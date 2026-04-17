Rosalía publica ‘Lux’ al completo en streaming: estas son las nuevas canciones del disco

Rosalía ha publicado su álbum al completo en streaming

Este viernes Rosalía ha dado un paso más que esperado por sus seguidores: el lanzamiento digital de Lux (Complete Works), integrando por primera vez en plataformas de streaming las canciones ‘Focu ‘Ranni’, ‘Novia Robot’ y ‘Jeanne’. Hasta ahora, estos temas solo estaban disponibles en los formatos físicos de vinilo y CD, lo que había generado expectativa entre quienes acceden a la música de la artista catalana a través de servicios digitales. Con este estreno, la discografía de Rosalía en streaming se amplía y permite a un público global escuchar todas las piezas que forman parte del universo ‘Lux’. Las canciones inéditas ya habían sido interpretadas en conciertos recientes en Francia, Italia, España y Portugal, pero solo este viernes han quedado liberadas para la audiencia digital.

‘Focu ‘Ranni’, ‘Novia Robot’ y ‘Jeanne’ son los títulos que completan la edición digital del disco. Hasta la fecha, estos temas formaban parte de una edición especial que únicamente podían disfrutar quienes adquirían el álbum físico. Con la llegada de estas canciones a las plataformas, Rosalía responde a la demanda de sus seguidores que reclamaban poder acceder a la totalidad del disco sin limitaciones de formato. La artista mantiene así la estrategia de ofrecer experiencias diferenciadas, primero premiando a quienes optaron por el vinilo o el CD y, ahora, ampliando el alcance del repertorio a todo el público de streaming.

Las interpretaciones en directo previas, realizadas en escenarios de Francia, Italia, España y Portugal, ya habían anticipado la singularidad de estos temas. Ahora, su publicación digital marca un nuevo capítulo en la difusión de ‘Lux’ y confirma el interés de la cantante en conectar con audiencias diversas. ‘Focu ‘Ranni’ destaca por su alternancia de versos en siciliano y español. En este tema, Rosalía aborda de forma contundente la noción de libertad personal y rechaza cederla por ningún amor romántico. La artista alterna entre un tono melódico y otro más hablado y susurrante, subrayando la profundidad de su mensaje.

En la letra, Rosalía expresa: “No seré tu mitad ni de tu propiedad, seré mía y de mi libertad”. Según ha explicado, la canción se inspira en la figura de Santa Rosalía de Palermo, una noble siciliana que renunció a la vida cortesana y al matrimonio para convertirse en ermitaña en el Monte Pellegrino, dedicándose a la oración. Esta referencia histórica refuerza el mensaje de autodeterminación femenina que atraviesa la composición. La inclusión de ‘Focu ‘Ranni’ en el álbum digital permite que el público acceda a un tema que, hasta ahora, solo se disfrutaba en formatos físicos y en presentaciones en vivo, ampliando el alcance de su mensaje a nivel internacional.

(Fuente)

‘Novia robot’, una sátira sobre los juguetes sexuales

‘Novia Robot’ amplía el registro temático del disco al combinar español con fragmentos en mandarín y hebreo. En este tema, Rosalía realiza una crítica directa al modelo social que legitima el placer masculino a costa de la sumisión femenina. La letra satiriza la figura del fabricante de juguetes sexuales que ofrece robots con apariencia de mujer y apunta contra quienes buscan ese tipo de ideal artificial. “Querías un robot pero yo soy real”, canta la artista en un tono irónico y lúdico, evidenciando la tensión entre autenticidad y objetualización femenina. El tema interpela a las mujeres que asumen roles sumisos para obtener la aprobación social y pone en cuestión el mercado que capitaliza con esa imagen. La experimentación lingüística refuerza el carácter global de la crítica y la diversidad de influencias en el trabajo de Rosalía.

El tercer tema inédito, ‘Jeanne’, alterna versos en francés y español. Con esta propuesta, Rosalía muestra su capacidad para fusionar idiomas y estilos en una narrativa musical coherente. La canción aporta una dimensión adicional al disco al incorporar matices culturales y lingüísticos que enriquecen el repertorio general de ‘Lux’. La presencia de varios idiomas en el álbum refleja la voluntad de la artista de conectar con públicos de orígenes diversos, y de experimentar con fórmulas que trascienden el pop convencional. El lanzamiento digital de ‘Lux (Complete Works)’ se acompaña del estreno del videoclip de Focu ‘Ranni. Dirigido por Petra Collins, el video muestra a Rosalía vestida de novia, acompañada por un grupo de mujeres que la sostienen y arropan mientras huye en moto del matrimonio que narra la canción.

Collins recurre a imágenes como el campo y un caballo blanco para simbolizar la liberación, en sintonía con el mensaje central del tema. La colaboración entre la directora y la cantante ya había dado frutos en editoriales de revistas, y en esta ocasión refuerza la narrativa visual del álbum. Con la llegada de las tres canciones a plataformas digitales y el lanzamiento del videoclip, Rosalía consolida la proyección internacional de ‘Lux’, ampliando el acceso a su música y profundizando en los mensajes de autonomía y diversidad que caracterizan su obra.