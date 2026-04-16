España

El calor supera los niveles habituales en toda España: la Aemet espera máximas por encima de los 32 grados

La estabilidad atmosférica predominará en la mayor parte del territorio y dejará temperaturas más propias del mes de junio, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal

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Dos personas se toman una foto ante la playa de Las Arenas de Valencia, a 13 de abril de 2026. (EFE/Manuel Bruque)
Dos personas se toman una foto ante la playa de Las Arenas de Valencia, a 13 de abril de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

El buen tiempo se instala en España. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado que “tenemos por delante unos días con tiempo anticiclónico y estable, en los que las lluvias serán en general escasas y quedarán acotadas a puntos de Galicia y algún chaparrón en zonas de montaña”. Lo más destacado para el meteorólogo va a ser el “progresivo ascenso térmico”. España tendrá temperaturas “claramente superiores a los normales para la época del año”. De hecho, de cara al fin de semana, podrán superarse los 30 grados en zonas del sur y del nordeste peninsular, “sin descartar que localmente se alcancen o superen los 32 grados”. Por ello, destaca que se esperan temperaturas "más propias del mes de junio que de abril y que podrían prolongarse hasta al menos comienzos de la próxima semana".

Por lo pronto, este jueves será una jornada similar, con tiempo estable y apenas lluvias, “si acaso, cuatro gotas en puntos aislados de Galicia por la mañana”. Lo más destacable para la Aemet es que el mercurio sigue subiendo. Se superarán los 24 o 25 grados en muchos puntos del país. “Hablaremos ya de temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las habituales para estas fechas en la mayor parte del interior peninsular”, detalla Del Campo. Es probable que Sevilla ya supere los 30 grados.

El viernes se espera una nueva jornada con tiempo estable. Habrá nubes altas y en zonas de sierra podrían crecer nubes de evolución sin descartar algún chaparrón aislado. Seguirá el ascenso térmico tanto en las máximas como en las mínimas. Estas últimas, las nocturnas, rondarán los 12 a 14 grados en amplias zonas del sur peninsular, mientras que las máximas superarán los 25 grados en numerosos puntos. Zaragoza incluso rondará los 30 grados, al igual que Huelva y Badajoz, mientras que Sevilla podría superar los 32 grados.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El mercurio superará los 30 grados en fin de semana

De cara al fin de semana, la situación será similar. La mayor novedad será que, con una atmósfera algo más inestable, se podrían producir algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico y también chaparrones, chubascos aislados en zonas de montaña, “algo más intensos en el nordeste de la península”.

De nuevo, las temperaturas subirán, aunque en el Cantábrico oriental y Alto Ebro bajarán el sábado con la entrada de vientos del norte. Pero volverán a subir el domingo. Los valores diurnos estarán de nuevo entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en prácticamente todo el país y más de 10 grados por encima de sus valores normales en la mitad norte en la jornada del domingo. De hecho, se superarán los 25 grados de forma generalizada y los 30 grados en zonas de la mitad sur y del nordeste. Del Campo detalla que Sevilla podría volver a superar los 32 grados.

En cuanto a Canarias, también se espera para los próximos días tiempo estable y con temperaturas más altas. En el archipiélago, la subida será notable a partir de este jueves y no es descartable que durante el fin de semana se superen los 30 grados en amplias zonas de las islas y los 32 grados en puntos, sobre todo de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

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