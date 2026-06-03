Candela Peña regresa a Netflix con un thriller policial basado en un ‘bestseller’ escrito por Rosa Montero

Candela Peña en 'La desconocida'. (Netflix)

Si hay estrenos que apuntan a lo más alto de las listas de lo más visto en Netflix, entre estos se incluye La desconocida, la nueva película protagonizada por Candela Peña. La actriz, que ya triunfó en la plataforma por su papel de Rosario Porto en la miniserie de El caso Asunta, regresa ahora con un thriller policial inspirado en la novela homónima de Rosa Montero y Olivier Truc, que se estrenará este viernes 5 de junio.

Dirigida por Gabe Ibáñez (al que conocemos por películas como Autómata y Hierro), La desconocida sigue “la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí”, tal y como cuentan desde Netflix. “Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria”.

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Junto a los protagonistas, en el reparto destacan nombres como el de Manolo Solo (Anatomía de un instante), Luka Peros (La casa de papel) y Kira Miró (Machos Alfa). Todos ellos contribuyen a adaptar la novela de Rosa Montero y Olivier Truc que, tras publicarse en 2023, se convirtió en un best seller. “Estoy muy ilusionada”, confesaba la autora en un comunicado, que ha recordado cómo fue el proceso de escritura “a cuatro manos” con su compañero. “Fue un trabajo fascinante, divertidísimo y algo loco que hizo que la historia de nuestra desconocida alcanzara una intensidad poco habitual. Me muero de ganas de ver cómo ese equipo formidable ha plasmado todo ese suspense en el film”.

Tráiler de 'La desconocida', la nueva película de Candela Peña. (Netflix)

La “zombi funcional” de Candela Peña busca conocer el pasado de la víctima

El trasvase de la novela al guion de la película es mérito de Lara Sendim, guionista que ya había trabajado en adaptaciones con libros como Los renglones torcidos de Dios y que también destaca por haber escrito thrillers como Contratiempo, El cuerpo o Durante la tormenta, títulos que destacan por la tensión que acumulan a medida que avanza la trama y por sus giros finales.

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En este caso, la investigación conducirá a los protagonistas a ir reconstruyendo el pasado de esa mujer desconocida para entender por qué acabó encerrada en ese contenedor. Sin embargo, a medida que vayan avanzando las pesquisas, la presión sobre el caso irá a más y verán cómo lo que parecía un caso más se convierte en una carrera a contrarreloj.

De momento, quienes ya han podido ver La desconocida han destacado la interpretación de Candela Peña (que ha definido en sus redes sociales a su personaje como un “zombi funcional”) como uno de los factores más destacados de la película. La actriz ganadora de tres premios Goya (por Te doy mis ojos en 2004, Princesas en 2006 y Una pistola en cada mano en 2013) regresa a un largometraje tras varios años en los que solo se la había podido ver en series como Maricón perdido, Furia o la ya mencionada El caso Asunta.

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