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Así ha sido la cena del rey emérito en Sanxenxo: bogavantes y langostas rodeado de amigos

El padre de Felipe VI disfruta de unos días en Sanxenxo antes de comenzar el Trofeo Xacobeo 2027

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Don Juan Carlos se reencuentra con sus amigos en su primera visita a Sanxenxo este año. (EUROPA PRESS).
Don Juan Carlos se reencuentra con sus amigos en su primera visita a Sanxenxo este año. (EUROPA PRESS).

Juan Carlos I ha regresado a España para pasar unos días entre regatas y cenas con amigos. No obstante, hace días era noticia por su paso por París para recibir un premio por su biografía Reconciliación y su visita a Vitoria para una revisión médica. Ahora, descansa en Sanxenxo en casa de su amigo Pedro Campos para participar en el Trofeo Xacobeo 2027.

Y es que, con la revisión completada, el siguiente destino ha sido la ciudad gallega, enclave habitual en sus visitas al país desde que fijó su residencia en Emiratos Árabes en 2020. Allí ha llegado recientemente para participar en la competición, una cita náutica que reúne a aficionados y profesionales del mundo de la vela.

Galicia se ha convertido en uno de sus refugios preferidos, no solo por su afición al mar, sino también por los lazos personales que mantiene en la zona. Antes de centrarse en la competición, el rey emérito ha aprovechado su llegada para reencontrarse con su círculo más cercano en torno a la mesa. La cena tuvo lugar en D’Berto, una de las marisquerías más reconocidas de la zona y uno de sus restaurantes habituales en Galicia. No es la primera vez que acude a este local, conocido por su apuesta por productos frescos de la ría y una cocina que prioriza el sabor natural sin artificios.

El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al aeropuerto de Vigo, donde fue recibido por su amigo Pedro Campos, en cuya casa se hospedará en su estancia en Sanxenxo. (EFE/Salvador Sas).
El rey emérito, Juan Carlos I, a su llegada al aeropuerto de Vigo, donde fue recibido por su amigo Pedro Campos, en cuya casa se hospedará en su estancia en Sanxenxo. (EFE/Salvador Sas).

Aunque no han trascendido los platos elegidos, la carta del establecimiento incluye mariscos como bogavantes, percebes o langostas, además de pescados que se venden al peso y una selecta oferta de vinos. El establecimiento, que combina tradición y calidad, suele ser una parada recurrente en las visitas del emérito a la comunidad.

Con apariencia calmada

La información ha sido captada por la prensa a su salida del restaurante, donde apareció rodeado de amigos y con actitud relajada. Vestía americana azul y, como en sus últimas apariciones, se apoyaba en un bastón, reflejo de sus dificultades de movilidad. Aun así, su imagen transmitía buen ánimo, algo que también han destacado quienes han coincidido con él en los últimos días.

Precisamente sobre su estado físico se pronunció la periodista Susanna Griso tras coincidir con él en París. Según relató en su programa, el emérito se mostró especialmente emocionado durante el acto en el que fue reconocido. También apuntó que, pese a los problemas de salud que arrastra, su aspecto era mejor que en ocasiones anteriores.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Este viaje se produce después de un periodo en el que tuvo que modificar sus planes internacionales debido a la situación en Oriente Medio, lo que le obligó a cancelar desplazamientos previstos. Ahora, con una agenda más activa, el rey emérito vuelve a dejarse ver en distintos escenarios, combinando compromisos públicos con escapadas de carácter más personal.

Su presencia en Sanxenxo, donde participará en las regatas del fin de semana, confirma que la vela sigue siendo una de sus grandes pasiones. Más allá del componente deportivo, estas citas representan también una oportunidad para mantener vínculos sociales y disfrutar de un entorno que le resulta especialmente cercano.

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