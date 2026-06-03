La víctima de Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés que logró escapar y decidió alzar la voz: llegan a España las memorias de la mujer que destapó la trama

Fotografía de Virginia Giuffre junto a Jeffrey Epstein y la cubierta de 'La chica de nadie'. (Montaje realizado por Infobae a partir de una imagen del Juzgado de distrito Florida Southern)

El 25 de abril de 2025, la familia de Virginia Giuffre informó de que esta mujer, una de las voces claves para destapar la red de tráfico sexual del caso Epstein, se había quitado la vida. “Se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida”, agregaron estos en un comunicado. Sin embargo, esta condición no la detuvo en su lucha por señalar y denunciar a aquellos que estuvieron implicados, así como en animar a otros supervivientes a hacer lo mismo. Ahora, en 2026, su lucha da un paso más con la publicación en España de sus memorias póstumas: La chica de nadie (Planeta).

“Hasta ahora he guardado silencio, pero ahora he hallado mi propia voz. Este libro es el resultado de esa metamorfosis”, afirma Giuffre en las primeras páginas que escribe, donde señala cómo ha descubierto en sí misma a una guerrera. “Lo soy. Una guerrera con una historia que contar”. Con estas palabras, da inicio a una historia donde, en un tono íntimo, cuenta de primera mano cómo su padre (quien también abusó de ella) la vendió a un amigo de la familia. Cuenta cómo de ahí acabó llegando a la conocida isla Little St. James, el enclave del Caribe donde Epstein invitaba a sus amigos para forzar a chicas menores.

PUBLICIDAD

No obstante, La chica de nadie no se queda tan solo en el horror vivido. Al contrario, se trata de un relato de supervivencia y de la búsqueda de la justicia. “A los diecinueve años logró escapar y, con una resiliencia extraordinaria, reconstruyó su vida desde cero”, explican desde Planeta. “Encontró la fortaleza no solo para exigir responsabilidades a quienes vulneraron su integridad, sino también para convertirse en defensora incansable de otras víctimas”.

Virginia Giuffre, autora de 'La chica de nadie'. (Cassie Basford)

El motivo de su lucha

Tras lograr escapar de las garras de Jeffrey Epstein y su mujer, Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre buscó reconstruir su vida lejos del foco mediático. Decidió mudarse a Australia junto a su esposo, Robert Giuffre (a quien en las memorias tilda de “salvador”, pero a quien más adelante denunciaría por violencia de género), país donde formó una familia y se convirtió en madre de tres hijos. El nacimiento de su hija en 2010 marcó un punto de inflexión profundo en su vida; inspirada por el deseo de protegerla y evitar que otras jóvenes sufrieran el mismo destino, tomó la valiente decisión de romper el anonimato.

PUBLICIDAD

A mediados de la década de 2000, Virginia fue una de las primeras jóvenes en denunciar a Epstein ante la policía de Florida. Sin embargo, en 2008, el fiscal federal Alex Acosta firmó un polémico acuerdo de culpabilidad secreto con Epstein (conocido popularmente como el Pacto con el Diablo), que permitió a Epstein eludir cargos federales graves. Giuffre no se resignó y en 2015 interpuso una demanda civil por difamación contra Ghislaine Maxwell. El proceso legal obligó a la desclasificación de miles de páginas de documentos judiciales, correos electrónicos, agendas y testimonios que detallaban con nombres, fechas y lugares cómo funcionaba la red de captación y quiénes eran los hombres poderosos involucrados.

A partir de ese momento, Virginia se transformó en una de las activistas más prominentes a nivel mundial en la lucha contra el tráfico sexual. En 2015, fundó la organización sin fines de lucro Speak Out, Act, Reclaim (SOAR) para brindar apoyo a otras sobrevivientes. De este modo, inició una intensa batalla legal contra sus antiguos captores y poderosas figuras internacionales. Su demanda civil contra el príncipe Andrés de Inglaterra, resuelta en 2022 mediante un acuerdo extrajudicial, provocó un histórico terremoto en la monarquía británica.

PUBLICIDAD

A pesar de su invaluable labor y los millones de dólares obtenidos en las demandas, la tormenta emocional y las secuelas del trauma nunca la abandonaron del todo. “El trauma es un enemigo astuto”, escribe ella misma en sus memorias. Sus últimos años estuvieron marcados por la agitación personal, incluyendo problemas de salud y la demanda contra Robert Giuffre, que también implicó un proceso por la custodia de sus hijos.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Lo que no le dio tiempo a cambiar en sus memorias

“Se tardarán años en desplegar los tentáculos que Epstein enredó en las finanzas, el derecho, los medios de comunicación y la política. Pero Nobody’s Girl (título original de La chica de nadie) flota libre, seguro de sí mismo y autosuficiente: una verdadera tragedia estadounidense. La devastación está en los detalles", escriben en una reseña del New York Times. Las memorias de Virginia Giuffre llegan a España convertidas en un bestseller internacional.

PUBLICIDAD

El libro se publicó en octubre de 2025, época en la que el caso Epstein volvía a estar muy presente en los medios internacionales por la relación entre este empresario y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Giuffre trabajó para él en uno de sus campos de golf). Además, la presencia del príncipe Andrés en la lista de clientes de la isla provocó que el rey Carlos III le retirara. En esas mismas fechas, todos los títulos nobiliarios y honores militares, incluyendo el de duque de York. De este y del propio Epstein, Giuffre recibió indemnizaciones económicas tras sus demandas, si bien las cantidades nunca fueron reveladas.

Lo que no figura en el libro, sin embargo, fueron las acusaciones públicas que la autora de La chica de nadie hizo contra su propio marido, Robert Giuffre, por maltrato físico. Virginia expresó incluso su deseo de revisar el contenido de sus memorias para modificar algunas partes en las que lo menciona, una cuestión que la coautora del libro, Amy Wallace, trata en el prólogo de la obra en su versión inglés. Otro elemento ausente en las memorias fue el listado completo de quienes abusaron de ella, algo que finalmente no hizo por las amenazas recibidas tanto a ella como a su familia.

PUBLICIDAD