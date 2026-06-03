Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026 (Eduardo Parra / Europa Press)

Madrid intensifica hoy sus preparativos para la histórica visita del papa León XIV, que espera congregar a 1.800.000 personas. La ciudad ya convive desde el 21 de mayo con cortes y ocupaciones significativas en el centro y el eje norte de la capital, asociados al montaje de escenarios y equipos para los actos previstos los días 6 y 7 de junio. Las primeras medidas, orientadas a reducir el impacto en la movilidad, se han estado ejecutando en horario nocturno, para provocar tan solo cortes intermitentes de carriles para la descarga de materiales en puntos estratégicos como la Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana y Plaza de Lima.

En la zona de la Plaza de Lima, desde la noche del 21 de mayo, se ocuparon carriles en ambos sentidos del Paseo de la Castellana entre Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde, manteniendo operativo el acceso a Nuevos Ministerios. Dos días más tarde, el Paseo de Recoletos perdió de forma permanente los dos carriles derechos en sentido norte. A partir del 25 de mayo, el entorno de Plaza de Lima y Plaza de Cibeles experimentó una intensificación de cortes para el montaje de torres y escenarios, lo que obligó al cierre de la calzada central de Plaza de Lima, restringiendo la circulación a los anillos perimetrales y limitando los giros y cruces habituales.

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La noche del 28 al 29 de mayo se consolidaron nuevos cortes en la calzada de Plaza de Lima, y la del 31 de mayo al 1 de junio sumó la ocupación de un carril adicional en sentido norte. En Cibeles, el carril bus resultó afectado desde el 25 de mayo, junto con las paradas de autobús nocturno y el lateral sur del Paseo de Recoletos. Además, se ocuparon de forma permanente dos carriles frente al Palacio de Cibeles, incrementando las restricciones nocturnas. Pero, ¿qué restricciones van a limitar la circulación a partir de hoy?

Infografía detallando las restricciones y cortes de tráfico implementados en Madrid desde el 21 de mayo por la visita del Papa León XIV, que espera congregar a 1.8 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones de tráfico que entrarán en vigor hoy

Madrid entra en una fase crítica de restricciones de tráfico con motivo de la inminente visita del papa León XIV, activando este 3 de junio nuevas medidas que afectan de forma directa la movilidad en algunos de los principales ejes de la ciudad. A partir de las 24 horas de hoy, la Plaza de Lima y su entorno han quedado prácticamente cortados en su totalidad al tráfico general motorizado, afectando también:

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Los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz.

En sentido norte, el cierre de los carriles centrales se extiende desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

La calle General Perón se transforma en un fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima, aunque se mantiene el acceso a los túneles de Azca y a residentes y servicios.

La calle Concha Espina permanece cortada, salvo para el tráfico local, desde la Plaza de los Sagrados Corazones hasta la Plaza de Lima.

Para facilitar la movilidad de residentes y servicios, hasta las 22 horas del 4 de junio se mantiene habilitado el lateral sentido sur del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y Raimundo Fernández Villaverde. Mientras que hasta las 22 horas del 5 de junio, continúa abierto el lateral entre la Plaza de Cuzco y Pedro Teixeira, permitiendo el acceso al aparcamiento del Paseo de la Castellana 105, así como un carril de subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina. Desde la medianoche del 4 de junio, se añadirá un nuevo corte en el tramo del Paseo de la Castellana entre Raimundo Fernández Villaverde y la Plaza de San Juan de la Cruz en ambos sentidos, dejando libre solo la circulación en la plaza.

Por su parte, la Plaza de Cibeles y su zona de influencia afrontan el cierre casi total al tráfico a partir de la noche del 4 al 5 de junio, desde las 24 horas; quedarán afectados el Paseo de Recoletos, la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, y el Paseo del Prado en sentido norte hasta la Plaza de Cánovas del Castillo. Además, hasta las 22 horas del 6 de junio, permanecen habilitados los accesos por Gran Vía y Alcalá hacia Cibeles y el Paseo del Prado sentido sur. Desde esa hora y hasta la madrugada del 7 de junio, se suman cortes en Goya, Génova, el eje Castellana-Recoletos-Prado hasta la Glorieta de Carlos V, Gran Vía con Hortaleza, Alcalá con Cedaceros y Príncipe de Vergara, O’Donnell con Menéndez Pelayo y la Plaza de la Independencia.

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Madrid aplicará importantes cierres y desvíos de tráfico en la Plaza de Lima, Plaza de Cibeles y avenidas cercanas del 3 al 7 de junio de 2026, afectando principalmente al tráfico general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo moverse en transporte público a 3 de junio

Para mitigar el impacto de estos cortes, el Ayuntamiento ha activado medidas excepcionales de movilidad. Desde hoy, 3 de junio, y hasta el próximo día 9, los viajes en todos los autobuses de la EMT son completamente gratuitos, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto. De igual manera, el servicio de bicicletas BiciMAD también será gratuito a partir de hoy.

A pesar de esta gratuidad, los usuarios de la EMT deben tener en cuenta que, debido a los montajes en Lima y Cibeles, decenas de líneas diurnas (como la 14, 27, 34, 147 o 150) y la totalidad de la red nocturna (N1 a N27) están sufriendo desvíos en sus itinerarios habituales. En cuanto a BiciMAD, la estación 86 (Plaza de Cibeles) se encuentra actualmente cerrada.

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