Un club juvenil de fútbol de Valencia investiga si se contrató un espectáculo erótico en la fiesta de celebración de un equipo con menores

Imagen del pueblo Bonrepòs i Mirambell y su iglesia. (Valéncia Turisme)

El CB Bonrepòs i Mirambell, club de fútbol base del municipio de Bonrepòs i Mirambell, en el área metropolitana de Valencia, ha abierto una investigación interna para averiguar si, durante una celebración deportiva de su equipo juvenil, se contrató un espectáculo erótico con la presencia de una estríper y la distribución de alcohol para los asistentes, entre los que había menores de edad. Los hechos habrían ocurrido el pasado 22 de mayo.

Después de que varios medios locales valencianos se hicieran eco de la noticia, la entidad deportiva se ha visto obligada a pronunciarse de forma oficial. Así, la entidad deportiva ha hecho pública su posición a través de un comunicado difundido desde su perfil de Instagram, en el que niegan haber autorizado o tenido conocimiento previo de lo que ocurrió esa noche.

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Según el texto, firmado por la directiva, la organización asegura que “no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores”.

Medidas cautelares y colaboración con las autoridades

El acto se celebró en una instalación municipal del ayuntamiento de la localidad. La entidad “ya ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación”, aunque no han aclarado en qué consisten exactamente esas medidas ni han identificado públicamente al implicado.

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La dirección del club ha recalcado que una actuación de estas características es inaceptable, y que, tras conocer los hechos, los responsables del club también han solicitado explicaciones a quienes estuvieron al frente de la actividad esa noche.

Captura de pantalla del comunicado oficicial del CB Bonrepós y Mirambel. (Instagram/@fbbonreposimirambell)

Además, el club se ha mostrado dispuesto a colaborar con todas las partes afectadas. En el comunicado, la entidad ha señalado que “desde el momento en que se han conocido los hechos, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad”. Además, se ha puesto “a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan”.

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Unos hechos que podrían derivar en una investigación con implicaciones legales, dado que la presencia de alcohol y un espectáculo de contenido erótico en un acto con menores puede constituir una infracción de la normativa de protección de la infancia vigente en la Comunidad Valenciana.

Protección de los menores afectados

El club también ha justificado su discreción informativa en la necesidad de proteger a los jóvenes involucrados. Así, el equipo ha subrayado que, por respeto a los menores y a sus familias, no se van a facilitar “detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados”.

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Y, más allá de las medidas disciplinarias ya adoptadas, el CB Bonrepòs i Mirambell ha anunciado que “reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse”.