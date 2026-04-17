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Cómo tostar granos de café en casa con sartén, horno o freidora de aire

Este proceso nos permite controlar al máximo el punto de tostado que preferimos saborear en nuestra taza

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Café tostado sin moler (Freepik)
Café tostado sin moler (Freepik)

Muy lejos quedan ya esas tazas de café torrefacto que a tantos han alejado del universo cafetero. Cada vez sabemos más sobre este grano, sobre su origen, su proceso de elaboración y su forma de prepararlo, un fenómeno que tiene mucho que ver con el auge de las cafeterías de especialidad y que ya ha llegado incluso a nuestras casas. Porque algo que quizá no muchos saben es que podemos tostar nuestro propio café, un proceso lleno de ventajas que hoy desgranamos.

La frescura es uno de los principales ‘pros’ de este proceso. En el café, igual que cuando hablamos de otros ingredientes frescos, los tiempos son un factor clave para el disfrute. Aunque algunos granos verdes se pueden almacenar durante hasta un año después de la cosecha sin ponerse rancios, no ocurre lo mismo con los granos tostados. Una vez se procesan con el efecto del calor, los granos de café empiezan a perder sus sabores y aromas de manera irrefrenable, especialmente pasadas unas semanas.

Comprar café verde y tostar pequeñas cantidades cada semana nos permitiría tener un tostado siempre fresco, manteniendo intactos esos sabores que tanto nos gustan. Además, los granos verdes son significativamente más económicos que los tostados, por lo que, una vez perfeccionada la técnica, podríamos llegar a ahorrar una buena suma económica.

Pero, como decíamos, este proceso también conlleva sus complicaciones. Tostar café es un proyecto delicado, en el que debemos controlar al milímetro tiempos y temperatura para conseguir un perfecto equilibrio entre amargor y dulzor. Os contamos el paso a paso para perfeccionar esta técnica con las herramientas que podemos tener en casa.

¿En qué consiste tostar café?

¿Por qué tostamos el café antes de consumirlo? La respuesta es sencilla. Por un lado, por el sabor, pues los granos verdes tienen un sabor herbáceo que en nada se parece al aroma del café que todos conocemos. El tueste genera procesos químicos como la reacción de Maillard o la caramelización, que oscurecen el grano y provocan el desarrollo de los compuestos de sabor y aroma responsables del dulzor y la acidez de esta bebida. Además, los granos de café verdes, sin tostar, retienen una gran cantidad de agua en su interior, por lo que sería imposible molerlos y preparar con ellos una infusión.

Cuando los granos verdes entran en contacto con el calor, el nivel de humedad comienza a disminuir, iniciándose así la fase de secado. En esta etapa, los granos comienzan a volverse amarillos. Cuando los granos empiezan a volverse marrones, lo cual se conoce como la fase de oscurecimiento, es cuando se producen las reacciones químicas más importantes.

Café verde y café tostado (Freepik)
Café verde y café tostado (Freepik)

Una vez que estos procesos han avanzado lo suficiente, se produce el primer crack: el calor y la acumulación de presión dentro del grano provocan una serie de estallidos, similares al sonido de las palomitas de maíz. Este momento es crucial para los maestros tostadores, ya que indica el punto en el que el café ha desarrollado una buena parte de sus características sensoriales.

En la última etapa, el agua restante se evapora completamente y se alcanza el segundo crack. A partir de aquí, los granos se oscurecen aún más y liberan aromas que evocan el carbón. Los azúcares presentes en el café se degradan casi en su totalidad, lo que modifica notablemente el perfil de sabor: la bebida resultante se vuelve más agridulce y pierde parte de su acidez original.

Los cafés de tueste claro o medio suelen finalizar su proceso entre el primer y el segundo crack, conservando así una mayor proporción de acidez y notas afrutadas. Por otro lado, los tuestes oscuros se prolongan hasta después del segundo crack, lo que genera bebidas de sabor más intenso y agridulce, con menor presencia de acidez.

Cómo tostar café en sartén, horno y freidora de aire

Quienes desean iniciarse en el tostado doméstico suelen elegir la sartén como método inicial, normalmente unas de fondo grueso, como las de hierro fundido. El método, uno de los más económicos y accesibles, consiste en calentar la sartén a fuego medio y añadir una pequeña cantidad de granos verdes, que deben removerse de forma constante para evitar que se quemen y lograr un tostado homogéneo.

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En este proceso manual, es fundamental prestar atención al cambio de color y a los cracks, que indican el progreso del tueste. El primero señala un tostado claro o medio, mientras que el segundo advierte un nivel más oscuro. Al alcanzar el punto deseado, los granos deben enfriarse rápidamente para detener la cocción; puedes hacerlo trasladándolos a una bandeja metálica fría o usando un ventilador.

A pesar de que sea uno de los métodos más accesibles —¿quién no tiene una sartén en casa?-, la falta de control preciso sobre el calor y la distribución desigual pueden generar resultados irregulares y producir bastante humo.

Otra de las alternativas más comunes es el horno. Este electrodoméstico nos permite manejar lotes más grandes que la sartén y ofrece una mejor distribución del calor, aunque requiere atención constante y buena ventilación para controlar el humo que se genera durante el proceso.

Para seguir este proceso, precalentaremos el horno a unos 220°C y distribuiremos los granos en una bandeja con agujeros, favoreciendo así la circulación de aire y reduciendo el riesgo de quemaduras localizadas. Durante el proceso, que dura entre 10 y 15 minutos, es necesario agitar la bandeja varias veces y vigilar los cracks para lograr el perfil de tueste deseado.

Una última alternativa casera utiliza la freidora de aire, una opción sencilla y efectiva, ya que su sistema de circulación de aire caliente permite un tueste más uniforme. La preparación consiste en colocar una pequeña cantidad de granos en la cesta, seleccionar una temperatura entre 200 y 230°C y agitar la cesta cada poco. El proceso suele durar entre 8 y 12 minutos, y también debemos asegurarnos de enfriar los granos rápidamente al final para frenar el tueste.

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