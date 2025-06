Entrevista a Aaron Taylor-Johnson, cazador de zombies en ‘28 años después’ y posible James Bond: “Me cuesta un poco esa sensación de sentirme tan expuesto”

Aaron Taylor-Johnson en la premiere de la película '28 años después', en Londres REUTERS/Chris J. Ratcliffe

En los últimos tiempos Aaron Taylor-Johnson se ha convertido en uno de los chicos de moda en Hollywood. Acaba de estrenar 28 años después, a las órdenes de Danny Boyle y en la que interpreta a un padre en un mundo post apocalíptico en el que los supervivientes se han aislado en una isla pero, también, han tenido que aprender a cazar zombies.

Es precisamente lo que hará su personaje, Jamie, enseñar a su hijo de tan solo 9 años a iniciarse en una especie de rito de paso para convertirse en adulto o, lo que es lo mismo en ese mundo repleto de violencia, en valerse por sí mismo.

Tráiler '28 años después', protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y dirigida por Danny Boyle

“Supongo que cada padre intenta enseñar a su hijo lo mejor que puede”, dice el actor que, con 35 años tiene dos hijos con la directora Sam Taylor-Johnson, que le duplica en edad. “En ese contexto de la película, hay una enorme presión para que ese niño se convierta en un hombre, porque en ese entorno no hay lugar para la inocencia“, continúa el actor.

Aaron Taylor-Johnson cuenta a Infobae España, que su personaje está proyectando su trauma en su hijo, convirtiéndose esta en una dinámica poco saludable. “En un mundo sin esperanzas, ese niño busca respuestas, busca luz en la oscuridad, pero su padre no saber dárselas”.

Un año repleto de éxitos

Este mismo año, el intérprete británico ha estrenado El especialista, junto a Ryan Gosling y Emily Blunt, Nosferatu, la película de terror de Robert Eggers, donde interpretaba a Friedrich Harding y protagonizó Kraven the Hunter, película inscrita dentro del universo Marvel.

Aaron Taylor-Johnson en '28 años despues', de Danny Boyle (Sony Pictures)

Entre sus próximos proyectos encontramos lo nuevo de David Mackenzie, junto a Theo James y Sam Worthington y la adaptación de una novela del rey del ‘noir’ nórdico, Jø Nesbo. Y sí, continúan las habladurías, cada vez más consistentes, de que será el actor encargado de relevar a Daniel Craig como 007 en una nueva fase de la mítica franquicia.

Un actor al que le gustan los retos

“Me gustan los retos, ponerme en lugares incómodos”, continúa el actor, “Por ejemplo, adaptarme a las condiciones de rodaje que propuso Danny Boyle en esta película, con un iPhone casi pegado en la cara, que era en principio un poco ‘invasivo’. Me cuesta un poco esa sensación de sentirme tan expuesto. No teníamos marcas, no había red de seguridad y, por lo tanto, había que tirar de creatividad y tomar decisiones arriesgadas.

El actor, recordó que tenía 12 años cuando se estrenó la primera parte de la saga, 28 días después, que se convirtió en un autentico acontecimiento tanto en su país, el Reino Unido, como en el resto del mundo.

“Me impactó mucho esa escena con Cillian Murphy recorriendo un Londres vacío. Nunca hubiera pensado que esa imagen se convertiría en realidad hasta que ocurrió la pandemia de COVID. Es todo un poco loco. Pero me gusta mucho cómo estas películas de supervivencia tan extrema sacan lo peor y lo mejor del ser humano“.