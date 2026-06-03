Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 4 de junio: José Luis toma una decisión definitiva sobre Victoria y una inesperada llegada revoluciona la Casa Grande

'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)

La tensión no ha dejado de crecer en Valle Salvaje durante los últimos días. Después de varias jornadas marcadas por las sospechas, las confesiones y los secretos, los habitantes de la Casa Grande afrontan un nuevo episodio que promete cambiar el rumbo de varias de sus tramas principales.

En los capítulos anteriores, Luisa y Bárbara han comenzado a sospechar cada vez más de Rosalía. Todo empezó cuando Luisa la sorprendió con la pequeña María en brazos y, desde entonces, ambas no han dejado de preguntarse qué oculta realmente la joven. Las dudas aumentaron todavía más después de que Pedrito aportara una nueva pista que podría confirmar que algo extraño está sucediendo.

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Por otro lado, Rafael recibió una inesperada revelación de Enriqueta que le dejó completamente descolocado. La situación terminó empujándole a tomar una importante decisión que podría marcar un antes y un después en su futuro. Mientras tanto, Francisco se armó de valor para dar un paso decisivo en su relación con Pepa. Tras un primer intento fallido, finalmente se decidió a pedirle matrimonio, dejando en el aire cuál será la respuesta definitiva de la joven.

'Valle Salvaje': Francisco no se esperaba este momento así. (RTVE)

Sin embargo, quien atraviesa uno de sus momentos más delicados es José Luis. El marqués, cada vez más presionado por los problemas que amenazan la estabilidad de la familia, acabó derrumbándose ante Hernando. Una escena cargada de emoción que anticipaba que estaba a punto de tomar medidas drásticas.

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José Luis sella el destino de Victoria

En el capítulo de este jueves, José Luis parece decidido a actuar de una vez por todas. Tras días de tensiones y enfrentamientos, el marqués termina sellando el destino de Victoria en una decisión que podría cambiar para siempre su lugar dentro de Valle Salvaje.

Aunque los detalles todavía no han salido completamente a la luz, todo apunta a que la situación de Victoria se encuentra en un punto de no retorno. Los acontecimientos de las últimas semanas han ido estrechando el cerco sobre ella y este jueves podría producirse el movimiento que marque definitivamente su futuro.

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Pero la jornada no estará centrada únicamente en este conflicto. Cuando todos los vecinos del valle tienen la atención puesta en los problemas de la Casa Grande, una inesperada llegada sacude la tranquilidad de la finca.

'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

Una calesa aparece en Valle Salvaje despertando la curiosidad de todos. La expectación crece rápidamente y es el propio don Hernando quien acude personalmente a recibir a los recién llegados. El regreso de los Guzmán promete abrir una nueva etapa en la ficción y alterar el equilibrio de varias relaciones.

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La incógnita sobre quién viaja en esa calesa mantendrá en vilo a los espectadores durante buena parte del episodio, aunque todo apunta a que su llegada traerá consigo nuevos conflictos y sorpresas.

'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

Como adelanto de lo que está por venir, el viernes Valle Salvaje vivirá otro momento decisivo cuando José Luis tome una determinación que dejará sin palabras a todos los habitantes de la finca. Además, don Hernando presentará oficialmente a su hija Manuela, cuya llegada no pasará desapercibida y provocará un primer encontronazo que dará mucho de qué hablar.

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