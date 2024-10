Naiara confiesa cómo fue cantar con Isabel Pantoja

Durante su gira '50 aniversario' con la que Isabel Pantoja ha recorrido buena parte de nuestro país en los últimos meses, la tonadillera ha contado con la colaboración de algunas artistas con las que ha cantado y bailado su mítico tema 'Garlochí'. Shaila Dúrcal, María Pelaé, Ana Guerra o la triunfita Naiara, que se subió al escenario con la viuda de Paquirri el pasado 3 de agosto en Castellón y ahora ha revelado cómo fue la experiencia y cómo definiría a la folclórica. "Increíble, ¿qué te puedo decir? Para mí es una reina de España, la llevo escuchando desde que tengo uso de razón prácticamente y haber podido compartir un momento tan bonito y que ella me diera esa oportunidad pues..." ha revelado, confesando que para ella Isabel "es madre, es persona y es de corazón". Tras una temporada 'desaparecida' de redes sociales, Naiara ha reaparecido en la cena de los nominados de 'Los40 Music Awards' y se ha mostrado esquiva sobre el motivo por el que ha estado apartada de los focos en las últimas semanas: "Antes de ser famosos somos personas, nos pasan cosas en la vida, que tampoco creo que tengo por qué hablar porque es mi vida privada y al final todos tenemos derecho a tener nuestra intimidad, prefiero no hablar y ya está". Y aunque asegura que no le afectan las críticas, la cantante ha preferido no confirmar si la razón por la que no hemos noticias de ella en los últimos tiempos es por algún tipo de cambio estético. "Es que la verdad que me parece como muy triste que en el mundo que vivimos se tenga que estar siempre hablando del físico de las personas. Creo que hay cosas más interesantes de las que hablar, entonces eso es lo que te puedo decir" ha zanjado molesta.

