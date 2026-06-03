España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 4 de junio: José Luis toma una decisión definitiva sobre Victoria y una inesperada llegada revoluciona la Casa Grande

La situación de la gobernanta da un giro dramático mientras el regreso de los Guzmán pone patas arriba el valle en la serie diaria de La

Guardar
Google icon
'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)
'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)

La tensión no ha dejado de crecer en Valle Salvaje durante los últimos días. Después de varias jornadas marcadas por las sospechas, las confesiones y los secretos, los habitantes de la Casa Grande afrontan un nuevo episodio que promete cambiar el rumbo de varias de sus tramas principales.

En los capítulos anteriores, Luisa y Bárbara han comenzado a sospechar cada vez más de Rosalía. Todo empezó cuando Luisa la sorprendió con la pequeña María en brazos y, desde entonces, ambas no han dejado de preguntarse qué oculta realmente la joven. Las dudas aumentaron todavía más después de que Pedrito aportara una nueva pista que podría confirmar que algo extraño está sucediendo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Rafael recibió una inesperada revelación de Enriqueta que le dejó completamente descolocado. La situación terminó empujándole a tomar una importante decisión que podría marcar un antes y un después en su futuro. Mientras tanto, Francisco se armó de valor para dar un paso decisivo en su relación con Pepa. Tras un primer intento fallido, finalmente se decidió a pedirle matrimonio, dejando en el aire cuál será la respuesta definitiva de la joven.

'Valle Salvaje': Francisco no se esperaba este momento así. (RTVE)
'Valle Salvaje': Francisco no se esperaba este momento así. (RTVE)

Sin embargo, quien atraviesa uno de sus momentos más delicados es José Luis. El marqués, cada vez más presionado por los problemas que amenazan la estabilidad de la familia, acabó derrumbándose ante Hernando. Una escena cargada de emoción que anticipaba que estaba a punto de tomar medidas drásticas.

PUBLICIDAD

José Luis sella el destino de Victoria

En el capítulo de este jueves, José Luis parece decidido a actuar de una vez por todas. Tras días de tensiones y enfrentamientos, el marqués termina sellando el destino de Victoria en una decisión que podría cambiar para siempre su lugar dentro de Valle Salvaje.

Aunque los detalles todavía no han salido completamente a la luz, todo apunta a que la situación de Victoria se encuentra en un punto de no retorno. Los acontecimientos de las últimas semanas han ido estrechando el cerco sobre ella y este jueves podría producirse el movimiento que marque definitivamente su futuro.

Pero la jornada no estará centrada únicamente en este conflicto. Cuando todos los vecinos del valle tienen la atención puesta en los problemas de la Casa Grande, una inesperada llegada sacude la tranquilidad de la finca.

'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

Una calesa aparece en Valle Salvaje despertando la curiosidad de todos. La expectación crece rápidamente y es el propio don Hernando quien acude personalmente a recibir a los recién llegados. El regreso de los Guzmán promete abrir una nueva etapa en la ficción y alterar el equilibrio de varias relaciones.

La incógnita sobre quién viaja en esa calesa mantendrá en vilo a los espectadores durante buena parte del episodio, aunque todo apunta a que su llegada traerá consigo nuevos conflictos y sorpresas.

'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela de Guzmán llega a Valle Salvaje. (RTVE)

Como adelanto de lo que está por venir, el viernes Valle Salvaje vivirá otro momento decisivo cuando José Luis tome una determinación que dejará sin palabras a todos los habitantes de la finca. Además, don Hernando presentará oficialmente a su hija Manuela, cuya llegada no pasará desapercibida y provocará un primer encontronazo que dará mucho de qué hablar.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

El país más pequeño del planeta, con menos de 900 habitantes censados, gestiona un sistema previsional que da cobertura a cerca de 5.000 trabajadores, entre religiosos, miembros del clero y empleados laicos

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

Sale a la luz que ‘la Bruja Lola’ se murió en enero de 2019: “Lleva enterrada en el cementerio de Sevilla siete años y su familia no está pagando las tasas”

‘El tiempo justo’ ha revelado que la televisiva que pronunciaba la famosa frase de “Te voy a poner dos velas negras” podría ser exhumada tras el impago de su familia

Sale a la luz que ‘la Bruja Lola’ se murió en enero de 2019: “Lleva enterrada en el cementerio de Sevilla siete años y su familia no está pagando las tasas”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 3 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 3 junio

Un club juvenil de fútbol de Valencia investiga si se contrató un espectáculo erótico en la fiesta de celebración de un equipo con menores

El equipo niega haber autorizado el espectáculo y anuncia que reforzará sus protocolos de protección de menores tras lo supuestamente ocurrido en la fiesta de fin de temporada

Un club juvenil de fútbol de Valencia investiga si se contrató un espectáculo erótico en la fiesta de celebración de un equipo con menores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 junio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

Estos son los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid para hoy miércoles 3 de junio por la visita del papa León XIV

La Justicia francesa da luz verde a la entrega de Josu Ternera para que sea juzgado en España por su responsabilidad como dirigente de ETA

Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

ECONOMÍA

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

¿Cuánto costaría comprar una ‘Casita’ como la de Bad Bunny en Madrid y Barcelona? Su precio, al alcance de muy pocos

Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Unión Europea pide a España revisar el IVA de hoteles y restaurantes para aumentar la recaudación en 7.000 millones de euros

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

DEPORTES

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

Récord en el Mundial 2026: un aficionado paga más de 17.000 euros por ver a España contra Uruguay en Guadalajara

La campaña de Florentino Pérez para presidir el Real Madrid, bajo sospecha: 326 cuentas “inauténticas”, un informe de fraude de ley y el fantasma del ‘Barçagate’

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones