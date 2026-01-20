El cantante español que ha superado a Rosalía como el artista con más discos vendidos

El artista español que ha superado a Rosalía como el más vendido. (Montaje de Infobae España)

Desde su lanzamiento el 7 de noviembre de 2025, LUX ha sido el disco más escuchado y vendido en España. El cuarto álbum de Rosalía sorprendió con un estilo renovado, que mezclaba a la perfección los sonidos característicos de la artista barcelonesa con la innovación tanto en el sonido (con un gran protagonismo de la música orquestada) como en unas letras marcadas por su alto contenido religioso.

Así, han pasado nueve semanas desde que Rosalía pasara a encabezar las listas de los discos más vendidos en España. Un liderazgo ininterrumpido hasta que este martes LUX ha sido superado por primera vez por otro disco que, curiosamente, fue lanzado hace un total de 242 días (ocho meses), y que poco a poco ha ido escalando hasta lo más alto del podio: Daisy.

Con este hito, el cantante, compositor y productor musical madrileño Rusowsky se ha convertido en el artista más vendido en España, algo que él mismo ha anunciado compartiendo una fotografía del top con varios emoticonos emocionados. Daisy ya llevaba 34 semanas en el top, pero su ascenso, al contrario de lo que ocurrió con Rosalía, ha sido mucho más progresivo.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Cuestión de vinilos

El impulso decisivo para alcanzar ese primer puesto ha llegado con la publicación en vinilo de Daisy, algo que no solo ha multiplicado las ventas físicas, sino que también ha llevado al trabajo del madrileño hasta la cima de los discos más vendidos en ese formato durante la última semana. Cabe destacar que, hasta entonces, el álbum solo estaba disponible en versión digital, lo que había limitado su alcance frente a la competencia.

De este modo, Rosalía cede el primer puesto tras nueve semanas consecutivas de liderazgo, si bien cabe destacar que el cuarto disco de la artista fue el vinilo más vendido del año y el segundo más escuchado, solo superado en ventas y reproducciones, precisamente, por el álbum de Rusowsky. Este último ha visto cómo en 2025 pasaba de ser conocido, sobre todo, por su faceta como productor, a convertirse en una de las voces más escuchadas del país y en un referente en la renovación del electro-indie en español.

Fotografía del músico Rusowsky.

El ascenso imparable de Rusowsky

El trayecto de Ruslán Mediavilla, nombre real de Rusowsky, refleja una carrera en ascenso que comenzó en 2020. Su trabajo junto a figuras como C. Tangana, Judeline y Bb Trickz lo posicionó como un referente de la nueva generación de productores y cantantes españoles. Sin embargo, con Daisy, que ya ha sido distinguido con la certificación de disco de oro, ha alcanzado otro nivel de relevancia.

Su trabajo en este último trabajo ha recibido elogios tanto de los fans como del resto de compañeros de la industria, quienes han visto en canciones como Malibú, que acumulan cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, una nueva vía para el pop en español. “Es versátil, original, emocional y nostálgico, pero divertido a la vez. Humano, pero artificial”, aplaudían en la edición en español de la revista Rolling Stone.

En la lista de los discos más vendidos, la tercera posición la ocupa actualmente Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el disco con el que el puertorriqueño se alzó como el más escuchado del mundo en el wrapped de Spotify. En la cuarta posición, estaría No vuelve a suceder (calentamiento pre álbum) de CLARENT, otro cantante de Puerto Rico, mientras que el top 5 lo cerraría Quevedo con Buenas noches tras lograr superar a Aitana y su Cuarto azul, que cae en sexta posición.