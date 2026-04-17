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Un tercio de los hogares españoles posee una segunda vivienda

Tener una segunda vivienda no es algo exclusivo de los más ricos. Incluso entre los hogares con menos ingresos, casi uno de cada cuatro cuenta con algún inmueble adicional, según la última Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España

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Siete de cada diez hogares españoles son propietarios de su vivienda habitual. (EFE)
Siete de cada diez hogares españoles son propietarios de su vivienda habitual. (EFE)

Hablar de la situación de la vivienda, según para quién, es tirarse de los pelos; meterse en Idealista, un despropósito, y que tu casero te suba el alquiler, el fin del mundo. El propio CIS revela que la vivienda es el principal problema de los españoles y Pedro Sánchez sabe que muchos votantes socialistas o de izquierdas tendrán en cuenta su actuación en esta materia a la hora de votar en las próximas elecciones generales. Pero, con los datos en la mano, podemos ver que hay una parte de los hogares españoles que no sufre este drama: siete de cada diez son propietarios de su vivienda habitual y, además, uno de cada tres cuenta con una segunda propiedad.

Estos datos proceden del Banco de España. Según su última Encuesta Financiera de las Familias, el 33,7% de los hogares tiene una segunda vivienda. Si se amplía el foco a cualquier tipo de activo inmobiliario distinto de la residencia habitual —como un garaje, un local, una finca, oficinas (las más rentables)...—, el porcentaje sube al 45,3%. No obstante, en los dos últimos años este porcentaje ha caído ligeramente, especialmente en las rentas medias-altas, en personas de entre 35 y 44 años y en los grupos con mayor riqueza.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Esta reducción convive con un aumento del valor de estas viviendas, que ha crecido un 3,7% respecto a 2022. Es decir, hay menos propietarios, pero las propiedades que existen valen más. Este incremento se ha visto sobre todo en hogares de renta media, en edades centrales y entre trabajadores por cuenta propia, así como en hogares con personas en paro o inactivas.

Si se observa la evolución a largo plazo, la tendencia es a la baja desde la crisis de 2008. Cada vez hay menos hogares con activos inmobiliarios, aunque con altibajos. En 2011, casi el 90% de las familias tenía algún activo real; en 2024, ese porcentaje ha bajado al 82,6%. Aun así, el valor de estos bienes ha aumentado en muchos casos, salvo en los colectivos más vulnerables.

La vivienda principal, pilar del patrimonio familiar

La vivienda principal sigue siendo el pilar del patrimonio familiar. El 70,6% de los hogares es dueño de su casa, cuyo valor mediano ronda los 170.000 euros. España es un país de propietarios. No obstante, esta cifra se ha reducido hasta casi dos puntos porcentuales respecto a hace dos años y, si comparamos con 2020, la caída es de hasta seis puntos.

En conjunto, los llamados activos reales —viviendas, negocios u objetos de valor— representan el 77% de la riqueza de las familias, aunque su peso ha ido bajando ligeramente en los últimos años. En comparación con 2022, la tenencia de otros inmuebles ha descendido ligeramente, sobre todo entre las rentas medias-altas y en hogares encabezados por personas de entre 35 y 44 años.

Quienes tienen segundas viviendas en España

El acceso a una segunda vivienda no está repartido por igual. A medida que aumentan los ingresos, la edad o la estabilidad laboral, también lo hace la probabilidad de tener más de una propiedad. Los hogares donde la persona principal tiene entre 65 y 74 años concentran algunos de los mayores niveles de propiedad, al igual que ocurre con jubilados y trabajadores por cuenta propia. Estos últimos destacan especialmente, tanto por la frecuencia con la que poseen inmuebles adicionales como por el valor de los mismos.

Aun así, tener una segunda vivienda no es algo exclusivo de los más ricos. Incluso entre los hogares con menos ingresos, casi uno de cada cuatro cuenta con algún inmueble adicional. Según la encuesta, en la quintila inferior de la renta, el 24,7% de los hogares poseen activos inmobiliarios distintos de la vivienda principal. A continuación, compartimos la tabla elaborada por el Banco de España de los activos reales de los hogares, por tipo de activo y según las características de éstos.

Tenencia de activos reales por parte de los hogares. (Banco de España)
Tenencia de activos reales por parte de los hogares. (Banco de España)

Qué papel tienen los activos inmobiliarios en la riqueza de los hogares

La vivienda sigue siendo el principal activo de las familias españolas. La vivienda habitual concentra más del 40% del patrimonio total, mientras que las segundas propiedades suponen cerca de un 27%. El resto de activos tiene un peso mucho menor. Los negocios vinculados a trabajadores por cuenta propia representan una parte relevante en estos casos, mientras que otros bienes como joyas o antigüedades apenas tienen impacto en el conjunto.

Una mujer mira los anuncios de viviendas en venta de una inmobiliaria en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)
Una mujer mira los anuncios de viviendas en venta de una inmobiliaria en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

Esta distribución cambia según el nivel económico. En los hogares con menos recursos, la vivienda principal concentra casi toda la riqueza, mientras que en los más acomodados el patrimonio está más diversificado.

En conjunto, aunque la tenencia de segundas viviendas ha disminuido ligeramente en los últimos años, su peso sigue siendo importante. La vivienda continúa siendo, al mismo tiempo, uno de los principales problemas para muchos y la base de la riqueza para una gran parte de los hogares en España.

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