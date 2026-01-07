España Cultura

Si te gusta ‘Expediente Warren’ y ‘La bruja’, no te pierdas esta película de terror que arrasa en Netflix: un gran título reciente sobre hombres lobo

Se trata de ‘The Cursed’, una película de ‘folk horror’ que muestra la licantropía de una manera diferente

Una imagen de 'The Cursed', de Sean Ellis (Netflix)

Se acaba de incorporar al catálogo de Netflix una cinta que, a pesar de haberse estrenado en cines en nuestro país, es una de las películas de terror que más se apartan de la tradicional visión del hombre lobo, ofreciendo un enfoque renovado atmosférico de lo más sugerente.

Se trata de The Cursed, escrita, dirigida, producida y fotografiada por Sean Ellis, y sitúa su trama en la campiña europea de finales del siglo XIX. La familia Laurent, propietaria de un extenso terreno, se ve envuelta en una espiral de horror después de que su patriarca, Seamus Laurent (Alistair Petrie), decida liderar una acción violenta contra un clan romaní que reivindica derechos sobre sus tierras.

Esta masacre, plasmada con intensidad y crudeza, desencadena una maldición que afecta no solo a la familia, sino a toda la comunidad local, marcando el tono oscuro y opresivo que preside el desarrollo de la historia.

La historia transcurre en un pueblo marginado del Siglo XIX, el cual ve interrumpida su tranquilidad por una criatura voraz que desata una ola de terror.

La película emplea al hombre lobo como un espectro errante obsesionado con la venganza, y pone el foco en cómo las generaciones inocentes sufren las consecuencias de los pecados cometidos por sus antepasados.

Un hombre lobo diferente

El guion abandona la clásica transformación física del licántropo para proponer un terror de raíces simbólicas y sociales. Ellis opta por mostrar a los habitantes del pueblo enfrentándose a sus peores temores a través de sueños inquietantes y apariciones que emanan de la culpa colectiva y la violencia histórica.

Así, la película se convierte en una alegoría sobre la forma en que los colonizadores robaron terrenos a los pueblos indígenas, interpretando la maldición gitana como una metáfora de los crímenes ancestrales y del peso que las injusticias heredadas pueden ejercer sobre sucesivas generaciones.

La puesta en escena destaca por su atmósfera inquietante. La fotografía juega con la persistente niebla, la gama de verdes apagados y azules grises en exteriores, y la penumbra de unos interiores iluminados por velas, otorgando al filme una estética visual siniestra próxima al universo de Expediente Warren o a títulos como La Bruja de Robert Eggers. El diseño de producción, a cargo de Pascal Le Guellec, y el vestuario de Madeline Fontaine contribuyen a reforzar esa ambientación gótica y opresiva.

Cartel de 'The Cursed'
Cartel de 'The Cursed'

Los personajes centrales, interpretados por figuras como Kelly Reilly (Isabelle Laurent), Alistair Petrie y Boyd Holbrook (en el papel del patólogo John McBride), sostienen una trama más volcada en las consecuencias colectivas que en el conflicto individual. La investigación de McBride, que llega al pueblo tras la desaparición de un niño y pronto detecta la raíz sobrenatural de los incidentes, actúa como motor narrativo y permite explorar desde dentro el proceso de descomposición de la comunidad ante la presencia de la amenaza sobrenatural.

La caracterización del monstruo y los efectos especiales emplean una combinación de técnicas digitales y prácticas artesanales. Ello contribuye a diferenciar a la criatura de otras representaciones previas en el género y refuerza el carácter propio de la narrativa, que prescinde de las escenas tradicionales de transformación y opta por un diseño xenomórfico, casi como una larva salida de Alien, que envuelve y atrapa a sus víctimas.

Un trasfondo social y folklórico

Ellis tiene la capacidad de construir el relato desde una óptica que evita la reiteración de los tópicos del género, ya que la película bordea cuestiones como la lucha de clases y el rechazo a la expansión capitalista encarnada por los terratenientes.

'The Cursed', de Sean Ellis
'The Cursed', de Sean Ellis (Netflix)

Sin embargo, aunque el guion sitúa eventos clave (como el prólogo ambientado durante la Primera Guerra Mundial, en la batalla del Somme) y posteriormente retrocede tres décadas para desplegar el drama en la mansión Laurent, esta transición prolonga en exceso la introducción de los personajes y el propio conflicto terrorífico.

Las secuencias de violencia, filmadas con planos panorámicos que evocan lienzos históricos como La matanza de San Bartolomé, de François Dubois confieren al relato un cariz de tragedia colectiva, más allá del simple suspense o el gore. Así, la película resulta tan disputable tanto entre los aficionados al cine de hombres lobo como entre quienes disfrutan de misterios sobrenaturales bien construidos.

