinó: “Si yo fuera el entrenador, me enfadaría más con el jugador. También con el árbitro, porque tiene que saber el momento del partido. Tendría que haber hecho la falta y dejar el balón para recuperar la posición. Por retener el balón has dejado la decisión en manos del árbitro, eso no puedes hacerlo”. En relación a la presión que rodea al Barça y su nivel de exigencia, Koeman afirmó: “Son muchos años. Un club como el Barça y viendo el equipo que tiene, con los años de Messi en el Barça, es extraño. Hoy día ganar un campeonato es complicado, y ganar una Champions más. Son menos partidos, eliminatorias; el peligro de estar y no ganar un título tan grande es más fácil”.

Respecto al estilo de juego que propone Hansi Flick, el actual entrenador azulgrana, Koeman valoró el planteamiento ofensivo, aunque subrayó los riesgos defensivos: “Puede ser campeón con este estilo. Lo único, si analizas los partidos, en momentos claves puedes jugar con una línea defensiva muy alta, pero con una presión efectiva al rival. Los rivales te crean tres o cuatro acciones. Es un sistema muy bonito, es un placer cómo juega, pero por otro lado, el sistema defensivo, si no presionas al jugador que tiene el balón, es muy arriesgado”.

Las quejas por el arbitraje en los partidos del FC Barcelona

Sobre las quejas por el arbitraje en los partidos recientes del FC Barcelona, Koeman consideró que “es un poco exagerado culpar solo al árbitro en estos dos partidos. En las dos expulsiones, pueden ser tarjeta roja porque son el último hombre. El penalti no señalado es otra cosa. Es exagerado. Entiendo que en el campo, o cuando estás metido como entrenador o presidente, pienses estas cosas. Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera, creo que es exagerado”.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League

También se refirió a la proyección de los jóvenes valores del club, haciendo hincapié en Lamine Yamal: “Es un gran jugador, va a ser importante para los próximos años. Va a decidir partidos por su calidad. Es normal que lleve las riendas porque se siente importante. Es positivo. Dentro de dos años puede ser más líder. Hay que demostrarlo fuera y dentro del campo”.

Koeman, además, se detuvo en el valor que sigue representando el Barça en el panorama internacional. “El Barça sigue siendo un club grande en el mundo. Para un jugador lo mejor es ganar un campeonato nacional. Segundo, un título como Champions es muy importante por una cuestión de dinero. Para equipos como los ingleses, italianos, españoles… el año que viene entran cinco. Cada año es más importante y dan menos valor a ganar una liga Eso quiere decir que durante un tiempo has estado mejor. Por otro lado, entiendo que la Champions puede ser lo más grande. Son jóvenes, el equipo es fuerte y aprenden cosas”.

Por último, Koeman defendió al centrocampista Frenkie de Jong ante las críticas recibidas en las últimas fechas: “No es justo. Si Frenkie juega siempre te da una cifra. Entró diez minutos el otro día y tenía que cambiar el partido, es difícil. Es una pieza clave. Nosotros las opciones que tenemos de hacer algo grande es con él. Creo que es el neerlandés que más partidos ha jugado en el Barça y lo he felicitado. Si está bien es muy importante para el Barça. No entiendo que haya tantas críticas”.