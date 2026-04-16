Alexandre Olmos, doctor: “No ignores los ronquidos, son una señal de que hay algo mal en tu cuerpo”

Un hombre roncando. (OLIMPYA QUIRONSALUD)

Roncar por la noche es una experiencia que casi todas las personas tienen de forma ocasional a lo largo de su vida. Estos sonidos fuertes se producen cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta, haciendo que estos vibren mientras dormimos. Las causas pueden ser múltiples, pero los ronquidos no resultan preocupantes hasta que se vuelven un problema crónico.

Por eso, el doctor Alexandre Olmos pide que “no ignores los ronquidos”. “No son normales, son una señal de que hay algo mal en tu cuerpo”, asegura el especialista en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@dr.alezamdreolmos). El médico internista mallorquín utiliza las plataformas digitales para hacer vídeos de divulgación y, en esta ocasión, ha querido advertir de lo que pueden esconder los ronquidos.

Según explica el doctor Olmos, los problemas digestivos tienen mucho que ver con los ronquidos. En concreto, el reflujo gastroesofágico puede estar provocando problemas en tu descanso nocturno.

Así afecta el intestino a tu descanso nocturno

El doctor Olmo explica que, “si tienes problemas digestivos o incluso si cenas muy tarde”, el sistema respiratorio puede verse afectado. “El ácido del estómago puede subir hasta la garganta mientras duermes. Esto irrita las vías respiratorias y puede bloquear parcialmente la entrada del aire. El resultado son más ronquidos y una mala calidad del sueño", afirma.

En Infobae en Vivo, detalla de manera clara y con un modelo anatómico las principales causas de este padecimiento. Desde el reflujo gastroesofágico y la hernia hiatal hasta la gastritis y las úlceras, explicó el origen de esta molestia común y sus posibles riesgos

Otra causa que puede estar provocando estos sonidos fuertes y roncos por la noche se esconde en el intestino. “Un microbioma alterado afecta a la producción de serotonina y melatonina, que son claves para un buen descanso nocturno. Si no duermes bien, te inflamas más y esto empeora los ronquidos y la apnea del sueño”, apunta el doctor Olmos.

Por ello pide a los usuarios que no ignoren los ronquidos y hagan caso a esta señal de su cuerpo. “Puede ser un aviso de que tu sistema intestinal está afectando a tu respiración y descanso nocturno”, advierte.

Cómo solucionar los ronquidos

Una selección de alimentos ricos en antioxidantes y beneficios para una dieta antiinflamatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ronquidos tienen múltiples causas. Además de los factores digestivos, existen otros elementos que pueden influir en la aparición de los ronquidos. El sobrepeso, el consumo de alcohol antes de dormir y el tabaquismo son factores de riesgo que pueden agravar la calidad del sueño y favorecer la aparición de ronquidos persistentes. La congestión nasal por alergias o resfriados también puede contribuir a que los tejidos de la garganta vibren más durante la respiración nocturna.

Cuando se deben a problemas intestinales, conviene llevar a cabo cambios en la rutina diaria para lograr evitarlos. Un consejo que da el doctor Olmos para ello es “evitar cenar justo antes de dormir”. Adelantar la última ingesta del día tiene múltiples beneficios: mejora la digestión, ayuda a la pérdida de peso y mejora la calidad del sueño.

Al cenar al menos dos horas antes de acostarse, se alivian las molestias digestivas y se evita la activación de los ácidos del estómago, que provocan el reflujo y causan después los ronquidos.

Por otro lado, el médico internista aconseja cuidar la microbiota intestinal “con una alimentación antiinflamatoria”. Alimentos como las bayas, pescados de agua fría o las verduras crucíferas pueden ayudar en este objetivo. Grasas saludables como el aguacate, el tomate o los frutos secos como las nueces y las almendras también son adecuados para una dieta antiinflamatoria.