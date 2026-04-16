El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que Irán participará en el Mundial 2026, descartando cualquier exclusión a raíz del conflicto geopolítico con Estados Unidos. Infantino subrayó que el deporte debe permanecer fuera de la política y que la selección iraní ha ganado su lugar en el torneo.

Fin al sueño de Italia. Sus posibilidades de jugar el Mundial 2026 se han acabado, o al menos eso parece después de las recientes declaraciones de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha mantenido su posición firme sobre la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026.

En un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos, uno de los países que organizan el torneo y el que más estadios pondrá a disposición, el dirigente ha asegurado que el combinado asiático estará presente. Incluso se ha ofrecido a mediar para garantizar el desarrollo correcto de la cita.

“Irán vendrá seguro. Por supuesto, esperamos que, para entonces, la situación sea pacífica, porque eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir. Representan a su pueblo, se han clasificado y los futbolistas quieren jugar”, ha sentenciado Infantino en el foro ‘Invest in America’ celebrado en Washington.

El presidente de la FIFA ha explicado que, hace poco, visitó al equipo iraní en su concentración en Antalya (Turquía), donde pudo comprobar su disposición “Realmente quieren jugar, y deberían jugar. El deporte debe existir por fuera de la política”.

Gianni Infantino entrega al presidente estadounidense Donald Trump un premio por la paz durante el sorteo del Mundial. (AP/Stephanie Scarbrough)

La petición de Irán: rechazada

La Federación Iraní ya solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos (previstos en Los Ángeles y Seattle) a México, también del torneo junto a Canadá. Sin embargo, la FIFA ha rechazado esta propuesta por razones de logística.

“Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta”, dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino. (REUTERS)

No obstante, la guerra en Oriente Medio ha puesto en duda la presencia de Irán. El ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali, advirtió en marzo que “bajo ninguna circunstancia” participarían si los partidos se disputan en suelo estadounidense, al que calificó de “régimen corrupto”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en el mismo foro que la selección sería “bienvenida”, aunque ha matizado que no lo veía “apropiado por su propia vida y seguridad”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Europa Press)

“Construir puentes”

Infantino ha insistido en el papel del fútbol como herramienta de entendimiento: “El deporte debería estar al margen de la política. Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra, y si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros”.

Irán está encuadrada en el Grupo G y debutará el 16 de junio frente a Nueva Zelanda. Posteriormente, se medirá a Bélgica el día 21 y a Egipto el 27, todos ellos en territorio estadounidense.

Selecicón de Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Las posibilidades de Italia

La derrota ante Bosnia y Herzegovina en la repesca de Europa dejó a Italia por tercera vez consecutiva sin mundial. Sin embargo, si hubiera una baja de última hora, el artículo 6.7 del reglamento de la FIFA permite sustituir a una selección “a su entera discreción”.

Italia ocupa el puesto 12 del ranking, pero Irán pertenece al continente asiático, por lo que lo más probable es que, en caso de retirada, la selección que ocupe su lugar sea Emiratos Árabes Unidos.